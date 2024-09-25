جيتس للتطوير العقارى تستهدف 17 مليار جنيه مبيعات بمشروعاتها العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) قال حسن نصر، الرئيس التنفيذى لشركة جيتس للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق 17 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمختلف مشروعاتها خلال العام الجارى.

وأضاف نصر لـ”البورصة”، أن المبيعات المستهدفة خلال عام 2024 منها 12 مليار جنيه بمشروع“Lyv Caesar” الذى تطوره الشركة فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية لمشروع“Lyv Caesar” تبلغ نحو 40 مليار جنيه.

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وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ مليار جنيه خلال العام المقبل لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقًا لخطط التنفيذ الموضوعة، لافتًا إلى أن الشركة سوف تبدأ أعمال الإنشاءات بمشروع“Lyv Caesar” بنهاية العام الجارى.

وقال إن“جيتس” حققت مبيعات تجاوزت 8.7 مليار جنيه بمشروع“Lyv Caesar” خلال الأشهر الأولى من انطلاقه، وهو أول مشروعات الشركة بالساحل الشمالى بالشراكة مع شركة بايبك للاستثمار مالكة أرض المشروع.

وأضاف أن“جيتس للتطوير العقارى” تمتلك محفظة أراض داخل مصر تقدر بنحو 1.6 مليون متر مربع بالعديد من المناطق، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف ضمن خطتها التوسعية زيادة حجم محفظة أراضيها.

وأوضح أن حجم استثمارات شركة“جيتس” بالسوق العقارى يبلغ نحو 71.2 مليار جنيه موزعة على مشروعات الشركة بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى.

وقال إن“جيتس للتطوير العقارى” تأسست عام 2018 وهى امتداد لشركة يونايتد عرب ديفلوبرز التى تأسست عام 1996، لافتًا إلى أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على 7 مشروعات بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى.

وأضاف نصر، أن 25% من مبيعات الشركة لصالح الأجانب والمصريين العاملين بالخارج بسبب ثقة العملاء فى شركة“جيتس للتطوير العقارى”.

وأوضح أن الشركة وضعت خططًا توسعية متكاملة تستهدف من خلالها تنفيذ مشروعات عقارية سياحية فى الساحل الشمالى لتنضم لاستثماراتها التى بدأت بمشروعها“Lyv Caesar” فى رأس الحكمة.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ 90% من الأعمال الإنشائية بمشروع“Audaz Mall” فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع إدارى تجارى طبى بإجمالى 731 وحدة.

وقال إن المشروع يقام على مساحة 4 أفدنة باستثمارات 2.3 مليار جنيه، وسيتم تسليم المشروع بالكامل وتشغيله بنهاية العام الجارى.

وأضاف نصر، أن الشركة انتهت من تنفيذ 85% من الأعمال الإنشائية بمشروع“Catalan” فى العاصمة الإدارية، وهو مشروع سكنى متكامل ويحتوى على مول تجارى بإجمالى 841 وحدة ويقام على مساحة 40 فدانًا باستثمارات تبلغ نحو 2.25 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تسليم المشروع بالكامل بنهاية العام الجارى.

وأوضح أنه تم تنفيذ 35% من الأعمال الإنشائية بمشروع“Venia” فى العاصمة الإدارية وهو مشروع سكنى متكامل يحتوى على مول تجارى بإجمالى 896 وحدة ويقام على مساحة 40 فدانًا باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع بالكامل خلال العام المقبل.

وقال نصر، إن العاصمة الإدارية الجديدة تتميز بتعدد الفرص الاستثمارية نظرًا لحجم التطوير الكبير الذى تشهده خلال فترة زمنية قصيرة، لافتًا إلى أن من ضمن خطة الشركة المستقبلية زيادة حجم استثماراتها بالعاصمة.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها، حيث تمتلك ملاءة مالية قوية، ولكنها سوف تلجأ خلال الفترة المقبلة إلى التمويلات البنكية لسرعة تنفيذ المشروعات طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد والالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء.

وأضاف أن موسم الصيف الحالى شهد إقبالًا كبيرًا من العملاء على شراء العقارات سواء فى القاهرة أو بمشروعات الساحل الشمالى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 25% على الرغم من استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح أن حجم الطلب المرتفع على الشراء بالساحل الشمالى سواء من المصريين بالداخل أو المقيمين بالخارج والأجانب لا يتناسب مع حجم المعروض.

وقال إن الساحل الشمالى سيظل يستوعب مشروعات جديدة لفترة تصل إلى 10 سنوات قادمة ليتماشى مع حجم الطلب المرتفع.