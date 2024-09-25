مقترحات امريكية للتوصل لوقف لاطلاق النار في غزة ولبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / قال مراسل قناة كان العبرية ان الولايات المتحدة الامريكية تعد مقترح لتحقيق وقف لاطلاق على ساحتي قطاع غزة ولبنان .
وبحسب القناة يشمل المقترح الأمريكي وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أسابيع في غزة ولبنان.
واضاف مراسل قناة كان ان مفاوضات مكثفة مع حزب الله وحماس بوساطة أمريكية وفرنسية للتوصل إلى صفقة خلال الأسابيع الأربعة.
وتتضمن المقترحات الامريكية اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين و اتفاق بتطبيق قرار 1701 لإبعاد حزب الله عن الحدود في الشمال.
واشار الموقع ان الوزير رون ديرمر هو من يدير المفاوضات من طرف إسرائيل بتفويض من نتنياهو.
وبحسب القناة فان فرص نجاح هذا المقترح ضئيلة حاليًا ولكنها ليست مستحيلة، وفق أكثر من مصدر.
من جهتها قالت القناة 12 العبرية ان الإدارة الأمريكية ستقترح قريبًا صفقة شاملة لوقف إطلاق نار في غزة ولبنان معًا مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين،
مصادر لبنانية بدورها تؤكد أن حزب الله منفتح لسماع هكذا مقترحات.
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