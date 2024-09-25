جيتس للتطوير العقارى تستهدف 17 مليار جنيه مبيعات بمشروعاتها العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال حسن نصر، الرئيس التنفيذى لشركة جيتس للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق 17 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمختلف مشروعاتها خلال العام الجارى.
وأضاف نصر لـ”البورصة”، أن المبيعات المستهدفة خلال عام 2024 منها 12 مليار جنيه بمشروع“Lyv Caesar” الذى تطوره الشركة فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية لمشروع“Lyv Caesar” تبلغ نحو 40 مليار جنيه.
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للصعود أعلى مقاومة 31200 نقطة انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لكنها أفضل من التوقعات مدبولى: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع والإنتاج والتسويق الشركة تخطط لضخ مليار جنيه بالأعمال الإنشائية خلال العام المقبل
وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ مليار جنيه خلال العام المقبل لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقًا لخطط التنفيذ الموضوعة، لافتًا إلى أن الشركة سوف تبدأ أعمال الإنشاءات بمشروع“Lyv Caesar” بنهاية العام الجارى.
وقال إن“جيتس” حققت مبيعات تجاوزت 8.7 مليار جنيه بمشروع“Lyv Caesar” خلال الأشهر الأولى من انطلاقه، وهو أول مشروعات الشركة بالساحل الشمالى بالشراكة مع شركة بايبك للاستثمار مالكة أرض المشروع.
وأضاف أن“جيتس للتطوير العقارى” تمتلك محفظة أراض داخل مصر تقدر بنحو 1.6 مليون متر مربع بالعديد من المناطق، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف ضمن خطتها التوسعية زيادة حجم محفظة أراضيها. 71.2 مليار جنيه استثمارات“جيتس للتطوير” فى السوق العقارى
وأوضح أن حجم استثمارات شركة“جيتس” بالسوق العقارى يبلغ نحو 71.2 مليار جنيه موزعة على مشروعات الشركة بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى.
وقال إن“جيتس للتطوير العقارى” تأسست عام 2018 وهى امتداد لشركة يونايتد عرب ديفلوبرز التى تأسست عام 1996، لافتًا إلى أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على 7 مشروعات بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى.
وأضاف نصر، أن 25% من مبيعات الشركة لصالح الأجانب والمصريين العاملين بالخارج بسبب ثقة العملاء فى شركة“جيتس للتطوير العقارى”.
وأوضح أن الشركة وضعت خططًا توسعية متكاملة تستهدف من خلالها تنفيذ مشروعات عقارية سياحية فى الساحل الشمالى لتنضم لاستثماراتها التى بدأت بمشروعها“Lyv Caesar” فى رأس الحكمة.
وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ 90% من الأعمال الإنشائية بمشروع“Audaz Mall” فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع إدارى تجارى طبى بإجمالى 731 وحدة.
وقال إن المشروع يقام على مساحة 4 أفدنة باستثمارات 2.3 مليار جنيه، وسيتم تسليم المشروع بالكامل وتشغيله بنهاية العام الجارى. 2.25 مليار جنيه استثمارات مشروع“Catalan” فى العاصمة الإدارية
وأضاف نصر، أن الشركة انتهت من تنفيذ 85% من الأعمال الإنشائية بمشروع“Catalan” فى العاصمة الإدارية، وهو مشروع سكنى متكامل ويحتوى على مول تجارى بإجمالى 841 وحدة ويقام على مساحة 40 فدانًا باستثمارات تبلغ نحو 2.25 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تسليم المشروع بالكامل بنهاية العام الجارى.
وأوضح أنه تم تنفيذ 35% من الأعمال الإنشائية بمشروع“Venia” فى العاصمة الإدارية وهو مشروع سكنى متكامل يحتوى على مول تجارى بإجمالى 896 وحدة ويقام على مساحة 40 فدانًا باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع بالكامل خلال العام المقبل.
وقال نصر، إن العاصمة الإدارية الجديدة تتميز بتعدد الفرص الاستثمارية نظرًا لحجم التطوير الكبير الذى تشهده خلال فترة زمنية قصيرة، لافتًا إلى أن من ضمن خطة الشركة المستقبلية زيادة حجم استثماراتها بالعاصمة.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها، حيث تمتلك ملاءة مالية قوية، ولكنها سوف تلجأ خلال الفترة المقبلة إلى التمويلات البنكية لسرعة تنفيذ المشروعات طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد والالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء. 25% حصة الأجانب والمصريين بالخارج من مبيعات الشركة
وأضاف أن موسم الصيف الحالى شهد إقبالًا كبيرًا من العملاء على شراء العقارات سواء فى القاهرة أو بمشروعات الساحل الشمالى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 25% على الرغم من استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن حجم الطلب المرتفع على الشراء بالساحل الشمالى سواء من المصريين بالداخل أو المقيمين بالخارج والأجانب لا يتناسب مع حجم المعروض.
وقال إن الساحل الشمالى سيظل يستوعب مشروعات جديدة لفترة تصل إلى 10 سنوات قادمة ليتماشى مع حجم الطلب المرتفع.
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