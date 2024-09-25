7.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال جيورجي بوريسينكوسفير روسيا بالقاهرة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا شهد نموًا مطردًا، حيث بلغ 7.2 مليار دولار خلال عام 2023.

وأضاف لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المشروعات الضخمة من بينها المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات محتملة تصل إلى 7.5 مليار دولار، تشكل عناصر أساسية في التعاون المشترك.

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وأشار إلى أن روسيا قدمت لمصر ما يقرب من 80% من وارداتها من القمح، أي ما يعادل أكثر من 8 ملايين طن عام 2023، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات الروسية 4.5 مليار دولار.

أكد بوريسينكو، أن البلدان تحافظان على شراكة استراتيجية شاملة، حيث تم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اتفاقية دخلت حيز التنفيذ في عام 2021، مضيفا أن التعاون الثنائي يغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية.