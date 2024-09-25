7.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال جيورجي بوريسينكوسفير روسيا بالقاهرة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا شهد نموًا مطردًا، حيث بلغ 7.2 مليار دولار خلال عام 2023.
وأضاف لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المشروعات الضخمة من بينها المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات محتملة تصل إلى 7.5 مليار دولار، تشكل عناصر أساسية في التعاون المشترك.
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وأشار إلى أن روسيا قدمت لمصر ما يقرب من 80% من وارداتها من القمح، أي ما يعادل أكثر من 8 ملايين طن عام 2023، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات الروسية 4.5 مليار دولار.
أكد بوريسينكو، أن البلدان تحافظان على شراكة استراتيجية شاملة، حيث تم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اتفاقية دخلت حيز التنفيذ في عام 2021، مضيفا أن التعاون الثنائي يغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية.
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