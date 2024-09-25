جدير جروب تطرح مشروع جارنت فى مدينة القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس محمود أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة جدير جروب وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن الشركة أطلقت مؤخراً مشروع“جارنت” بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 14 فداناً.
أضاف أن المشروع يقع بمنطقة المستثمرين الشمالية بالقرب من شارع التسعين الشمالى، ويلبى احتياجات العملاء ويهدف إلى خلق مجتمع عمرانى متكامل من خلال مجموعة من الأسس التى تزتكز عليها“جدير جروب” فى بناء علامة تجارية مختلفة بأعلى جودة للعميل.
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وأوضح أن الشركة طرحت المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر يناير الماضى، وتم بيعها فى ساعات قليلة، نظرًا لتميز المشروع من حيث الموقع والمواصفات الخاصة بالمساحات والتصميمات التى تحاكى المعمار القديم والحديث بواجهات تحقق الاستدامة، وأيضاً الأسعار التنافسية التى تحقق مبدأ الفائدة مقابل القيمة.
وقال إن الشركة ستطرح وحدات مميزة بنماذج مختلفة ومتنوعة من المشروع خلال معرض سيتى سكيب، وستتراوح المساحات من 60 إلى 300 متر كاملة التشطيب بأنظمة سداد وتسهيلات مختلفة وتنافسية تناسب جميع العملاء المستهدفين، وتقدم خلال المعرض عرض خاص يتمثل فى“زيرو” مقدم وتقسيط حتى 10 سنوات والأسعار تبدأ من 4.8 مليون جنيه.
وأضاف أن مشروع“جارنت” بالقاهرة الجديدة عبارة عن مشروع عمرانى متكامل يضم عمارات سكنية بارتفاع أرضى و6 أدوار بالإضافة إلى مول تجارى وشقق فندقية لم يتم الإعلان عنها بعد وخدمات متنوعة أخرى، وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 18% من إجمالى مساحة الأرض.
وأوضح أن“جدير جروب” بدأت فى المرحلة الأولى بسعر بيع للمتر بمتوسط 60 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر المتر الآن من 85 إلى 90 ألف جنيه، وترجع الزيادة فى الأسعار إلى الطلب الكبير على المشروع وتميز موقعه وثقة العملاء فى الشركة.
وأشار إلى أن الشركة باعت المرحلة الأولى من مشروع“جارنت” وهى الوحدات التى تم طرحها، حيث تحرص الشركة على اختيار توقيتات مدروسة للطرح وسيتم طرح المرحلة الأخيرة بعد الانتهاء من الإنشاءات بالكامل لتتاح وحداتها تسليم فورى.
وقال إن استشارى المشروع هى شركة“معمار جروب” والتى نفذت مشروعات كبرى وتعمل فى 3 دول أخرى بخلاف مصر وهى الإمارات والسعودية وقطر.
وأضاف أبوالخير، أن شركة“جدير جروب” تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ مشروعاتها.
وتأسست“جدير جروب” عام 2006 وبدأت نشاطها فى مجال المقاولات وتمكنت من تنفيذ مشروعات كبرى لصالح الهيئات الحكومية وأيضاً كبار شركات القطاع الخاص، وقررت الشركة التوسع بقطاع التطوير العقارى فى عام 2010، وقامت بتنفيذ أكثر من 70 مشروع بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر من خلال الذراع التنفيذى للشركة جرو للمقاولات والإنشاءات.
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