مصطفى صلاح: 3.8 مليار جنيه مبيعات سكاى أبوظبى للتطوير منذ بداية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت شركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، مبيعات تعاقدية بمشروعاتها تجاوزت 3.8 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.
قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية فى مصر، إن الشركة حققت 3.7 مليار جنيه من إجمالى المبيعات بمشروع“بلو ترى” فى مدينة القاهرة الجديدة.
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أضاف صلاح لـ”البورصة”، أن الشركة مستمرة فى تحقيق مبيعات قوية بفضل التصميمات المتميزة وخطط السداد المرنة التى تجذب العديد من العملاء وتتناسب مع قدراتهم الشرائية، فضلًا عن المنتجات العقارية المتنوعة التى تلبى احتياجاتهم.
وأوضح أن الشركة تطور مشروع“بلو ترى” فى مدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل على مساحة 50 فداناً باستثمارات 8 مليارات جنيه، وهو ثالث مشروعات الشركة بالسوق العقارى المصرى.
وأشار إلى أن شركة“سكاى أبوظبى” طرحت 3 مشروعات عقارية فى السوق المصرى، وهى مشروع“Residence Eight”، ومشروع“Capital Avenue” بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية، ومشروع“بلو ترى” بمدينة القاهرة الجديدة. الشركة تستثمر 12 مليار جنيه فى مشروعاتها بالسوق المصرى
وقال صلاح، إن الشركة تستثمر نحو 12 مليار جنيه فى مشروعاتها بالسوق المصرى فى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، وذلك ضمن حزمة الاستثمارات البالغة 15 مليار جنيه.
وأضاف أن خطة شركة سكاى أبوظبى لعام 2025 تركز على التوسع فى السوق المصرى من خلال تعزيز محفظة مشروعاتها وتطوير مشروعات بمناطق جديدة مثل الساحل الشمالى وغرب القاهرة.
وأوضح أن الشركة تستهدف إطلاق مشروعات سكنية وتجارية جديدة تلبى احتياجات السوق العقارى المتنامى، مع التركيز على تقديم وحدات فاخرة تناسب المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى زيادة حجم محفظة الأراضى التابعة لها لزيادة الاستثمارات فى مواقع استراتيجية. “سكاى أبوظبى” تخطط لتطوير مشروع بالساحل الشمالى
وأشار إلى أن شريحة كبيرة من عملاء الشركة من المصريين العاملين فى الخارج، بالإضافة إلى مستثمرين أجانب، حيث تمثل مبيعات هؤلاء العملاء نسبة لا يُستهان بها من إجمالى المبيعات الخاصة بالشركة، خاصة مع اهتمامهم المتزايد بالاستثمار فى العقارات الفاخرة فى مصر.
وقال صلاح، إن الشركة ستشارك بمعرض سيتى سكيب مصر 2024، أكبر وأهم معرض عقارى فى مصر وأفريقيا، والمقام خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجارى، وذلك للعام الثانى على التوالى، وتقدم لزوار معرض سيتى سكيب عرض بمقدم 0% وتقسيط حتى 9 سنوات، وذلك فى ضوء استراتيجية الشركة فى المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية لتعزيز التواصل مع العملاء، وتقديم ما يناسبهم سواء للراغبين فى شراء وحدات سكنية مصممة ومنفذة بأعلى مستويات الجودة أو الراغبين فى الاستثمار العقارى المضمون بعائد دورى مرتفع.
وأكد صلاح أن السوق العقارى المصرى يتمتع بجاذبية كبيرة خاصة لهذه الفئة نظرًا للعائدات الاستثمارية المرتفعة مقارنة بالأسواق الأخرى. “سكاى أبوظبى” تعتمد بشكل أساسى على التمويل الذاتى لتنفيذ مشروعاتها
وأضاف أن شركة سكاى أبوظبى تعتمد بشكل أساسى على التمويل الذاتى لتنفيذ مشروعاتها، ولم تعتمد على أى تمويلات بنكية حتى الآن، وتعكس هذه الاستراتيجية قوة الشركة المالية وثقتها فى السوق المصرى، حيث يوفر ذلك مجالًا للتحكم بحرية أكبر فى اختيارات الشركة ومشاريعها.
وأوضح صلاح، أن الشركة تدرس دائمًا الفرص التمويلية المتاحة لضمان استمرارية النمو والتوسع فى مشروعاتها بالسوق العقارى المصرى. مفاوضات للحصول على أراضٍ جديدة بمنطقة الساحل الشمالى
وأشار إلى أن الشركة تسعى حاليًا لتوسيع تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى، موضحًا أن هناك مفاوضات نشطة للحصول على أراضٍ جديدة لتطوير مشاريع سكنية وسياحية متميزة.
وتابع صلاح:“منطقة الساحل الشمالى تمثل فرصة استثمارية كبيرة للشركة، خاصة مع زيادة الطلب على الوحدات الفاخرة، والمنتجعات الساحلية، لكن نتمهل فى تقييم الفرص للتأكد من حصولنا على فرصة تليق بعملائنا وتضيف لمحفظتنا العقارية”.
وقال إنه لم يتم توقيع عقود لأراضٍ جديدة حتى الآن، ولكن نحن فى مرحلة متقدمة من المفاوضات للحصول على أراضٍ فى مناطق استراتيجية، وخاصة فى الساحل الشمالى وغرب القاهرة. %15 زيادة متوقعة فى أسعار العقارات بنهاية العام الجارى
وتوقع أن يشهد القطاع العقارى المصرى انتعاشًا فى النصف الثانى من عام 2024، واستمرار مبيعات الشركات العقارية فى النمو، خاصة مع توجه الحكومة إلى تطوير المزيد من المدن الجديدة وتقديم تسهيلات للمستثمرين الذى بدوره يحفز الإقبال على الوحدات العقارية، خاصة فى المشاريع الكبيرة مثل العاصمة الإدارية والساحل الشمالى بفضل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة والوحدات التجارية والإدارية.
كما توقع زيادة فى أسعار العقارات بنهاية العام الجارى، نظرًا لارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد الخام، ومن المتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة من 10% إلى 15%، وهى الزيادة التى تتماشى مع توجهات السوق الحالية فى مصر.
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