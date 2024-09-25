تباين أداء مؤشرات وول ستريت وسط ترقب لبيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات جديدة عن حالة الاقتصاد والخفض المحتمل لأسعار الفائدة، وذلك بعد أسبوع من بداية دورة تيسير نقدي في الولايات المتحدة.
وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5 نقاط، أو 0.09 بالمئة، إلى 5727.65 نقطة.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 230 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 41977.09 نقطة.
فيما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 24.2 نقطة، أو 0.13 بالمئة، وصولا إلى 18091.35 نقطة.
وتتجه جميع المتوسطات الثلاثة إلى تسجيل نتائج إيجابية في سبتمبر، على الرغم من أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد لا تزال قائمة بعد خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.
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