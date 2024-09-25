تباين أداء مؤشرات وول ستريت وسط ترقب لبيانات اقتصادية

تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات جديدة عن حالة الاقتصاد والخفض المحتمل لأسعار الفائدة، وذلك بعد أسبوع من بداية دورة تيسير نقدي في الولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5 نقاط، أو 0.09 بالمئة، إلى 5727.65 نقطة.

وانخفض المؤشر الصناعي 230 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 41977.09 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر المجمع 24.2 نقطة، أو 0.13 بالمئة، وصولا إلى 18091.35 نقطة.

وتتجه جميع المتوسطات الثلاثة إلى تسجيل نتائج إيجابية في سبتمبر، على الرغم من أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد لا تزال قائمة بعد خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.