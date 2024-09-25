مصطفى صلاح: 3.8 مليار جنيه مبيعات سكاى أبوظبى للتطوير منذ بداية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، مبيعات تعاقدية بمشروعاتها تجاوزت 3.8 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.

قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية فى مصر، إن الشركة حققت 3.7 مليار جنيه من إجمالى المبيعات بمشروع“بلو ترى” فى مدينة القاهرة الجديدة.

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أضاف صلاح لـ”البورصة”، أن الشركة مستمرة فى تحقيق مبيعات قوية بفضل التصميمات المتميزة وخطط السداد المرنة التى تجذب العديد من العملاء وتتناسب مع قدراتهم الشرائية، فضلًا عن المنتجات العقارية المتنوعة التى تلبى احتياجاتهم.

وأوضح أن الشركة تطور مشروع“بلو ترى” فى مدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل على مساحة 50 فداناً باستثمارات 8 مليارات جنيه، وهو ثالث مشروعات الشركة بالسوق العقارى المصرى.

وأشار إلى أن شركة“سكاى أبوظبى” طرحت 3 مشروعات عقارية فى السوق المصرى، وهى مشروع“Residence Eight”، ومشروع“Capital Avenue” بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية، ومشروع“بلو ترى” بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال صلاح، إن الشركة تستثمر نحو 12 مليار جنيه فى مشروعاتها بالسوق المصرى فى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، وذلك ضمن حزمة الاستثمارات البالغة 15 مليار جنيه.

وأضاف أن خطة شركة سكاى أبوظبى لعام 2025 تركز على التوسع فى السوق المصرى من خلال تعزيز محفظة مشروعاتها وتطوير مشروعات بمناطق جديدة مثل الساحل الشمالى وغرب القاهرة.

وأوضح أن الشركة تستهدف إطلاق مشروعات سكنية وتجارية جديدة تلبى احتياجات السوق العقارى المتنامى، مع التركيز على تقديم وحدات فاخرة تناسب المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى زيادة حجم محفظة الأراضى التابعة لها لزيادة الاستثمارات فى مواقع استراتيجية.

وأشار إلى أن شريحة كبيرة من عملاء الشركة من المصريين العاملين فى الخارج، بالإضافة إلى مستثمرين أجانب، حيث تمثل مبيعات هؤلاء العملاء نسبة لا يُستهان بها من إجمالى المبيعات الخاصة بالشركة، خاصة مع اهتمامهم المتزايد بالاستثمار فى العقارات الفاخرة فى مصر.

وقال صلاح، إن الشركة ستشارك بمعرض سيتى سكيب مصر 2024، أكبر وأهم معرض عقارى فى مصر وأفريقيا، والمقام خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجارى، وذلك للعام الثانى على التوالى، وتقدم لزوار معرض سيتى سكيب عرض بمقدم 0% وتقسيط حتى 9 سنوات، وذلك فى ضوء استراتيجية الشركة فى المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية لتعزيز التواصل مع العملاء، وتقديم ما يناسبهم سواء للراغبين فى شراء وحدات سكنية مصممة ومنفذة بأعلى مستويات الجودة أو الراغبين فى الاستثمار العقارى المضمون بعائد دورى مرتفع.

وأكد صلاح أن السوق العقارى المصرى يتمتع بجاذبية كبيرة خاصة لهذه الفئة نظرًا للعائدات الاستثمارية المرتفعة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأضاف أن شركة سكاى أبوظبى تعتمد بشكل أساسى على التمويل الذاتى لتنفيذ مشروعاتها، ولم تعتمد على أى تمويلات بنكية حتى الآن، وتعكس هذه الاستراتيجية قوة الشركة المالية وثقتها فى السوق المصرى، حيث يوفر ذلك مجالًا للتحكم بحرية أكبر فى اختيارات الشركة ومشاريعها.

وأوضح صلاح، أن الشركة تدرس دائمًا الفرص التمويلية المتاحة لضمان استمرارية النمو والتوسع فى مشروعاتها بالسوق العقارى المصرى.

وأشار إلى أن الشركة تسعى حاليًا لتوسيع تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى، موضحًا أن هناك مفاوضات نشطة للحصول على أراضٍ جديدة لتطوير مشاريع سكنية وسياحية متميزة.

وتابع صلاح:“منطقة الساحل الشمالى تمثل فرصة استثمارية كبيرة للشركة، خاصة مع زيادة الطلب على الوحدات الفاخرة، والمنتجعات الساحلية، لكن نتمهل فى تقييم الفرص للتأكد من حصولنا على فرصة تليق بعملائنا وتضيف لمحفظتنا العقارية”.

وقال إنه لم يتم توقيع عقود لأراضٍ جديدة حتى الآن، ولكن نحن فى مرحلة متقدمة من المفاوضات للحصول على أراضٍ فى مناطق استراتيجية، وخاصة فى الساحل الشمالى وغرب القاهرة.

وتوقع أن يشهد القطاع العقارى المصرى انتعاشًا فى النصف الثانى من عام 2024، واستمرار مبيعات الشركات العقارية فى النمو، خاصة مع توجه الحكومة إلى تطوير المزيد من المدن الجديدة وتقديم تسهيلات للمستثمرين الذى بدوره يحفز الإقبال على الوحدات العقارية، خاصة فى المشاريع الكبيرة مثل العاصمة الإدارية والساحل الشمالى بفضل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة والوحدات التجارية والإدارية.

كما توقع زيادة فى أسعار العقارات بنهاية العام الجارى، نظرًا لارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد الخام، ومن المتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة من 10% إلى 15%، وهى الزيادة التى تتماشى مع توجهات السوق الحالية فى مصر.