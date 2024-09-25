العضو المنتدب: 15 مليار جنيه مبيعات مصر إيطاليا العقارية خلال 8 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس 2024.
وأضاف العسال لـ”البورصة”، أن مشروع“سولارى” فى منطقة رأس الحكمة استحوذ على نحو 60% من مبيعات الشركة التعاقدية خلال تلك الفترة.
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وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 4 مليارات جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقًا لخطط التنفيذ الموضوعة. خطة لتسليم 1700 وحدة فى مشروعات الشركة بنهاية العام الجارى
وقال إن الشركة تستهدف تسليم حوالى 1700 وحدة بنهاية العام الجارى بمشروعاتها المختلفة، حيث سيتم تسليم 800 وحدة فى البوسكو بالعاصمة الإدارية، و600 فى مشروع فينشى بالعاصمة الإدارية أيضًا، و100 وحدة فى مشروع البوسكو سيتى بمدينة القاهرة الجديدة، بجانب ما تم تسليمه بالفعل متمثلًا فى المرحلة الأولى من كاى السخنة والتى تضم 200 وحدة.
وأضاف أن“مصر إيطاليا العقارية” تقدم عروضًا قوية خلال معرض سيتى سكيب مصر، تتضمن استلام فورى بمقدم يبدأ من 5% وأقساط تصل إلى 8 سنوات بمشروعى“البوسكو وفينشى” بالعاصمة الإدارية الجديدة. 54 مليار جنيه القيمة الاستثمارية لمشروع“سولارى رأس الحكمة”
وأوضح أن القيمة الاستثمارية لمشروع“سولارى رأس الحكمة” تبلغ نحو 54 مليار جنيه حتى الآن، لافتًا إلى أن المشروع يقام على مساحة 386 فدانًا ويحتوى على شاطئ رملى بطول كيلومتر.
وقال إن الشركة أسندت أعمال المقاولات الخاصة بالمشروع لشركة ريدكون للتعمير بقيمة 1.3 مليار جنيه على أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال خلال 18 شهرًا من توقيع العقد.
وأضاف العسال، أنه تم تسليم المرحلة الأولى بالكامل من مشروع“كاى العين السخنة” والمكونة من 200 وحدة.
وأوضح أن المشروع مقام على مساحة 34 فدانًا ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بما فى ذلك شاليهات وفيلات بمساحة تبدأ من 64 مترا مربعا مع إمكانية التقسيط على مدار 10 سنوات.
وأشار إلى أن حجم استثمارات الشركة فى القطاع الفندقى يبلغ نحو 40 مليار جنيه من خلال تنفيذ 7 فنادق بمشروعات الشركة المختلفة.
وقال العسال، إن عدد الغرف الفندقية فى السبع فنادق يبلغ نحو 1370 غرفة وشقة فندقية، وذلك تماشيًا مع اتجاه الدولة لزيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب أعداد السائحين الوافدين، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الفنادق بالكامل وتشغيلها خلال 7 سنوات. 7.1 مليون متر محفظة أراضى“مصر إيطاليا العقارية” داخل مصر بقيمة 155 مليار جنيه
وأضاف أن“مصر إيطاليا العقارية” تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة داخل مصر تقدر بنحو 7.1 مليون متر مربع بمناطق شرق القاهرة والعاصمة الإدارية والعين السخنة والساحل الشمالى بقيمة استثمارية تقدر بنحو 155 مليار جنيه حتى الآن وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية.
وأوضح العسال، أن 35% من مبيعات الشركة لصالح الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج ما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى والبنكى فى تنفيذ كافة مشروعاتها، لافتًا إلى أن أهم أولويات الشركة هى سرعة تنفيذ المشروعات للالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء. الشركة تسعى لضخ 120 مليار جنيه استثمارات خلال 8 أعوام مقبلة
وقال العسال، إن خطط استثمارات شركة“مصر إيطاليا” فى السوق العقارى تبلغ نحو 120 مليار جنيه خلال الـ8 سنوات القادمة موزعة على مشروعات الشركة.
وأضاف أن حجم استثمارات الشركة بالقطاع الفندقى والتجارى يبلغ نحو 40 مليار جنيه خلال السنوات القادمة.
وأوضح العسال، أن الشركة تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى منطقة غرب القاهرة ولديها اهتمام بالحصول على مساحة تصل إلى 200 فدان. 10.1 مليار جنيه مبيعات“مصر إيطاليا” العقارية النصف الأول من 2024
وأشار إلى أن أسعار البيع فى مشروعات الشركة ارتفعت بنسبة 10% منذ بداية عام 2024، لافتًا إلى أن أسعار العقارات بمصر تعد هى الأكثر مناسبة مقارنة بأسعار العقارات فى دول الجوار.
وقال العسال، إن طبيعة السوق المصرى تختلف عن الأسواق الأخرى حيث يتمتع بطلب متنام مدفوع بالزيادة السكانية وثقة العملاء فى العقار كمخزن آمن للقيمة وهو ما ينفى احتمالية حدوث فقاعة عقارية.
وأضاف أن الوحدات السكنية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق العقارى خلال الفترة الحالية بفضل حجم الطلب المرتفع عليها سواء بغرض السكن أو الاستثمار ونتيجة لزيادة النمو السكانى الكبير.
وأوضح أن“مصر ايطاليا العقارية” تعتزم خلال الفترة القادمة طرح مشروع سكنى متكامل بمنطقة غرب القاهرة وسوف يتم ضخ استثمارات ضخمة به.
وأشار إلى أن الشركة تخطط للتوجه إلى السوق السعودى والبحث عن الفرص الاستثمارية المميزة للاستفادة من الطفرة العمرانية الكبيرة التى تشهدها المملكة.
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