بايدن يحذر من خطر حرب شاملة في الشرق الأوسط



حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الاربعاء من خطر اندلاع "حرب شاملة" في الشرق الأوسط.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة ايه بي سي إن "حربا شاملة أمر محتمل. لكنني اعتقد أنه لا يزال هناك إمكان (للتوصل الى) اتفاق يمكنه ان يبدل في شكل أساسي المنطقة برمتها".

وأضاف "هناك احتمال، لا أريد المبالغة في شأنه، ولكن هناك احتمال أنه إذا تمكنا من التوصل الى وقف لإطلاق النار في لبنان، أن يتيح لنا ذلك التركيز على الضفة الغربية".

وتابع بايدن متحدثا في إطار برنامج ذي فيو "علينا ايضا أن نهتم بغزة

لكن كل ذلك ممكن، وأبذل كل ما أستطيع مع فريقي لتحقيق هذا الهدف".



وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعداد مبادرة دبلوماسية جديدة تهدف إلى "إيقاف مؤقت" للقتال في لبنان، واستئناف المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما ذكره مسؤولان أمريكيان ومسؤول إسرائيلي ومصدران مطلعان.

ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن مبادرة البيت الأبيض، في وقت مبكر الأربعاء، في محاولة لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المسؤولان الأمريكيان والمسؤول الإسرائيلي إن المناقشات بخصوص المبادرة الجديدة بدأت بعد مكالمة هاتفية جرت "الاثنين" الماضي بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وأوضح مسؤول أمريكي ودبلوماسي أوروبي أن الولايات المتحدة ناقشت فكرة المبادرة مع فرنسا وإسرائيل ولبنان وعدة دول عربية أخرى على مدار اليومين الماضيين.













