عمرو سليمان: ماونتن فيو تستهدف ضخ 30 مليار جنيه بأعمال الإنشاءات خلال 2025

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة ماونتن فيو، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها خلال العام المقبل.

وأضاف سليمان لـ”البورصة”، أن“ماونتن فيو” تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال العام الجارى.

موضوعاتالأسهم القيادية تدفع مؤشرات للصعود أعلى مقاومة 31200 نقطة انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لكنها أفضل من التوقعات مدبولى: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع والإنتاج والتسويق

وأوضح أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها منذ بداية عام 2024 تجاوزت 80 مليار جنيه، من إجمالى المستهدف البالغ من 110 إلى 120 مليار جنيه بنهاية العام.

وقال سليمان، إن نسبة مبيعات الأجانب والمصريين العاملين بالخارج تجاوزت 25% من إجمالى مبيعات الشركة، موضحًا أنها قابلة للزيادة خلال الفترة القادمة مع الصفقات الكبرى التى تتم بالسوق العقارى مثل صفقة تطوير مدينة“رأس الحكمة” والتى ساهمت بشكل كبير فى جذب المستثمرين والعملاء الأجانب.

وأضاف أن خطة“ماونتن فيو” تركز على محورين، الأول الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها المتنوعة والالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء، والثانى التوسع فى السوق المحلى والخارجى.

وأوضح أنه من المتوقع أن نشهد زيادات فى أسعار العقارات خلال الفترة القادمة بدعم من ارتفاع أسعار الخامات وزيادة الإقبال على الشراء.

وأشار سليمان إلى أن المشروعات التجارية والإدارية شهدت طفرة فى عدد من المناطق من ضمنها القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر.

وقال إن“ماونتن فيو” بصدد إطلاق أولى مشروعاتها العقارية فى السعودية خلال شهر نوفمبر المقبل، بالشراكة مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقارى وشركة آل سعيدان للعقارات.

وأضاف أن المشروع بنشاط عمرانى متكامل، بإجمالى مبيعات مستهدفة 2 مليار ريال سعودى، موضحًا أن التمويلات المقرر توجيهها للمشروع موزعة بين شركاء المشروع.

وأكد سليمان أن النظام العقارى فى السوق المصرى قوى وراسخ، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف دخول المطورين المصريين خاصة فى ظل النمو الذى شهده القطاع العقارى المصرى خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن السعودية تقدم تسهيلات كبيرة للمطورين الأجانب.

وأوضح سليمان، أن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى السوق السعودى فى الوقت الحالى، ما بين مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، لافتًا إلى أنها ستكون بنظام الشراكة سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص.

وأشار إلى أن التوسع فى السوق العقارى السعودى كان يمثل أحد أهم طموحات الشركة، خاصة وأن هذا السوق يتمتع بإمكانيات نمو هائلة.

وقال إن“ماونتن فيو” تسعى دائمًا لإبرام شراكات مع مختلف الجهات والاستحواذ على أراضٍ جديدة فى السعودية لتوسيع نطاق عملها وتحقيق تأثير إيجابى فى المجتمعات التى تخدمها.

وأضاف أن الشركة تستهدف طرح 3 مشروعات عقارية جديدة فى الساحل الشمالى، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، خلال العام المقبل بإجمالى مبيعات تعاقدية 140 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة لديها حجم محفظة أراضٍ كبير يمكنها من التوسع، حيث تستعد لطرح مشروع فى الساحل الشمالى على مساحة 1200 فدان تقريبًا، كما تمتلك قطعة أرض أخرى بمنطقة سيدى عبدالرحمن على مساحة 900 فدان.

وقال سليمان، إن“ماونتن فيو” تستهدف طرح مشروع عمرانى متكامل بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 700 فدان.

وخلال شهر يونيو الماضى، طرحت شركة“ماونتن فيو” مشروع“Plage”، فى الساحل الشمالى، بإجمالى استثمارات 90 مليار جنيه.

وأضاف سليمان، أن المشروع يقام على مساحة 900 فدان ويتضمن“The Wave Plage” و”The Greek Plage”، ويقع المشروع فى منطقة سيدى عبد الرحمن فى الكيلو 120 على طريق الإسكندرية – مرسى مطروح.

وأوضح أن المشروع سيضم فندق على البحر وتقتصر طبيعة الوحدات على فيلات فقط تتنوع بين التاون هاوس والتوين هاوس وSea Villa وBeach Villas بإطلالة مباشرة على البحر.

وتابع سليمان:“أدركت ماونتن فيو أنّ الساحل الشمالى سيصبح أهم مناطق الاستثمار العقارى فى مصر والمنطقة، ولذلك كانت الشركة من أولى الشركات التى استثمرت فى رأس الحكمة منذ 2007”.