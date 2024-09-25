دوبيزل: تسليم 8 مشروعات بقيمة 319 مليون دولار الربع الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكر تقرير صادر عن شركة“دوبيزل” المتخصصة فى الإعلانات، أن القطاع العقارى المصرى شهد الانتهاء من 8 مشروعات خلال الربع الأول من عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 319 مليون دولار.
وأوضح التقرير، الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، أن هذا الرقم يعكس تراجعًا بنسبة 50% فى عدد المشاريع مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.
موضوعات متعلقة
انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لكنها أفضل من التوقعات المشرف على مكتب وزير
الإسكان يفتتح النسخة الـ13 لمعرض سيتى سكيب مصر تخصيص أراضى بالدولار الأمريكى فى 22 مدينة جديدة
وأشار إلى أن القاهرة استحوذت على 50.2% من الاستثمارات المكتملة عبر مشروعين قيمتهما 160 مليون دولار، يليها مرسى مطروح عبر مشروع بلغت قيمته 100 مليون دولار.
وأضاف تقرير“دوبيزل”، أن القطاع الخاص استحوذ على الجزء الأكبر من المشروعات بواقع 6 مشروعات باستثمارات 240 مليون دولار، أما القطاع الحكومى فأنجز مشروعات بقيمة 79 مليون دولار.
وشهد النصف الأول من عام 2024 تقدمًا ملحوظًا فى مشاريع العقارات السكنية عبر 21 محافظة مصرية، وتجاوزت 58% من هذه المشاريع المرحلة المتوسطة من الإنشاءات، فى حين أن حوالى 10.7% منها اقتربت من الاكتمال بنسبة تجاوزت 90%، أما نسبة 19.5% فقد تراوحت نسبة اكتمالها بين 75% و90%.
وفى العاصمة القاهرة، بلغت نسبة المشاريع التى تجاوزت منتصف الإنشاء 65.1%، فيما تمكنت 11.9% من هذه المشاريع من الوصول إلى المراحل النهائية، بينما تراوحت نسبة 21% من المشاريع بين 75% و90% من مراحل التنفيذ.
واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، مسجلاً 68.9% من إجمالى الاستثمارات فى المشاريع السكنية الجارية. البدء فى 12 مشروعًا جديدًا النصف الأول من 2024 باستثمارات 1.59 مليار دولار
كما شهد النصف الأول من 2024 زيادة كبيرة فى إطلاق المشاريع الجديدة بنسبة 50% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ويعود هذا النمو بشكل رئيسى إلى استقرار الاقتصاد عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه.
وتم البدء فى 12 مشروعًا جديدًا خلال النصف الأول من 2024، بإجمالى استثمارات بلغ 1.59 مليار دولار موزعة على خمس مدن، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بالنصف الأول من 2023، الذى شهد إطلاق 8 مشاريع جديدة فقط بتكلفة بلغت 1.123 مليار دولار.
واستحوذت القاهرة على 19.5% من إجمالى الاستثمارات فى المشاريع الجديدة، بينما سجلت الجيزة النسبة الأكبر، حيث استحوذت على 39.3% من هذه الاستثمارات، بإجمالى 625 مليون دولار موزعة على خمسة مشاريع.
وفى العاصمة الإدارية الجديدة يجرى العمل على 106 مشاريع بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 69.832 مليار دولار.
ومن بين هذه المشاريع، هناك 16 مشروعًا حكوميًا تشكل 72.1% من إجمالى الاستثمارات فى العاصمة، بينما ينفذ القطاع الخاص 90 مشروعًا تبلغ قيمتها 19.494 مليار دولار، وهو ما يمثل 84.9% من الاستثمارات الخاصة فى العاصمة.
اقرأ أيضا: هل يتحول ركود المبيعات العقارية فى مصر إلى“فقاعة”؟
وتجاوزت 72.6% من هذه المشاريع منتصف مرحلة الإنشاء، وهناك 8 مشاريع تقترب من الاكتمال بنسبة تجاوزت 90%، بينما تتراوح نسبة اكتمال 23.6% من المشاريع بين 75% و90%.
ووفقًا لتقرير“دوبيزل”، تزايدت طلبات شراء العقارات فى مصر مدفوعة بعدة عوامل، من بينها الظروف الاقتصادية الحالية والمشاريع العقارية الجديدة.
وتشهد مناطق مثل مدينة 6 أكتوبر، مدينة المستقبل، القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الشيخ زايد إقبالاً كبيرًا على شراء الشقق السكنية.
وتبدأ أسعار الشقق فى مدينة 6 أكتوبر ذات الغرفة الواحدة من 4.65 مليون جنيه، بينما تصل أسعار الشقق ذات ثلاث غرف إلى 6.9 مليون جنيه، وفى مدينة المستقبل من 3.152 مليون جنيه وتصل إلى 6.1 مليون جنيه.
أما فى مدينة القاهرة الجديدة فتتراوح بين 5 و7 ملايين جنيه، وفى العاصمة الإدارية الجديدة بين 3.7 مليون و4.8 مليون جنيه، والشيخ زايد تبدأ من 5.2 مليون جنيه وتصل إلى 8.2 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالفيلات، فتبدأ فى مدينة 6 أكتوبر من 12.95 مليون جنيه وتصل إلى 17 مليون جنيه، وفى مدينتى تتراوح بين 17.7 مليون و35 مليون جنيه.
أما فى مدينة المستقبل تبدأ أسعار الفيلات من 9 ملايين جنيه وتصل إلى 11.437 مليون جنيه، وفى مدينة القاهرة الجديدة تتراوح بين 14 مليون و27 مليون جنيه، وفى الشيخ زايد بين 15 مليون و16.5 مليون جنيه.
MENAFN25092024000202011048ID1108715002