إنرشيا تطرح مشروع Fifty 7 بغرب القاهرة خلال سيتى سكيب مصر

MENAFN - Al-Borsa News) تطرح شركة إنرشيا للتنمية العقارية مشروع مشروع“Fifty 7” والذى يضم 57 وحدة مميزة فى غرب القاهرة، وذلك خلال مشاركتها فى سيتى سكيب مصر 2024.

وأعلنت“إنرشيا” عن تواجدها فى“سيتى سكيب مصر 2024′′، والذى يمتد خلال الفترة من 25 وحتى 28 سبتمبر الجارى، حيث تقدم الشركة لعملائها حزمة من الوحدات المميزة فى مشروعاتها والتى يتم طرحها بعروض مميزة وحصرية خلال فعاليات المعرض.

موضوعاتانخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لكنها أفضل من التوقعات المشرف على مكتب الإسكان يفتتح النسخة الـ13 لمعرض سيتى سكيب مصر تخصيص أراضى بالدولار الأمريكى فى 22 مدينة جديدة

وقال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن“سيتى سكيب مصر” ينطلق هذا العام وسط إقبال قوى من العملاء على شراء العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وهو ما يعكس أهمية العقار كملاذ آمن للاستثمار ومخزن آمن للقيمة، حيث تقدم الشركة هذا العام أنظمة سداد مرنة بمقدم 5% والباقى على فترات سداد تصل إلى 9 سنوات.

وأضاف أن المعرض يمثل فرصة قوية للشركات للتواصل المباشر مع العملاء، وتقديم عروض حصرية لهم تنشط المبيعات وفى نفس الوقت تمثل فرصة استثمارية للعميل يمكنه اقتناصها، كما أن المعرض هذا العام يشهد الإعلان عن مشروع جديد لشركة إنرشيا، وهو مشروع Fifty 7 والذى يضم 57 وحدة مميزة فى غرب القاهرة.

وكشف العدوى عن آخر المستجدات فى مشروعات الشركة، حيث بدأت الحياة تدب فى مشروع“چيفيرا” بالساحل الشمالى، وذلك بالتزامن مع بدء الشركة تسليم الوحدات للعملاء داخل المشروع، بعد توفير حزمة متنوعة من الخدمات بالمشروع، من بينها تشغيل الشاطئ وافتتاح عدد من المطاعم، بجانب وحدة طوارئ مستشفى چيفيرا التى تعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال السنة لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة.

وقال إن الشركة ركزت على رفع نسبة الإنشاءات بالمشروع للإسراع بمعدلات التسليم، ما مكن الشركة من الوفاء بتعاقداتها مع العملاء والتسليم بأعلى معايير الجودة، وتستهدف الوصول بعدد الوحدات التى يتم تسليمها فى مشروع“چيفيرا” إلى 500 وحدة بنهاية 2024، وهى الخطة التى تعمل عليها الشركة بقوة.

وأضاف أنه من المخطط تدشين 3 فنادق فى مشروع“چيفيرا”، حيث يمثل المكون الفندقى جزء أساسى من المشروعات الساحلية وذلك لخدمة العملاء المحليين والأجانب، كما أنه يتناسب مع خطة الدولة لجذب ملايين السائحين وهو ما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية.

وأوضح أن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات قوية فى مشروع“چيفيرا” منذ بداية العام الجارى وحتى سبتمبر الجارى، وهو ما يأتى ضمن الخطة البيعية للشركة فى المشروع خلال العام الجارى، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات قوية فى المشروع بنهاية 2024، وخاصة فى ضوء ارتفاع الطلب على المشروع وكذلك على منطقة الساحل الشمالى.

وأشار إلى أن الساحل الشمالى شهد أداءً قويًا فى حجم المبيعات، منذ الإعلان عن صفقة تطوير مدينة“رأس الحكمة”.

وقال إن“چيفيرا” هو أكبر مشروعات إنرشيا، ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات التى تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع.

وأضاف أن إجمالى محفظة مشروعات الشركة 8 مشروعات متنوعة من حيث الأنشطة والمواقع، ما يلبى احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين، لافتًا إلى تنفيذ وتسليم 6 مشروعات منها، تتنوع بين السكنى والتجارى فى القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالى.

وأوضح أن الشركة انتهت من تسليم“Soleya” بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكنى متكامل، يقع على مساحة 19 فدانًا، ويضم شقق سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالى 172 وحدة بنسبة بنائية لا تتجاوز 22% فقط من إجمالى مساحة المشروع.

وأشار إلى تسليم المرحلة الأولى والثانية بإجمالى 570 وحدة من“Joulz”، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على طريق القاهرة ـ الأسكندرية الصحراوى على مساحة 115 فدانًا، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة، بمساحات متنوعة.

كما تم تسليم“G-Cribs” بالجونة بالكامل، وهو مشروع سكنى متكامل بالبحر الأحمر يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم 330 وحدة بمساحات متنوعة ما بين استوديوهات وشقق سكنية، ويجرى أيضًا تنفيذ مشروع“Brix” وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل يضم 198 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 25%، ويضم شقق بمساحات متنوعة تبدأ من 82 مترًا وحتى 275 مترًا.

وقال العدوى، إن الشركة نجحت فى تسليم“Medipoint Sheikh Zayed” وهو مشروع تجارى طبى ويضم 29 عيادة على مساحة 1600 متر مربع فى الشيخ زايد.

كما أنهت الشركة تنفيذ وتسليم West Hills وهو مشروع سكنى متكامل يضم 98 وحدة، ويقع على مساحة 32 ألف متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين شقق ودوبليكس.

وأضاف أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعاتها القائمة بالتوازى مع البحث عن فرص استثمارية جديدة، حيث تستهدف الشركة زيادة محفظة أراضيها وتحقيق أكبر قدر من التنوع لعملائها فى محفظة مشروعاتها، والتواجد فى مناطق جديدة تمكنها من تقديم أفضل المشروعات العقارية لعملائها، وهو ما يعزز ريادتها فى السوق العقارى المصرى.