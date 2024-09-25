حمدان بن محمد معزياً في الشهداء: أبطال قواتنا المسلحة فخر الوطن

أكد

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، أن

أبطال قواتنا المسلحة وشهداءنا الأبرار هم فخر الوطن، وأن

تضحياتهم ستبقى حاضرة في وجدان شعبنا ونموذجاً مشرفاً لحب الإمارات والتضحية في سبيل رفعتها وعزتها.

وتقدم سموه

بخالص العزاء وصادق المواساة للقيادة

الرشيدة ولشعب الإمارات العزيز في استشهاد أربعة من البواسل المنتسبين للقوات المسلحة، خلال

تأديتهم للواجب الوطني داخل الدولة.

وكان سموه قد زار اليوم

عدداً من أبطالنا الذين تعرضوا للإصابة خلال الحادث، والذين يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى زايد العسكري للاطمئنان على أوضاعهم، متمنياً سموه لهم

جميعاً الشفاء العاجل.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز في استشهاد أربعة من بواسل الإمارات من منتسبي القوات المسلحة خلال حادث تعرضوا له أثناء تأديتهم للواجب الوطني داخل الدولة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته".

وأضاف سموه: "تشرفت اليوم بزيارة عدد من أبطالنا الذين تعرضوا للإصابة خلال الحادث، ويتلقون الرعاية الصحية في مستشفى زايد العسكري للاطمئنان على أوضاعهم، ونسأل الله لهم جميعاً بالشفاء العاجل".

وختم سموه: "أبطال قواتنا المسلحة وشهداؤنا الأبرار هم فخر الوطن، وستبقى تضحياتهم حاضرة في وجدان شعبنا ونموذجاً مشرفاً لحب الإمارات والتضحية في سبيل رفعتها وعزتها".