إنرشيا تطرح مشروع Fifty 7 بغرب القاهرة خلال سيتى سكيب مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تطرح شركة إنرشيا للتنمية العقارية مشروع مشروع“Fifty 7” والذى يضم 57 وحدة مميزة فى غرب القاهرة، وذلك خلال مشاركتها فى معرض
سيتى سكيب مصر 2024.
وأعلنت“إنرشيا” عن تواجدها فى“سيتى سكيب مصر 2024′′، والذى يمتد خلال الفترة من 25 وحتى 28 سبتمبر الجارى، حيث تقدم الشركة لعملائها حزمة من الوحدات المميزة فى مشروعاتها والتى يتم طرحها بعروض مميزة وحصرية خلال فعاليات المعرض.
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وقال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن“سيتى سكيب مصر” ينطلق هذا العام وسط إقبال قوى من العملاء على شراء العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وهو ما يعكس أهمية العقار كملاذ آمن للاستثمار ومخزن آمن للقيمة، حيث تقدم الشركة هذا العام أنظمة سداد مرنة بمقدم 5% والباقى على فترات سداد تصل إلى 9 سنوات.
وأضاف أن المعرض يمثل فرصة قوية للشركات للتواصل المباشر مع العملاء، وتقديم عروض حصرية لهم تنشط المبيعات وفى نفس الوقت تمثل فرصة استثمارية للعميل يمكنه اقتناصها، كما أن المعرض هذا العام يشهد الإعلان عن مشروع جديد لشركة إنرشيا، وهو مشروع Fifty 7 والذى يضم 57 وحدة مميزة فى غرب القاهرة. تسليم 500 وحدة فى مشروع“چيفيرا” بنهاية العام الجارى
وكشف العدوى عن آخر المستجدات فى مشروعات الشركة، حيث بدأت الحياة تدب فى مشروع“چيفيرا” بالساحل الشمالى، وذلك بالتزامن مع بدء الشركة تسليم الوحدات للعملاء داخل المشروع، بعد توفير حزمة متنوعة من الخدمات بالمشروع، من بينها تشغيل الشاطئ وافتتاح عدد من المطاعم، بجانب وحدة طوارئ مستشفى چيفيرا التى تعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال السنة لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة.
وقال إن الشركة ركزت على رفع نسبة الإنشاءات بالمشروع للإسراع بمعدلات التسليم، ما مكن الشركة من الوفاء بتعاقداتها مع العملاء والتسليم بأعلى معايير الجودة، وتستهدف الوصول بعدد الوحدات التى يتم تسليمها فى مشروع“چيفيرا” إلى 500 وحدة بنهاية 2024، وهى الخطة التى تعمل عليها الشركة بقوة.
وأضاف أنه من المخطط تدشين 3 فنادق فى مشروع“چيفيرا”، حيث يمثل المكون الفندقى جزء أساسى من المشروعات الساحلية وذلك لخدمة العملاء المحليين والأجانب، كما أنه يتناسب مع خطة الدولة لجذب ملايين السائحين وهو ما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية. “إنرشيا” تخطط لتسليم 700 وحدة فى مشروعاتها خلال 2024
وأوضح أن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات قوية فى مشروع“چيفيرا” منذ بداية العام الجارى وحتى سبتمبر الجارى، وهو ما يأتى ضمن الخطة البيعية للشركة فى المشروع خلال العام الجارى، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات قوية فى المشروع بنهاية 2024، وخاصة فى ضوء ارتفاع الطلب على المشروع وكذلك على منطقة الساحل الشمالى.
وأشار إلى أن الساحل الشمالى شهد أداءً قويًا فى حجم المبيعات، منذ الإعلان عن صفقة تطوير مدينة“رأس الحكمة”.
وقال إن“چيفيرا” هو أكبر مشروعات إنرشيا، ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات التى تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع. الانتهاء من تسليم 6 مشروعات فى القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالى
وأضاف أن إجمالى محفظة مشروعات الشركة 8 مشروعات متنوعة من حيث الأنشطة والمواقع، ما يلبى احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين، لافتًا إلى تنفيذ وتسليم 6 مشروعات منها، تتنوع بين السكنى والتجارى فى القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالى.
وأوضح أن الشركة انتهت من تسليم“Soleya” بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكنى متكامل، يقع على مساحة 19 فدانًا، ويضم شقق سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالى 172 وحدة بنسبة بنائية لا تتجاوز 22% فقط من إجمالى مساحة المشروع.
وأشار إلى تسليم المرحلة الأولى والثانية بإجمالى 570 وحدة من“Joulz”، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على طريق القاهرة ـ الأسكندرية الصحراوى على مساحة 115 فدانًا، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة، بمساحات متنوعة.
كما تم تسليم“G-Cribs” بالجونة بالكامل، وهو مشروع سكنى متكامل بالبحر الأحمر يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم 330 وحدة بمساحات متنوعة ما بين استوديوهات وشقق سكنية، ويجرى أيضًا تنفيذ مشروع“Brix” وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل يضم 198 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 25%، ويضم شقق بمساحات متنوعة تبدأ من 82 مترًا وحتى 275 مترًا.
وقال العدوى، إن الشركة نجحت فى تسليم“Medipoint Sheikh Zayed” وهو مشروع تجارى طبى ويضم 29 عيادة على مساحة 1600 متر مربع فى الشيخ زايد.
كما أنهت الشركة تنفيذ وتسليم West Hills وهو مشروع سكنى متكامل يضم 98 وحدة، ويقع على مساحة 32 ألف متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين شقق ودوبليكس.
وأضاف أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعاتها القائمة بالتوازى مع البحث عن فرص استثمارية جديدة، حيث تستهدف الشركة زيادة محفظة أراضيها وتحقيق أكبر قدر من التنوع لعملائها فى محفظة مشروعاتها، والتواجد فى مناطق جديدة تمكنها من تقديم أفضل المشروعات العقارية لعملائها، وهو ما يعزز ريادتها فى السوق العقارى المصرى.
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