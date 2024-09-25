عمرو سليمان: ماونتن فيو تستهدف ضخ 30 مليار جنيه بأعمال الإنشاءات خلال 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة ماونتن فيو، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها خلال العام المقبل.
وأضاف سليمان لـ”البورصة”، أن“ماونتن فيو” تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال العام الجارى.
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للصعود أعلى مقاومة 31200 نقطة انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لكنها أفضل من التوقعات مدبولى: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع والإنتاج والتسويق 80 مليار جنيه مبيعات الشركة التعاقدية منذ بداية عام 2024
وأوضح أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها منذ بداية عام 2024 تجاوزت 80 مليار جنيه، من إجمالى المستهدف البالغ من 110 إلى 120 مليار جنيه بنهاية العام.
وقال سليمان، إن نسبة مبيعات الأجانب والمصريين العاملين بالخارج تجاوزت 25% من إجمالى مبيعات الشركة، موضحًا أنها قابلة للزيادة خلال الفترة القادمة مع الصفقات الكبرى التى تتم بالسوق العقارى مثل صفقة تطوير مدينة“رأس الحكمة” والتى ساهمت بشكل كبير فى جذب المستثمرين والعملاء الأجانب.
وأضاف أن خطة“ماونتن فيو” تركز على محورين، الأول الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها المتنوعة والالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء، والثانى التوسع فى السوق المحلى والخارجى.
وأوضح أنه من المتوقع أن نشهد زيادات فى أسعار العقارات خلال الفترة القادمة بدعم من ارتفاع أسعار الخامات وزيادة الإقبال على الشراء.
وأشار سليمان إلى أن المشروعات التجارية والإدارية شهدت طفرة فى عدد من المناطق من ضمنها القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر. إطلاق أولى مشروعات الشركة العقارية فى السعودية خلال نوفمبر المقبل
وقال إن“ماونتن فيو” بصدد إطلاق أولى مشروعاتها العقارية فى السعودية خلال شهر نوفمبر المقبل، بالشراكة مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقارى وشركة آل سعيدان للعقارات.
وأضاف أن المشروع بنشاط عمرانى متكامل، بإجمالى مبيعات مستهدفة 2 مليار ريال سعودى، موضحًا أن التمويلات المقرر توجيهها للمشروع موزعة بين شركاء المشروع.
وأكد سليمان أن النظام العقارى فى السوق المصرى قوى وراسخ، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف دخول المطورين المصريين خاصة فى ظل النمو الذى شهده القطاع العقارى المصرى خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن السعودية تقدم تسهيلات كبيرة للمطورين الأجانب. الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى السوق السعودى
وأوضح سليمان، أن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى السوق السعودى فى الوقت الحالى، ما بين مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، لافتًا إلى أنها ستكون بنظام الشراكة سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التوسع فى السوق العقارى السعودى كان يمثل أحد أهم طموحات الشركة، خاصة وأن هذا السوق يتمتع بإمكانيات نمو هائلة.
وقال إن“ماونتن فيو” تسعى دائمًا لإبرام شراكات مع مختلف الجهات والاستحواذ على أراضٍ جديدة فى السعودية لتوسيع نطاق عملها وتحقيق تأثير إيجابى فى المجتمعات التى تخدمها.
وأضاف أن الشركة تستهدف طرح 3 مشروعات عقارية جديدة فى الساحل الشمالى، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، خلال العام المقبل بإجمالى مبيعات تعاقدية 140 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركة لديها حجم محفظة أراضٍ كبير يمكنها من التوسع، حيث تستعد لطرح مشروع فى الساحل الشمالى على مساحة 1200 فدان تقريبًا، كما تمتلك قطعة أرض أخرى بمنطقة سيدى عبدالرحمن على مساحة 900 فدان. إطلاق شركة“ماونتن فيو السعودية” للاستثمار العقارى
وقال سليمان، إن“ماونتن فيو” تستهدف طرح مشروع عمرانى متكامل بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 700 فدان.
وخلال شهر يونيو الماضى، طرحت شركة“ماونتن فيو” مشروع“Plage”، فى الساحل الشمالى، بإجمالى استثمارات 90 مليار جنيه.
وأضاف سليمان، أن المشروع يقام على مساحة 900 فدان ويتضمن“The Wave Plage” و”The Greek Plage”، ويقع المشروع فى منطقة سيدى عبد الرحمن فى الكيلو 120 على طريق الإسكندرية – مرسى مطروح.
وأوضح أن المشروع سيضم فندق على البحر وتقتصر طبيعة الوحدات على فيلات فقط تتنوع بين التاون هاوس والتوين هاوس وSea Villa وBeach Villas بإطلالة مباشرة على البحر.
وتابع سليمان:“أدركت ماونتن فيو أنّ الساحل الشمالى سيصبح أهم مناطق الاستثمار العقارى فى مصر والمنطقة، ولذلك كانت الشركة من أولى الشركات التى استثمرت فى رأس الحكمة منذ 2007”.
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