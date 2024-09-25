جامعة القدس تبدأ مراسم استقبال طلبتها الجددللعام 2024/2025

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /PNN/ افتتحت جامعة القدس مراسم استقبال طلبتها الجدد للعام الاكاديمي 2024/2025، والتي تنعقد على يومين متتاليين
لمختلف كليات الجامعة بحضور رئيسها أ.د. عماد أبو كشكوثلة من نوابه، وعمداء الكليات وطواقمها الأكاديمية والإدارية، وشؤون الطلبة ممثلةً بعميدها ووحداتها المختلفة.
وشمل الاستقبال في اليوم الأول طلبة الطب البشري، وطب الأسنان
والصيدلة، وطلبة المسار التحضيري، في فقرات تعرفوا خلالها إلى كلياتهم والطاقم الإداري فيها وأبرز أنشطتها وأجسامها الطلابية والبحثية، إلى عديد الفرص
الأكاديمية واللامنهجية التي تقدمها بجانب عمادة شؤون الطلبة.
ورحب رئيس جامعة القدس أ.د. أبو كشك بالطلبة الجدد فيكلياتهم المتميزة ابتداءً بالطب البشري التي تحقق تفوقًاعالميًا في جودة التعليم ونسب النجاح في امتحاناتالمزاولة الإسرائيلية وحول العالم، كما يتبوأ خريجوهامناصب رفيعة عالمية في القطاع الصحي والعالمي، ويشكلالملتحقون منهم بالدراسات العليا نسبة فائقة في أعرقالجامعات، مشيدًا بالمستوى المتقدم لكليتي طب الأسنانوالصيدلة وتميز طاقمها الأكاديمي، ومبادرات الطلبةاللامنهجية في جلب نماذج عالمية في الابتكار والإبداع.
ونوه أ.د. أبو كشك لمبادرة الجامعة في احتضان طلبة غزةضمن مسار خاص يدعمهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية رغمالظروف، وأشار للمساهمة الطلابية الكبيرة في الإنتاجالبحثي لجامعة القدس بما يصل إلى 40%، مؤكدًا أهميةالبحث العلمي والمشاركة الطلابية في مستقبل الطالبالأكاديمي والمهني، ومساعي الجامعة لتطوير الأداء فيهذه المجالات كما يظهر جليًا في نتائج تصنيف QSالعالمي الذي تتقدمه الجامعة على المستوى الفلسطيني، وذلك في سبيل الارتقاء بالتجربة الأكاديمية والجامعيةعامة.
وفي كلمته لطلبة المسار التحضيري من أبناء الداخل الفلسطيني، عبر أ.د. أبو كشك عن اعتزازه بانضمام هذهالكوكبة المتميزة وتطلعه لإنجازاتهم الأكاديمية والعلميةوالعملية، قائلًا أن الارتقاء بمعايير التعليم تأتي سعيًالمواءمة المعايير الدولية للارتقاء بالطلبة وتأهيلهم ليكونوامنافسين على مستوى العالم.
بدورهم، وجه عمداء الكليات نصائحهم وتوجيهاتهم للطلبةالجدد، إذ أشار عميد كلية الطب البشري د. هاني عابدينلأهمية المشاركة الطلابية والتواصل لتلاقح الأفكاروالخبرات، فيما أكد عميد كلية طب الأسنان أ.د. محمد أبويونس أهمية المشاركة في نوادي البحث العلمي وبرامجالتبادل والتدريب التي تتيحها الكلية وتسعى لتوسعتها، متطرقًا لمبادرة Triple Way الأولى في المنطقة لتدريبالطلبة وتأهيلهم للعمل والتخصص في ألمانيا.
ونوه عميد كلية الصيدلة أ.د. أحمد عمرو لتميز الكلية فيالمرافق الحديثة والمنهاج المطور بالشراكة مع الخبراءالدوليين بما يوائم سوق العمل الدولي، إلى فرص التبادلوالبحث العلمي والنشر العالمي وتفوق الخريجين علىالصعيدين المحلي والدولي.
هذا وقدم عميد شؤون الطلبة د. مازن الخطيب تعريفًابوحدات العمادة وممثليها، وأهم الخدمات والفرص التيتقدمها لمساعدة الطلبة وتمكينهم على المستوى الثقافيوالإبداعي والنفسي والاجتماعي، وتحفيز إبداعهم فيمختلف المجالات.
من جانبه، قدم منسق المسار التحضيري د. مراد إبراهيم
تعريفًا بالمسار وبدايته وتطوره، كما قدم منسقيه في الكليات وأكد المتابعة المتواصلة لنتائج الطلبة وتقدمهم، منوهًا لأهمية المشاركة في الفرص التي تقدمها عمادة شؤون الطلبة والبرامج والمبادرات المتابعة للاستفادة منهاعلى الأصعدة كافة.
واستعرض طلاب وطالبات تجاربهم في العمل والمشاركةالطلابية، منهم عضو اتحاد الطب العالمي الطالبة داناشاور، والطالب يمان العيسة في تجربته في فريقPALiMUN 2023، والطالبة زين رحال من اتحاد طبالأسنان والنادي البحثي، وقدمت أ. ندين أبو هلال من مركزسعيد خوري لتكنولوجيا المعلومات عرضًا حول أهمالخدمات المقدمة.
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