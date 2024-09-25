العضو المنتدب: 15 مليار جنيه مبيعات مصر إيطاليا العقارية خلال 8 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس 2024.

وأضاف العسال لـ”البورصة”، أن مشروع“سولارى” فى منطقة رأس الحكمة استحوذ على نحو 60% من مبيعات الشركة التعاقدية خلال تلك الفترة.

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وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 4 مليارات جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقًا لخطط التنفيذ الموضوعة.

وقال إن الشركة تستهدف تسليم حوالى 1700 وحدة بنهاية العام الجارى بمشروعاتها المختلفة، حيث سيتم تسليم 800 وحدة فى البوسكو بالعاصمة الإدارية، و600 فى مشروع فينشى بالعاصمة الإدارية أيضًا، و100 وحدة فى مشروع البوسكو سيتى بمدينة القاهرة الجديدة، بجانب ما تم تسليمه بالفعل متمثلًا فى المرحلة الأولى من كاى السخنة والتى تضم 200 وحدة.

وأضاف أن“مصر إيطاليا العقارية” تقدم عروضًا قوية خلال معرض سيتى سكيب مصر، تتضمن استلام فورى بمقدم يبدأ من 5% وأقساط تصل إلى 8 سنوات بمشروعى“البوسكو وفينشى” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن القيمة الاستثمارية لمشروع“سولارى رأس الحكمة” تبلغ نحو 54 مليار جنيه حتى الآن، لافتًا إلى أن المشروع يقام على مساحة 386 فدانًا ويحتوى على شاطئ رملى بطول كيلومتر.

وقال إن الشركة أسندت أعمال المقاولات الخاصة بالمشروع لشركة ريدكون للتعمير بقيمة 1.3 مليار جنيه على أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال خلال 18 شهرًا من توقيع العقد.

وأضاف العسال، أنه تم تسليم المرحلة الأولى بالكامل من مشروع“كاى العين السخنة” والمكونة من 200 وحدة.

وأوضح أن المشروع مقام على مساحة 34 فدانًا ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بما فى ذلك شاليهات وفيلات بمساحة تبدأ من 64 مترا مربعا مع إمكانية التقسيط على مدار 10 سنوات.

وأشار إلى أن حجم استثمارات الشركة فى القطاع الفندقى يبلغ نحو 40 مليار جنيه من خلال تنفيذ 7 فنادق بمشروعات الشركة المختلفة.

وقال العسال، إن عدد الغرف الفندقية فى السبع فنادق يبلغ نحو 1370 غرفة وشقة فندقية، وذلك تماشيًا مع اتجاه الدولة لزيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب أعداد السائحين الوافدين، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الفنادق بالكامل وتشغيلها خلال 7 سنوات.

وأضاف أن“مصر إيطاليا العقارية” تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة داخل مصر تقدر بنحو 7.1 مليون متر مربع بمناطق شرق القاهرة والعاصمة الإدارية والعين السخنة والساحل الشمالى بقيمة استثمارية تقدر بنحو 155 مليار جنيه حتى الآن وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية.

وأوضح العسال، أن 35% من مبيعات الشركة لصالح الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج ما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى والبنكى فى تنفيذ كافة مشروعاتها، لافتًا إلى أن أهم أولويات الشركة هى سرعة تنفيذ المشروعات للالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء.

وقال العسال، إن خطط استثمارات شركة“مصر إيطاليا” فى السوق العقارى تبلغ نحو 120 مليار جنيه خلال الـ8 سنوات القادمة موزعة على مشروعات الشركة.

وأضاف أن حجم استثمارات الشركة بالقطاع الفندقى والتجارى يبلغ نحو 40 مليار جنيه خلال السنوات القادمة.

وأوضح العسال، أن الشركة تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى منطقة غرب القاهرة ولديها اهتمام بالحصول على مساحة تصل إلى 200 فدان.

وأشار إلى أن أسعار البيع فى مشروعات الشركة ارتفعت بنسبة 10% منذ بداية عام 2024، لافتًا إلى أن أسعار العقارات بمصر تعد هى الأكثر مناسبة مقارنة بأسعار العقارات فى دول الجوار.

وقال العسال، إن طبيعة السوق المصرى تختلف عن الأسواق الأخرى حيث يتمتع بطلب متنام مدفوع بالزيادة السكانية وثقة العملاء فى العقار كمخزن آمن للقيمة وهو ما ينفى احتمالية حدوث فقاعة عقارية.

وأضاف أن الوحدات السكنية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق العقارى خلال الفترة الحالية بفضل حجم الطلب المرتفع عليها سواء بغرض السكن أو الاستثمار ونتيجة لزيادة النمو السكانى الكبير.

وأوضح أن“مصر ايطاليا العقارية” تعتزم خلال الفترة القادمة طرح مشروع سكنى متكامل بمنطقة غرب القاهرة وسوف يتم ضخ استثمارات ضخمة به.

وأشار إلى أن الشركة تخطط للتوجه إلى السوق السعودى والبحث عن الفرص الاستثمارية المميزة للاستفادة من الطفرة العمرانية الكبيرة التى تشهدها المملكة.