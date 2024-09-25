((الكازار للتطوير العمرانى)) تخطط لزيادة استثماراتها إلى 300 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة الكازار للتطوير العمرانى، زيادة استثماراتها فى السوق العقارى المصرى إلى نحو 300 مليار جنيه بعد طرح مشروعين جديدين خلال الفترة المقبلة.

وقال نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة الكازار للتطوير العمرانى، إنَّ إجمالى مبيعات الشركة بنهاية العام الماضى وصل إلى نحو 8 مليارات جنيه.

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وأضاف“خزام” لـ((البورصة))، أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 16 مليار جنيه، منذ بداية العام الجارى، من إجمالى مبيعات مستهدفة بنهاية العام بقيمة 20 مليار جنيه.

وأوضح أن حجم عقود المقاولات لدى الشركة، خلال العام الجارى، يتراوح من 6 إلى 7 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن الشركة لا تخطط حالياً لتأسيس شركة مقاولات تابعة.

وأشار إلى أن محفظة مشروعات شركة ((الكازار للتطوير العمرانى)) تصل إلى 9 مشروعات تتنوع بين السكنى والتجارى والإدارى على مساحة تقارب 2000 فدان فى مواقع متميزة بشرق القاهرة والساحل الشمالى.

وقال إنَّ مشروعات الشركة تضم 4 مشروعات تابعة لها تطورها ذاتياً، و3 مشروعات بالشراكة مع جهات الدولة، بإجمالى استثمارات يتراوح من 250 إلى 260 مليار جنيه.

وأضاف أن“الكازار” تستعد للإعلان عن مشروعين جديدين، الأول فى مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 300 فدان، والثانى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان، ما سيرفع إجمالى استثمارات الشركة لأكثر من 300 مليار جنيه.

وأشار“خزام” إلى أن الشركة قامت بضخ استثمارات تصل نحو 15 مليار جنيه، منذ بداية العام الجارى، لاستكمال تنفيذ مشروعاتها.

وأوضح أن الشركة انتهت، خلال العام الجارى، من تسليم 500 وحدة سكنية، و100 وحدة تجارية وإدارية، ومن المتوقع تسليم 1000 وحدة سكنية بنهاية عام 2025، وذلك فى إطار التزامها بمواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء.

وقال“خزام”، إنَّ الشركة تجهز لطرح مشروع جديد فى الساحل الشمالى، وسيتم الإعلان عنه قبل موسم الصيف المقبل، بالإضافة إلى مشروع بالشراكة مع إحدى جهات الدولة، خلال شهر يناير المقبل، ويضم وحدات للاستلام الفورى والتقسيط على 10 سنوات.

وأضاف“خزام”، أنه منذ بداية عام 2024 عانت شركات التطوير العقارى صعوبة فى التسعير واتخاذ قرار طرح المشروعات؛ بسبب أزمة سعر الصرف، ولكن رغم ذلك ظهر عملاء جدد يرغبون فى الشراء بغرض الاستثمار.

وأوضح أن الشركة وجدت أن سرعة البناء فى المشاريع هى الحل لتجنب المخاطر فى ظل هذه الظروف؛ حيث أوقفت عملية البيع وبدأت تسريع البناء لتقليل المخاطر.

وأشار إلى أن الشركة طرحت مراحل جديدة بمشروع ((Creek Town)) الذى تطوره بنشاط سكنى على مساحة 100 فدان على طريق السويس بمنطقة التجمع الأول، وتصل النسبة البنائية بالمشروع نحو 20%، ويضم 1500 وحدة سكنية متنوعة تتناسب مع مختلف احتياجات العملاء، تشمل شققاً سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، و400 فيلا.

ويتضمن مشروع ((Creek Town)) مرافق رياضية متكاملة، بالإضافة إلى ((Creek District)) وهو مشروع تجارى إدارى على مساحة 100 ألف متر مربع، يضم وحدات إدارية وتجارية على طريق السويس الجديد، وتم البدء فى أعمال التنفيذ استعداداً للطرح.

وقال“خزام”، إنَّ إجمالى استثمارات مشروع ((Creek Town)) نحو 11 مليار جنيه، وحققت الشركة مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى بالمشروع.

وأضاف أن الشركة بدأت تسليم وحدات المشروع خلال العام الجارى، حيث بلغت نسبة الإنجاز فى الأعمال الإنشائية التى تنفذها شركة شداد للمقاولات نحو 95%.

وأوضح أن أبرز المشروعات التى تنفذها الشركة حالياً هو مشروع ((Go Heliopolis)) والذى يعتبر أول مجمع سكنى فى حى مصر الجديدة والأول للشركة، ويقع على مساحة 18 ألف متر مربع، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه، وهو مجمع متعدد الاستخدامات يجمع بين السكنى والتجارى والإدارى.

وقال إنَّ الشركة انتهت من تسليم 700 وحدة بالمشروع الذى يضم 1000 وحدة تتنوع بين وحدات سكنية وإدارية وتجارية وطبية، وحققت الشركة مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه بالمشروع خلال العام الجارى، وتم الانتهاء من 95% من أعمال تنفيذ المشروع، وسيتم تسليمه للسكن فى ديسمبر من العام الجارى.

وأضاف ((خزام))، أنه فى أواخر عام 2023 تم الحصول على قطعة أرض بمساحة 158 فداناً، لإنشاء مشروع ((The Crest)) بمدينة القاهرة الجديدة، وطرحت الشركة المشروع فى مارس من العام الجارى، وحققت مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه من إجمالى مبيعات متوقعة تبلغ 6 مليارات جنيه خلال 2024.

وأوضح أنه تم وقف الطرح لاستئناف أعمال البناء وارتفعت الأسعار من 10 إلى 15% عن المرحلة الأولى التى طرحت فى مارس الماضى، وتستعد الشركة لطرح المرحلة الثانية من مشروع ((The Crest)) وتضم 200 وحدة خلال فعاليات معرض ((سيتى سكيب مصر)).

ومن المقرر أن تنتهى الشركة من أعمال الإنشاءات ومساحة المبانى التى تصل إلى 400 ألف متر مربع من إجمالى المشروع، الذى تبلغ استثماراته 30 مليار جنيه على 4 مراحل، فى غضون ثلاث سنوات والنصف ابتداءً من العام الجارى، ومن المقرر البدء فى تسليم وحدات المشروع عام 2027.

وقال ((خزام))، إنَّ الشركة حققت مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه بداية من الشهر الماضى وحتى الآن من إجمالى المبيعات المتوقعة من مشروع ((Safia)) الذى تطوره بنشاط سكنى فندقى فى الساحل الشمالى.

وأضاف أن 20% من إجمالى مبيعات المشروع لعملاء من الخارج بين مغتربين مصريين وعرب.

ويقع مشروع ((Safia)) بمنطقة رأس الحكمة، على مساحة 180 فداناً، بإجمالى استثمارات يصل إلى 60 مليار جنيه، وتصل النسبة البنائية فى المشروع 15%، ومن المقرر تسليمه فى عام 2029.

وأوضح أن الشركة انتهت من البيع فى مشروع ((Safia)) خلال الموسم الممتد من يونيو إلى سبتمبر على أن يتم استئناف البيع فى الموسم المقبل بداية من شهر يونيو 2025.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد فى تمويل المشروعات على ملاءتها المالية والمساهمين، بالإضافة إلى مبيعاتها المحققة من المشروعات.

وقال ((خزام))، إنَّ الشركة لم تلجأ حتى الآن للحصول على تسهيلات بنكية، ولكن لا تمانع فى الاقتراض البنكى فى وقت لاحق مع الانخفاض المتوقع بأسعار الفائدة.

وأضاف أن ((الكازار)) تعمل على تأسيس شركة إدارة للمشروعات التابعة لها، بالإضافة إلى تأسيس ذراع فندقية لإدارة الأجزاء الفندقية فى مشروعات الشركة.

وأوضح أن الشركة تلقت عروضاً للتوسع فى الإمارات والسعودية، ولكنها خطوة مؤجلة لمدة تتراوح من عامين إلى 3 أعوام حتى يتم الانتهاء من المشروعات الحالية.