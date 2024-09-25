((الكازار للتطوير العمرانى)) تخطط لزيادة استثماراتها إلى 300 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة الكازار للتطوير العمرانى، زيادة استثماراتها فى السوق العقارى المصرى إلى نحو 300 مليار جنيه بعد طرح مشروعين جديدين خلال الفترة المقبلة.
وقال نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة الكازار للتطوير العمرانى، إنَّ إجمالى مبيعات الشركة بنهاية العام الماضى وصل إلى نحو 8 مليارات جنيه.
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وأضاف“خزام” لـ((البورصة))، أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 16 مليار جنيه، منذ بداية العام الجارى، من إجمالى مبيعات مستهدفة بنهاية العام بقيمة 20 مليار جنيه. حجم عقود المقاولات يصل إلى 7 مليارات جنيه خلال العام الجارى
وأوضح أن حجم عقود المقاولات لدى الشركة، خلال العام الجارى، يتراوح من 6 إلى 7 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن الشركة لا تخطط حالياً لتأسيس شركة مقاولات تابعة.
وأشار إلى أن محفظة مشروعات شركة ((الكازار للتطوير العمرانى)) تصل إلى 9 مشروعات تتنوع بين السكنى والتجارى والإدارى على مساحة تقارب 2000 فدان فى مواقع متميزة بشرق القاهرة والساحل الشمالى.
وقال إنَّ مشروعات الشركة تضم 4 مشروعات تابعة لها تطورها ذاتياً، و3 مشروعات بالشراكة مع جهات الدولة، بإجمالى استثمارات يتراوح من 250 إلى 260 مليار جنيه. طرح مشروع فى ((القاهرة الجديدة)) بمساحة 300 فدان.. وفى ((6 أكتوبر)) بمساحة 100 فدان
وأضاف أن“الكازار” تستعد للإعلان عن مشروعين جديدين، الأول فى مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 300 فدان، والثانى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان، ما سيرفع إجمالى استثمارات الشركة لأكثر من 300 مليار جنيه.
وأشار“خزام” إلى أن الشركة قامت بضخ استثمارات تصل نحو 15 مليار جنيه، منذ بداية العام الجارى، لاستكمال تنفيذ مشروعاتها.
وأوضح أن الشركة انتهت، خلال العام الجارى، من تسليم 500 وحدة سكنية، و100 وحدة تجارية وإدارية، ومن المتوقع تسليم 1000 وحدة سكنية بنهاية عام 2025، وذلك فى إطار التزامها بمواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء.
وقال“خزام”، إنَّ الشركة تجهز لطرح مشروع جديد فى الساحل الشمالى، وسيتم الإعلان عنه قبل موسم الصيف المقبل، بالإضافة إلى مشروع بالشراكة مع إحدى جهات الدولة، خلال شهر يناير المقبل، ويضم وحدات للاستلام الفورى والتقسيط على 10 سنوات.
وأضاف“خزام”، أنه منذ بداية عام 2024 عانت شركات التطوير العقارى صعوبة فى التسعير واتخاذ قرار طرح المشروعات؛ بسبب أزمة سعر الصرف، ولكن رغم ذلك ظهر عملاء جدد يرغبون فى الشراء بغرض الاستثمار.
وأوضح أن الشركة وجدت أن سرعة البناء فى المشاريع هى الحل لتجنب المخاطر فى ظل هذه الظروف؛ حيث أوقفت عملية البيع وبدأت تسريع البناء لتقليل المخاطر. “الكازار للتطوير” تطرح مرحلة جديدة بمشروع“The Crest” بمبيعات 4 مليارات جنيه
وأشار إلى أن الشركة طرحت مراحل جديدة بمشروع ((Creek Town)) الذى تطوره بنشاط سكنى على مساحة 100 فدان على طريق السويس بمنطقة التجمع الأول، وتصل النسبة البنائية بالمشروع نحو 20%، ويضم 1500 وحدة سكنية متنوعة تتناسب مع مختلف احتياجات العملاء، تشمل شققاً سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، و400 فيلا.
ويتضمن مشروع ((Creek Town)) مرافق رياضية متكاملة، بالإضافة إلى ((Creek District)) وهو مشروع تجارى إدارى على مساحة 100 ألف متر مربع، يضم وحدات إدارية وتجارية على طريق السويس الجديد، وتم البدء فى أعمال التنفيذ استعداداً للطرح.
وقال“خزام”، إنَّ إجمالى استثمارات مشروع ((Creek Town)) نحو 11 مليار جنيه، وحققت الشركة مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى بالمشروع.
وأضاف أن الشركة بدأت تسليم وحدات المشروع خلال العام الجارى، حيث بلغت نسبة الإنجاز فى الأعمال الإنشائية التى تنفذها شركة شداد للمقاولات نحو 95%.
وأوضح أن أبرز المشروعات التى تنفذها الشركة حالياً هو مشروع ((Go Heliopolis)) والذى يعتبر أول مجمع سكنى فى حى مصر الجديدة والأول للشركة، ويقع على مساحة 18 ألف متر مربع، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه، وهو مجمع متعدد الاستخدامات يجمع بين السكنى والتجارى والإدارى.
وقال إنَّ الشركة انتهت من تسليم 700 وحدة بالمشروع الذى يضم 1000 وحدة تتنوع بين وحدات سكنية وإدارية وتجارية وطبية، وحققت الشركة مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه بالمشروع خلال العام الجارى، وتم الانتهاء من 95% من أعمال تنفيذ المشروع، وسيتم تسليمه للسكن فى ديسمبر من العام الجارى.
وأضاف ((خزام))، أنه فى أواخر عام 2023 تم الحصول على قطعة أرض بمساحة 158 فداناً، لإنشاء مشروع ((The Crest)) بمدينة القاهرة الجديدة، وطرحت الشركة المشروع فى مارس من العام الجارى، وحققت مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه من إجمالى مبيعات متوقعة تبلغ 6 مليارات جنيه خلال 2024.
وأوضح أنه تم وقف الطرح لاستئناف أعمال البناء وارتفعت الأسعار من 10 إلى 15% عن المرحلة الأولى التى طرحت فى مارس الماضى، وتستعد الشركة لطرح المرحلة الثانية من مشروع ((The Crest)) وتضم 200 وحدة خلال فعاليات معرض ((سيتى سكيب مصر)).
ومن المقرر أن تنتهى الشركة من أعمال الإنشاءات ومساحة المبانى التى تصل إلى 400 ألف متر مربع من إجمالى المشروع، الذى تبلغ استثماراته 30 مليار جنيه على 4 مراحل، فى غضون ثلاث سنوات والنصف ابتداءً من العام الجارى، ومن المقرر البدء فى تسليم وحدات المشروع عام 2027. 12 مليار جنيه مبيعات الشركة بمشروع ((Safia)) فى الساحل الشمالى
وقال ((خزام))، إنَّ الشركة حققت مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه بداية من الشهر الماضى وحتى الآن من إجمالى المبيعات المتوقعة من مشروع ((Safia)) الذى تطوره بنشاط سكنى فندقى فى الساحل الشمالى.
وأضاف أن 20% من إجمالى مبيعات المشروع لعملاء من الخارج بين مغتربين مصريين وعرب.
ويقع مشروع ((Safia)) بمنطقة رأس الحكمة، على مساحة 180 فداناً، بإجمالى استثمارات يصل إلى 60 مليار جنيه، وتصل النسبة البنائية فى المشروع 15%، ومن المقرر تسليمه فى عام 2029.
وأوضح أن الشركة انتهت من البيع فى مشروع ((Safia)) خلال الموسم الممتد من يونيو إلى سبتمبر على أن يتم استئناف البيع فى الموسم المقبل بداية من شهر يونيو 2025.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد فى تمويل المشروعات على ملاءتها المالية والمساهمين، بالإضافة إلى مبيعاتها المحققة من المشروعات.
وقال ((خزام))، إنَّ الشركة لم تلجأ حتى الآن للحصول على تسهيلات بنكية، ولكن لا تمانع فى الاقتراض البنكى فى وقت لاحق مع الانخفاض المتوقع بأسعار الفائدة.
وأضاف أن ((الكازار)) تعمل على تأسيس شركة إدارة للمشروعات التابعة لها، بالإضافة إلى تأسيس ذراع فندقية لإدارة الأجزاء الفندقية فى مشروعات الشركة.
وأوضح أن الشركة تلقت عروضاً للتوسع فى الإمارات والسعودية، ولكنها خطوة مؤجلة لمدة تتراوح من عامين إلى 3 أعوام حتى يتم الانتهاء من المشروعات الحالية.
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