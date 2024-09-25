دوبيزل: تسليم 8 مشروعات بقيمة 319 مليون دولار الربع الأول من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر تقرير صادر عن شركة“دوبيزل” المتخصصة فى الإعلانات، أن القطاع العقارى المصرى شهد الانتهاء من 8 مشروعات خلال الربع الأول من عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 319 مليون دولار.

وأوضح التقرير، الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، أن هذا الرقم يعكس تراجعًا بنسبة 50% فى عدد المشاريع مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

موضوعاتانخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لكنها أفضل من التوقعات المشرف على مكتب الإسكان يفتتح النسخة الـ13 لمعرض سيتى سكيب مصر تخصيص أراضى بالدولار الأمريكى فى 22 مدينة جديدة

وأشار إلى أن القاهرة استحوذت على 50.2% من الاستثمارات المكتملة عبر مشروعين قيمتهما 160 مليون دولار، يليها مرسى مطروح عبر مشروع بلغت قيمته 100 مليون دولار.

وأضاف تقرير“دوبيزل”، أن القطاع الخاص استحوذ على الجزء الأكبر من المشروعات بواقع 6 مشروعات باستثمارات 240 مليون دولار، أما القطاع الحكومى فأنجز مشروعات بقيمة 79 مليون دولار.

وشهد النصف الأول من عام 2024 تقدمًا ملحوظًا فى مشاريع العقارات السكنية عبر 21 محافظة مصرية، وتجاوزت 58% من هذه المشاريع المرحلة المتوسطة من الإنشاءات، فى حين أن حوالى 10.7% منها اقتربت من الاكتمال بنسبة تجاوزت 90%، أما نسبة 19.5% فقد تراوحت نسبة اكتمالها بين 75% و90%.

وفى العاصمة القاهرة، بلغت نسبة المشاريع التى تجاوزت منتصف الإنشاء 65.1%، فيما تمكنت 11.9% من هذه المشاريع من الوصول إلى المراحل النهائية، بينما تراوحت نسبة 21% من المشاريع بين 75% و90% من مراحل التنفيذ.

واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، مسجلاً 68.9% من إجمالى الاستثمارات فى المشاريع السكنية الجارية.

كما شهد النصف الأول من 2024 زيادة كبيرة فى إطلاق المشاريع الجديدة بنسبة 50% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ويعود هذا النمو بشكل رئيسى إلى استقرار الاقتصاد عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه.

وتم البدء فى 12 مشروعًا جديدًا خلال النصف الأول من 2024، بإجمالى استثمارات بلغ 1.59 مليار دولار موزعة على خمس مدن، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بالنصف الأول من 2023، الذى شهد إطلاق 8 مشاريع جديدة فقط بتكلفة بلغت 1.123 مليار دولار.

واستحوذت القاهرة على 19.5% من إجمالى الاستثمارات فى المشاريع الجديدة، بينما سجلت الجيزة النسبة الأكبر، حيث استحوذت على 39.3% من هذه الاستثمارات، بإجمالى 625 مليون دولار موزعة على خمسة مشاريع.

وفى العاصمة الإدارية الجديدة يجرى العمل على 106 مشاريع بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 69.832 مليار دولار.

ومن بين هذه المشاريع، هناك 16 مشروعًا حكوميًا تشكل 72.1% من إجمالى الاستثمارات فى العاصمة، بينما ينفذ القطاع الخاص 90 مشروعًا تبلغ قيمتها 19.494 مليار دولار، وهو ما يمثل 84.9% من الاستثمارات الخاصة فى العاصمة.

اقرأ أيضا:

وتجاوزت 72.6% من هذه المشاريع منتصف مرحلة الإنشاء، وهناك 8 مشاريع تقترب من الاكتمال بنسبة تجاوزت 90%، بينما تتراوح نسبة اكتمال 23.6% من المشاريع بين 75% و90%.

ووفقًا لتقرير“دوبيزل”، تزايدت طلبات شراء العقارات فى مصر مدفوعة بعدة عوامل، من بينها الظروف الاقتصادية الحالية والمشاريع العقارية الجديدة.

وتشهد مناطق مثل مدينة 6 أكتوبر، مدينة المستقبل، القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الشيخ زايد إقبالاً كبيرًا على شراء الشقق السكنية.

وتبدأ أسعار الشقق فى مدينة 6 أكتوبر ذات الغرفة الواحدة من 4.65 مليون جنيه، بينما تصل أسعار الشقق ذات ثلاث غرف إلى 6.9 مليون جنيه، وفى مدينة المستقبل من 3.152 مليون جنيه وتصل إلى 6.1 مليون جنيه.

أما فى مدينة القاهرة الجديدة فتتراوح بين 5 و7 ملايين جنيه، وفى العاصمة الإدارية الجديدة بين 3.7 مليون و4.8 مليون جنيه، والشيخ زايد تبدأ من 5.2 مليون جنيه وتصل إلى 8.2 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالفيلات، فتبدأ فى مدينة 6 أكتوبر من 12.95 مليون جنيه وتصل إلى 17 مليون جنيه، وفى مدينتى تتراوح بين 17.7 مليون و35 مليون جنيه.

أما فى مدينة المستقبل تبدأ أسعار الفيلات من 9 ملايين جنيه وتصل إلى 11.437 مليون جنيه، وفى مدينة القاهرة الجديدة تتراوح بين 14 مليون و27 مليون جنيه، وفى الشيخ زايد بين 15 مليون و16.5 مليون جنيه.