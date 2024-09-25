جامعة القدس تبدأ مراسم استقبال طلبتها الجددللعام 2024/2025

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN/ افتتحت جامعة القدس مراسم استقبال طلبتها الجدد للعام الاكاديمي 2024/2025، والتي تنعقد على يومين متتاليينلمختلف كليات الجامعة بحضور رئيسها أ.د. عماد أبو كشكوثلة من نوابه، وعمداء الكليات وطواقمها الأكاديمية والإدارية، وشؤون الطلبة ممثلةً بعميدها ووحداتها المختلفة.

وشمل الاستقبال في اليوم الأول طلبة الطب البشري، وطب الأسنان

والصيدلة، وطلبة المسار التحضيري، في فقرات تعرفوا خلالها إلى كلياتهم والطاقم الإداري فيها وأبرز أنشطتها وأجسامها الطلابية والبحثية، إلى عديد الفرص

الأكاديمية واللامنهجية التي تقدمها بجانب عمادة شؤون الطلبة.

ورحب رئيس جامعة القدس أ.د. أبو كشك بالطلبة الجدد فيكلياتهم المتميزة ابتداءً بالطب البشري التي تحقق تفوقًاعالميًا في جودة التعليم ونسب النجاح في امتحاناتالمزاولة الإسرائيلية وحول العالم، كما يتبوأ خريجوهامناصب رفيعة عالمية في القطاع الصحي والعالمي، ويشكلالملتحقون منهم بالدراسات العليا نسبة فائقة في أعرقالجامعات، مشيدًا بالمستوى المتقدم لكليتي طب الأسنانوالصيدلة وتميز طاقمها الأكاديمي، ومبادرات الطلبةاللامنهجية في جلب نماذج عالمية في الابتكار والإبداع.

ونوه أ.د. أبو كشك لمبادرة الجامعة في احتضان طلبة غزةضمن مسار خاص يدعمهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية رغمالظروف، وأشار للمساهمة الطلابية الكبيرة في الإنتاجالبحثي لجامعة القدس بما يصل إلى 40%، مؤكدًا أهميةالبحث العلمي والمشاركة الطلابية في مستقبل الطالبالأكاديمي والمهني، ومساعي الجامعة لتطوير الأداء فيهذه المجالات كما يظهر جليًا في نتائج تصنيف QSالعالمي الذي تتقدمه الجامعة على المستوى الفلسطيني، وذلك في سبيل الارتقاء بالتجربة الأكاديمية والجامعيةعامة.

وفي كلمته لطلبة المسار التحضيري من أبناء الداخل الفلسطيني، عبر أ.د. أبو كشك عن اعتزازه بانضمام هذهالكوكبة المتميزة وتطلعه لإنجازاتهم الأكاديمية والعلميةوالعملية، قائلًا أن الارتقاء بمعايير التعليم تأتي سعيًالمواءمة المعايير الدولية للارتقاء بالطلبة وتأهيلهم ليكونوامنافسين على مستوى العالم.

بدورهم، وجه عمداء الكليات نصائحهم وتوجيهاتهم للطلبةالجدد، إذ أشار عميد كلية الطب البشري د. هاني عابدينلأهمية المشاركة الطلابية والتواصل لتلاقح الأفكاروالخبرات، فيما أكد عميد كلية طب الأسنان أ.د. محمد أبويونس أهمية المشاركة في نوادي البحث العلمي وبرامجالتبادل والتدريب التي تتيحها الكلية وتسعى لتوسعتها، متطرقًا لمبادرة Triple Way الأولى في المنطقة لتدريبالطلبة وتأهيلهم للعمل والتخصص في ألمانيا.

ونوه عميد كلية الصيدلة أ.د. أحمد عمرو لتميز الكلية فيالمرافق الحديثة والمنهاج المطور بالشراكة مع الخبراءالدوليين بما يوائم سوق العمل الدولي، إلى فرص التبادلوالبحث العلمي والنشر العالمي وتفوق الخريجين علىالصعيدين المحلي والدولي.

هذا وقدم عميد شؤون الطلبة د. مازن الخطيب تعريفًابوحدات العمادة وممثليها، وأهم الخدمات والفرص التيتقدمها لمساعدة الطلبة وتمكينهم على المستوى الثقافيوالإبداعي والنفسي والاجتماعي، وتحفيز إبداعهم فيمختلف المجالات.

من جانبه، قدم منسق المسار التحضيري د. مراد إبراهيم

تعريفًا بالمسار وبدايته وتطوره، كما قدم منسقيه في الكليات وأكد المتابعة المتواصلة لنتائج الطلبة وتقدمهم، منوهًا لأهمية المشاركة في الفرص التي تقدمها عمادة شؤون الطلبة والبرامج والمبادرات المتابعة للاستفادة منهاعلى الأصعدة كافة.

واستعرض طلاب وطالبات تجاربهم في العمل والمشاركةالطلابية، منهم عضو اتحاد الطب العالمي الطالبة داناشاور، والطالب يمان العيسة في تجربته في فريقPALiMUN 2023، والطالبة زين رحال من اتحاد طبالأسنان والنادي البحثي، وقدمت أ. ندين أبو هلال من مركزسعيد خوري لتكنولوجيا المعلومات عرضًا حول أهمالخدمات المقدمة.

















