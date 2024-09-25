كايرومازر & لابيچاما ينطلق غدًا الخميس بمشاركة كبار مصنعى الملابس

MENAFN - Al-Borsa News) تنطلق غدًا الخميس الدورة 74 من معرض“كايرومازر & لابيچاما” والذى يقام بمركز المعارض ‏الدولى بمدينة نصر، من الخميس 26 سبتمبر حتى السبت 28 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 205 عارض من ‏‏20 دولة حول العالم.

ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار، وبدعم من غرفة صناعة الملابس الجاهزة، ‏وبمشاركة وفود أجانب من دول السعودية، وتركيا، والمغرب، ولبنان، والأردن، والجزائر، وفلسطين، والعراق، ‏واليمن، وليبيا.

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وأكد الدكتور محمد الشريف رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لتنظيم المعارض، أن معرض“كايرومازر & لابيچاما” هو أكبر تجمع للمصانع المصرية فى الملابس النسائى والرجالى والأطفال، والمخصصة للمنزل، إلى جانب ‏الملابس القطنية والعبايات، وملابس الحوامل، وملابس السباحة.‏

وأشار إلى أن الشركة تمتلك 6 مكاتب حول العالم وتنظم أكثر من 115 فعالية دولية سنويًا فى ‏أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، مشيرا إلى أن معرض كايرو فاشون آند تكس يحظى باهتمام كبير ‏من الشركات والموزعين والعملاء حول العالم‎.‎

وأكد أن الدورات السابقة من المعرض شهدت إبرام تعاقدات تجارية وتصديرية كبيرة، ومن المتوقع أن يشهد ‏توقيع اتفاقيات أخرى بين الشركات والمستوردين والمصريين فى مختلف دول العالم، موضحا أن المعارض تعد أهم ‏اليات الترويج للمنتجات والتعريف بها وبمواصفاتها العالية‎.‎

تأسست شركة بيراميدز العالمية فى عام 1993 وتختص فى تنظيم وتخطيط وإقامة جميع أنواع الفعاليات الدولية ‏ذات الحجم الكبير، مثل المعارض والمؤتمرات، وتعتبر بيراميدز العالمية عضوًا فى اتحاد الصناعة العالمى للمعارض‎ ‎‎(UFI) ‎وشركة معتمدة منISO ‎، وتغطى فعاليات الشركة ما يقرب من 60 صناعة مختلفة مثل النفط والغاز والطاقة، والطاقة ‏المتجددة، والنقل والموانئ واللوجستيات، والشحن والموضة، والجلود، والمنسوجات والصحة والمعارض التجارية ‏العامة، والسيارات والبناء والتشييد والمنتجات المنزلية والآلات وغيرها‎.‎