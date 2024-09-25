بيتا للتطوير العقارى تشارك بعلامتها التجارية الجديدة فى سيتى سكيب

(MENAFN
- Al-Borsa News) تشارك شركة“بيتا للتطوير العقارى”، فى معرض
سيتى سكيب مصر 2024 بنسخته الثالثة عشر بمشروع“بيتا جرينز” مستقبل سيتى، حيث تقدم الشركة العديد من العروض والتسهيلات للعملاء خلال معرض سيتى سكيب.
وقامت شركة“بيتا” بتطوير علامتها التجارية من“بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية” إلى“بيتا للتطوير العقارى” وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة والتوسعية للشركة التى تستهدف من خلالها الانطلاق بتنفيذ مشروعات كبرى بالسوق المصري.
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وقامت شركة“بيتا للتطوير العقارى” بتسليم المرحلتين الأولى والثانية من مشروع“بيتا جرينز مستقبل سيتى”، والذى يقع على مساحة 25 فدانا ويضم نحو 730 وحدة بمساحات ونماذج متنوعة من الشقق والفيلات حيث تبدأ المساحات بالمشروع من 127 متر وتصل إلى 371 مترا، ويضم المشروع منطقة خدمات تجارية تضم مول بالإضافة إلى خدمات ترفيهية متكاملة ونادى رياضى، ويوفر المشروع مجموعة من الوحدات المبنية والجاهزة للاستلام الفورى.
وحرصت“بيتا للتطوير العقارى” على المشاركة فى“سيتى سكيب مصر” كجزء من خطة تسويقية طرحتها الشركة خلال العام الجارى 2024 للترويج لمنتجاتها العقارية داخل وخارج مصر وبدأتها بالمشاركة بمعرض“هذى مصر” بداية العام الحالى ومن المقرر المشاركة بمعارض أخرى خارج مصر فى الفترة القادمة لأهمية الأسواق الخارجية وزيادة الطلب على العقار المصرى بها. “بيتا” تخطط لتطوير مشروع سكنى باستثمارات 3 مليارات جنيه
وأكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة“بيتا للتطوير العقارى” ونائب أول رئيس لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق المصرى يتسم بارتفاع العائد على الاستثمار فى العقارات بما يجعله الاستثمار الأكثر جاذبية وأمانا.
وأضاف أن العام الماضى حققت الشركات العقارية مبيعات غير مسبوقة نظرا لتراجع سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى مما أدى إلى متغيرات فى السوق العقارى والطلب المتزايد على الوحدات العقارية، كما حققت الشركات خلال النصف الأول من العام الجارى مبيعات تفوق 2023.
وأشار إلى أن الشركات العقارية حققت تلك المبيعات رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة، والتى ساهمت بدورها فى زيادة الطلب على العقار بغرض الاستثمار للحفاظ على قيمة العملة وتحقيق عوائد استثمارية وليس للاحتياج الفعلى للسكن.
وقال فكرى:“الوحدات المعروضة بالسوق العقارى حاليًا أغلبها يرتكز فى مناطق محددة وهى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وزايد الجديدة والساحل الشمالى، وهى وحدات تخاطب شريحة واحدة من العملاء وليس الشريحة الأكبر، ومازال الاحتياج أكبر من المعروض”.
وعلى مستوى شركة بيتا للتطوير العقارى، أوضح فكرى أن الشركة تستعد لطرح أحدث مشروعاتها بمدينة حدائق أكتوبر والمقرر إقامته على مساحة 20 فدانًا، وأشار إلى أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى وتحرص على التوسع الدائم بمنتجات تقدم قيمة مضافة للسوق العقارى.
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