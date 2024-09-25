جدير جروب تطرح مشروع جارنت فى مدينة القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس محمود أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة جدير جروب وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن الشركة أطلقت مؤخراً مشروع“جارنت” بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 14 فداناً.

أضاف أن المشروع يقع بمنطقة المستثمرين الشمالية بالقرب من شارع التسعين الشمالى، ويلبى احتياجات العملاء ويهدف إلى خلق مجتمع عمرانى متكامل من خلال مجموعة من الأسس التى تزتكز عليها“جدير جروب” فى بناء علامة تجارية مختلفة بأعلى جودة للعميل.

موضوعاتانخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لكنها أفضل من التوقعات المشرف على مكتب الإسكان يفتتح النسخة الـ13 لمعرض سيتى سكيب مصر تخصيص أراضى بالدولار الأمريكى فى 22 مدينة جديدة

وأوضح أن الشركة طرحت المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر يناير الماضى، وتم بيعها فى ساعات قليلة، نظرًا لتميز المشروع من حيث الموقع والمواصفات الخاصة بالمساحات والتصميمات التى تحاكى المعمار القديم والحديث بواجهات تحقق الاستدامة، وأيضاً الأسعار التنافسية التى تحقق مبدأ الفائدة مقابل القيمة.

وقال إن الشركة ستطرح وحدات مميزة بنماذج مختلفة ومتنوعة من المشروع خلال معرض سيتى سكيب، وستتراوح المساحات من 60 إلى 300 متر كاملة التشطيب بأنظمة سداد وتسهيلات مختلفة وتنافسية تناسب جميع العملاء المستهدفين، وتقدم خلال المعرض عرض خاص يتمثل فى“زيرو” مقدم وتقسيط حتى 10 سنوات والأسعار تبدأ من 4.8 مليون جنيه.

وأضاف أن مشروع“جارنت” بالقاهرة الجديدة عبارة عن مشروع عمرانى متكامل يضم عمارات سكنية بارتفاع أرضى و6 أدوار بالإضافة إلى مول تجارى وشقق فندقية لم يتم الإعلان عنها بعد وخدمات متنوعة أخرى، وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 18% من إجمالى مساحة الأرض.

وأوضح أن“جدير جروب” بدأت فى المرحلة الأولى بسعر بيع للمتر بمتوسط 60 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر المتر الآن من 85 إلى 90 ألف جنيه، وترجع الزيادة فى الأسعار إلى الطلب الكبير على المشروع وتميز موقعه وثقة العملاء فى الشركة.

وأشار إلى أن الشركة باعت المرحلة الأولى من مشروع“جارنت” وهى الوحدات التى تم طرحها، حيث تحرص الشركة على اختيار توقيتات مدروسة للطرح وسيتم طرح المرحلة الأخيرة بعد الانتهاء من الإنشاءات بالكامل لتتاح وحداتها تسليم فورى.

وقال إن استشارى المشروع هى شركة“معمار جروب” والتى نفذت مشروعات كبرى وتعمل فى 3 دول أخرى بخلاف مصر وهى الإمارات والسعودية وقطر.

وأضاف أبوالخير، أن شركة“جدير جروب” تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ مشروعاتها.

وتأسست“جدير جروب” عام 2006 وبدأت نشاطها فى مجال المقاولات وتمكنت من تنفيذ مشروعات كبرى لصالح الهيئات الحكومية وأيضاً كبار شركات القطاع الخاص، وقررت الشركة التوسع بقطاع التطوير العقارى فى عام 2010، وقامت بتنفيذ أكثر من 70 مشروع بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر من خلال الذراع التنفيذى للشركة جرو للمقاولات والإنشاءات.