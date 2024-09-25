مقترحات امريكية للتوصل لوقف لاطلاق النار في غزة ولبنان

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / قال مراسل قناة كان العبرية ان الولايات المتحدة الامريكية تعد مقترح لتحقيق وقف لاطلاق على ساحتي قطاع غزة ولبنان

وبحسب القناة يشمل المقترح الأمريكي وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أسابيع في غزة ولبنان.

واضاف مراسل قناة كان ان مفاوضات مكثفة مع حزب الله وحماس بوساطة أمريكية وفرنسية للتوصل إلى خلال الأسابيع الأربعة.

وتتضمن المقترحات الامريكية اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين و اتفاق بتطبيق قرار 1701 لإبعاد حزب الله عن الحدود في الشمال.

واشار الموقع ان الوزير رون ديرمر هو من يدير المفاوضات من طرف إسرائيل بتفويض من نتنياهو.

وبحسب القناة فان فرص نجاح هذا المقترح ضئيلة حاليًا ولكنها ليست مستحيلة، وفق أكثر من مصدر.

من جهتها قالت القناة 12 العبرية ان الإدارة الأمريكية ستقترح قريبًا صفقة شاملة لوقف إطلاق نار في غزة ولبنان معًا مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين،



مصادر لبنانية بدورها تؤكد أن حزب الله منفتح لسماع هكذا مقترحات.



