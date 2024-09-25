هل يتحول ركود المبيعات العقارية إلى فقاعة؟

MENAFN - Al-Borsa News) بعد سنوات طويلة من رواج مصطلح“الملاذ الآمن” بين المستثمرين فى القطاع العقارى، يتحدث المتعاملون فى السوق حاليًا عن“الفقاعة العقارية”.

ومع الطفرة الكبيرة التى شهدتها مبيعات القطاع العقارى ظهر الحديث عن صعوبة فى إعادة بيع الوحدات العقارية بسبب الارتفاع الكبير فى الأسعار، وهو ما دفع بعض الخبراء لتوقع“الفقاعة العقارية”.

موضوعاتالأسهم القيادية تدفع مؤشرات للصعود أعلى مقاومة 31200 نقطة انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لكنها أفضل من التوقعات مدبولى: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع والإنتاج والتسويق

وعلى الرغم من ذلك، يرى عدد كبير من المتعاملين فى القطاع العقارى، أن مصر بعيدة عن“الفقاعة العقارية” لعدة أسباب أبرزها أن حجم الطلب قائم على احتياج حقيقى للعقار، وأن الزيادة الكبيرة فى أسعار العقارات خلال الفترة الماضية ناتجة عن تراجع قيمة العملة، وارتفاع التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء، مؤكدين أن تكلفة التمويل ليست هى العامل المؤثر الرئيسى والوحيد فى تكلفة العقارات بل هى أحد المكونات ولا تزيد على 10 إلى 15% من إجمالى التكلفة.

وتعبر“الفقاعة العقارية” عن ارتفاع مفاجئ فى أسعار الوحدات بدافع من زيادة الطلب، والمضاربة، والإنفاق المفرط فى ظل معروض محدود فى السوق، وتنفجر الفقاعة عند تراجع الطلب وركود المبيعات مع زيادة فى نسبة الوحدات المعروضة بالقطاع العقارى ما يؤدى إلى تراجع كبير فى الأسعار.

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وكانت العقارات السبب الرئيسى فى الأزمة المالية العالمية عام 2008 أو ما يعرف بـ”أزمة الرهن العقارى الأمريكى” التى انتقلت بعدها إلى أسواق عالمية أخرى، حيث منحت البنوك قروضًا عقارية لأعداد كبيرة من المشترين الذين تعثروا فى السداد.

وحققت الشركات العقارية فى السوق المصرى مبيعات مرتفعة خلال السنوات الماضية مع طفرة التنمية العمرانية وارتفاع الأسعار بشكل مستمر وظهور عدد كبير من المطورون الجدد، ولكن يشتكى البعض حاليًا من عدم القدرة على إعادة بيع الوحدات“كاش” فى ظل تفضيل العملاء للشراء بالتقسيط من الشركات بشكل مباشر.

ويرى الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، أن الطلب فى السوق العقارى المصرى قائم على احتياج حقيقى للعقار سواء للاستخدام أو الاستثمار.

وقال شلبى، إن تسعير العقار قائم على تكلفة حقيقية تحددها عدة عوامل هى سعر الأرض، وتكلفة التنفيذ، والتسويق، والمبيعات، وسعر الفائدة، لذلك لا يمكن اختزال أسعار العقارات فى عامل واحد فقط.

وأضاف أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية، ولكنها زيادة حقيقية مرتبطة بتراجع قيمة العملة، وارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة معدلات التضخم، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأراضى.

وأوضح أن المطور العقارى يبيع المشروعات“أوف بلان” أو“على الماكيت” ومع ارتفاع تكلفة التنفيذ لجأت الشركات إلى رفع أسعار المنتجات العقارية حتى تتمكن من تسليم المشروعات للعملاء فى المواعيد المحددة.

وتوقع شلبى استمرار ارتفاع أسعار العقارات مع زيادة معدل التضخم وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وتابع:“من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 20% إلى 25% خلال عام 2025، فى حالة فى عدم وجود تكلفة إضافية يتحملها المطور العقارى”.

وأكد أن الوضع الاقتصادى الراهن، والمتغيرات المستمرة فى الأسعار تدعونا للعودة إلى فكرة الإيجار، وزيادة دور الصناديق العقارية فى إيجار المخزون الجاهز المتاح، مثل مشروعات الدولة التى تضم وحدات جاهزة.

وقال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن الفقاعة العقارية ناتجة عن التضخم غير المبرر فى أسعار العقارات، والذى يعتبر أحد نتائج زيادة الطلب بشكل غير طبيعى مع وجود التمويل العقارى بدون ضمانات فعلية وهو أمر لا يحدث فى مصر.

واستبعد حدوث فقاعة عقارية فى مصر، لافتًا إلى أن الموضوع اقتصادى بحت ولا يعتمد على آراء فردية، فالقطاع العقارى من أكثر الاستثمارات أمانًا حول العالم ومن أفضل الأوعية الادخارية حفظًا للقيمة.

وأضاف أن المصريون يشترون العقار من مدخراتهم وثرواتهم وليس من خلال القروض، ونسبة التمويل العقارى فى مصر أقل من 5% من السوق العقارية، فضلًا عن أن الطلب على العقار فى مصر طلب حقيقى ولا يوجد فيه مضاربة.

وأوضح أن الزيادة السكانية فى مصر وصلت إلى 1.7 مليون نسمة سنويًا، ولهذا تحتاج مصر إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا من مختلف الفئات، وهو ما لا يحققه المعروض والمنتج فى السوق العقارية المصرية، فطبقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نفذت مصر 240 ألف وحدة سكنية فى عام 2022-2023، علاوة على الحذر الشديد من قبل البنوك المصرية فى منح القروض والتمسك بأخذ ضمانات فعلية على المقترضين.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام هو مطلب للمطورين والمستثمرين ليس فى مصر فقط بل فى العالم أجمع، فلا يمكن لأى اقتصاد أن ينمو ولا أى سوق أن ينشط فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل.

وقال عبدالله، إن ارتفاع الفوائد والتى تعكس الزيادة فى تكلفة التمويل لفترات طويلة تؤدى إلى الركود الاقتصادى وهو ما تتجنبه كافة اقتصاديات العالم.

وأضاف أن تكلفة التمويل ليست هى العامل المؤثر الوحيد فى تكلفة العقارات بل هى أحد المكونات ولا تزيد عن نسبة تتراوح من 10 إلى 15% من إجمالى التكلفة، فى حين أن تكلفة الأرض تتراوح من 30 إلى 40% من إجمالى تكلفة العقار.

وأوضح أن انخفاض الفائدة إلى نسبة 16% على سبيل المثال سيؤدى إلى تخفيض نسبة تكلفة التمويل من إجمالى تكلفة العقار إلى 6 – 8%، وهذا الانخفاض لن يقابله انهيار فى الأسعار أو“فقاعة عقارية”.

وقال إن الزيادة السنوية الناتجة عن التضخم بالإضافة إلى نسب التحوط التى يضعها المطور تحسبًا لأى تقلبات اقتصادية، قد تؤدى إلى زيادة أسعار العقارات فى حدود النسب الطبيعية المتعارف عليها، والتى تتراوح من 10% إلى 25%.

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وأشار إلى أن الطلب على العقار بكافة أنواعه فى تزايد مستمر، فالزيادة السكانية والطلب على العقارات السكنية بكل مستوياتها سيظل لسنوات عديدة أعلى بكثير من المعروض بالسوق.

وأضاف عبدالله، أن انخفاض قيمة العملة المحلية سيعزز من قدرة مصر على التصدير وخاصة تصدير العقار، وهو أحد المؤثرات الإيجابية التى تدعم زيادة الطلب على العقارات.

وأوضح أن تفعيل الصناديق العقارية سيجعلها اللاعب الرئيسى لجذب الاستثمارت لقطاع العقارات المدرة للربح، مثل الوحدات الإدارية والتجارية والوحدات الفندقية.

وقال عبدالله، إن التأثير الواضح لانخفاض أسعار الفائدة، هو تراجع تكلفة التمويل وتنشيط سوق التمويل العقارى للأفراد، وهو ما سيرفع القدرة الشرائية للأفراد ويزيد من الطلب الفعلى على العقار.

وذكر تقرير بحثى لشركة“ماونتن فيو” للتطوير العقارى، أن تكلفة العقارات تتكون من عدة عوامل أبرزها تكلفة الأرض، والتكلفة الإنشائية، وتكلفة إدارية، فضلًا عن تكلفة تسويق المشروعات، حيث تتزايد تكلفة الأرض سنويًا بسبب التضخم.

وقال التقرير، إن الطلب على العقارات فى مصر أغلبيته طلب حقيقى وليس طلب وهمى مثل ما حدث فى بعض الأسواق الأخرى، حيث كان يمثل الطلب الوهمى 80% من قيمة العقارات.

وأوضح التقرير أن عملية تطوير المشروع تتم من خلال عدة مراحل، الأولى التعاقد على الأرض، وبعدها يقوم المطور بعملية البيع والبناء، وكل مرحلة تتراوح من 4 إلى 5 سنوات، وتكون مدة تحصيل أقساط الوحدات 8 سنوات فى المتوسط.

وأضاف التقرير، أن التمويل يكون هو الجزء المتبقى من التكلفة فى السنة الخامسة أو السنة الثامنة، وهذا دليل على أن تأثير فائدة التمويل ضئيل على سعر العقار، لافتًا إلى أن المطورين العقاريين لا يعتمدوا على تمويلات البنوك، لذلك تمثل تمويلات البنوك نسبة قليلة من إيرادات العقارات.

وأشار التقرير إلى أن المطور العقارى يمول المشروع عادةً من أرباحه، لأن معظم شركات العقارات تمول التنفيذ من رأس مالها أو من أرباحها المتراكمة عن السنوات السابقة، حيث أن توزيعات الأرباح نتيجة توسع الشركات العقارية تعد ضئيلةً جداً بالنسبة لمعدل أرباحها.

وقال التقرير، إن السنوات السابقة أكدت أن العميل محمى بدرجة كبيرة، أولاً لثبات سعر الوحدة وبالتالى تقع مخاطر زيادة الأسعار على المطور وليس العميل، كما أن المطور بدوره يحمى نفسه عن طريق احتفاظه بنسبة 20% من وحدات المشروع وتسويقها بعد انتهاء المشروع للحفاظ على ربحيته والاستفادة من ارتفاع أسعار البيع.

وقال الدكتور أحمد أنيس، رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، إن“الفقاعة العقارية” لم تحدث من قبل فى مصر وهذا المصطلح منقول من الخارج، ولا يحدث إلا لسببين أحدهما تراجع أعداد السكان، والأخر ارتفاع التعاملات فى نشاط التمويل العقارى.

وأضاف أنيس، أن الأسواق التى شهدت انفجار الفقاعة العقارية كانت تعتمد بشكل أكبر على صناعة ما، وعند انهيار هذه الصناعة يتجه العمال والسكان لترك وظائفهم، ما يدفعهم لبيع العقارات المصحوبة بديون كالوحدات المشتراة من خلال التمويل العقارى.

وأوضح أن نشاط التمويل العقارى فى مصر ضعيف، مشيرًا إلى أنه حال انخفاض الأسعار وتوجه أصحاب العقارات للبيع، فستكون نسبة ضئيلة، كما أن تراجع قيمة العملة المحلية يدفع العملاء لشراء الذهب أو العقارات.

وقال عبدالخالق محمد، استراتيجى الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن السعر الحقيقى للعقار لم يتغير بعد ارتفاع الدولار خلال الفترة الماضية، حيث لم ترتفع أسعار الوحدات بنفس الوتيرة، كما أن الزيادة كانت نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف البناء.

وأضاف محمد، أن المصريون يفضلون التحوط من انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم بالاستثمار فى العقارات، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة نموًا طبيعيًا فى القطاع العقارى، على أن تزيد الاستثمارات مع تراجع أسعار الفائدة.