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وزارة الدفاع تقيم مراسم جنازة عسكرية لشهداء الوطن الأبرار

9/25/2024 3:00:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

جرت في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي مراسم الجنازة العسكرية الخاصة بجثامين شهداء الإمارات الأربعة الذين انتقلوا إلى جوار ربهم إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة وهم كل من العريف أحمد محمد راشد الشحي والجندي/١ نهيان عبدالله أحمد المرزوقي، والجندي/١عبدالعزيز سعيد سبت الطنيجي والجندي/١ ناصر محمد يوسف البلوشي.

حضر المراسم عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من أسر الشهداء وذويهم.

وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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