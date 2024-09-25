كايرومازر & لابيچاما ينطلق غدًا الخميس بمشاركة كبار مصنعى الملابس

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنطلق غدًا الخميس الدورة 74 من معرض“كايرومازر & لابيچاما” والذى يقام بمركز المعارض الدولى بمدينة نصر، من الخميس 26 سبتمبر حتى السبت 28 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 205 عارض من 20 دولة حول العالم.
ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار، وبدعم من غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وبمشاركة وفود أجانب من دول السعودية، وتركيا، والمغرب، ولبنان، والأردن، والجزائر، وفلسطين، والعراق، واليمن، وليبيا.
موضوعات متعلقة
مدبولى: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع والإنتاج والتسويق التموين تدرس تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية 7.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في 2023
وأكد الدكتور محمد الشريف رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لتنظيم المعارض، أن معرض“كايرومازر & لابيچاما” هو أكبر تجمع للمصانع المصرية فى الملابس النسائى والرجالى والأطفال، والمخصصة للمنزل، إلى جانب الملابس القطنية والعبايات، وملابس الحوامل، وملابس السباحة.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك 6 مكاتب حول العالم وتنظم أكثر من 115 فعالية دولية سنويًا فى أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، مشيرا إلى أن معرض كايرو فاشون آند تكس يحظى باهتمام كبير من الشركات والموزعين والعملاء حول العالم.
وأكد أن الدورات السابقة من المعرض شهدت إبرام تعاقدات تجارية وتصديرية كبيرة، ومن المتوقع أن يشهد توقيع اتفاقيات أخرى بين الشركات والمستوردين والمصريين فى مختلف دول العالم، موضحا أن المعارض تعد أهم اليات الترويج للمنتجات والتعريف بها وبمواصفاتها العالية.
تأسست شركة بيراميدز العالمية فى عام 1993 وتختص فى تنظيم وتخطيط وإقامة جميع أنواع الفعاليات الدولية ذات الحجم الكبير، مثل المعارض والمؤتمرات، وتعتبر بيراميدز العالمية عضوًا فى اتحاد الصناعة العالمى للمعارض (UFI) وشركة معتمدة منISO ، وتغطى فعاليات الشركة ما يقرب من 60 صناعة مختلفة مثل النفط والغاز والطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل والموانئ واللوجستيات، والشحن والموضة، والجلود، والمنسوجات والصحة والمعارض التجارية العامة، والسيارات والبناء والتشييد والمنتجات المنزلية والآلات وغيرها.
MENAFN25092024000202011048ID1108715187
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.