بيتا للتطوير العقارى تشارك بعلامتها التجارية الجديدة فى سيتى سكيب

MENAFN - Al-Borsa News) تشارك شركة“بيتا للتطوير العقارى”، فى سيتى سكيب مصر 2024 بنسخته الثالثة عشر بمشروع“بيتا جرينز” مستقبل سيتى، حيث تقدم الشركة العديد من العروض والتسهيلات للعملاء خلال معرض سيتى سكيب.

وقامت شركة“بيتا” بتطوير علامتها التجارية من“بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية” إلى“بيتا للتطوير العقارى” وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة والتوسعية للشركة التى تستهدف من خلالها الانطلاق بتنفيذ مشروعات كبرى بالسوق المصري.

موضوعاتانخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لكنها أفضل من التوقعات المشرف على مكتب الإسكان يفتتح النسخة الـ13 لمعرض سيتى سكيب مصر تخصيص أراضى بالدولار الأمريكى فى 22 مدينة جديدة

وقامت شركة“بيتا للتطوير العقارى” بتسليم المرحلتين الأولى والثانية من مشروع“بيتا جرينز مستقبل سيتى”، والذى يقع على مساحة 25 فدانا ويضم نحو 730 وحدة بمساحات ونماذج متنوعة من الشقق والفيلات حيث تبدأ المساحات بالمشروع من 127 متر وتصل إلى 371 مترا، ويضم المشروع منطقة خدمات تجارية تضم مول بالإضافة إلى خدمات ترفيهية متكاملة ونادى رياضى، ويوفر المشروع مجموعة من الوحدات المبنية والجاهزة للاستلام الفورى.

وحرصت“بيتا للتطوير العقارى” على المشاركة فى“سيتى سكيب مصر” كجزء من خطة تسويقية طرحتها الشركة خلال العام الجارى 2024 للترويج لمنتجاتها العقارية داخل وخارج مصر وبدأتها بالمشاركة بمعرض“هذى مصر” بداية العام الحالى ومن المقرر المشاركة بمعارض أخرى خارج مصر فى الفترة القادمة لأهمية الأسواق الخارجية وزيادة الطلب على العقار المصرى بها.

وأكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة“بيتا للتطوير العقارى” ونائب أول رئيس لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق المصرى يتسم بارتفاع العائد على الاستثمار فى العقارات بما يجعله الاستثمار الأكثر جاذبية وأمانا.

وأضاف أن العام الماضى حققت الشركات العقارية مبيعات غير مسبوقة نظرا لتراجع سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى مما أدى إلى متغيرات فى السوق العقارى والطلب المتزايد على الوحدات العقارية، كما حققت الشركات خلال النصف الأول من العام الجارى مبيعات تفوق 2023.

وأشار إلى أن الشركات العقارية حققت تلك المبيعات رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة، والتى ساهمت بدورها فى زيادة الطلب على العقار بغرض الاستثمار للحفاظ على قيمة العملة وتحقيق عوائد استثمارية وليس للاحتياج الفعلى للسكن.

وقال فكرى:“الوحدات المعروضة بالسوق العقارى حاليًا أغلبها يرتكز فى مناطق محددة وهى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وزايد الجديدة والساحل الشمالى، وهى وحدات تخاطب شريحة واحدة من العملاء وليس الشريحة الأكبر، ومازال الاحتياج أكبر من المعروض”.

وعلى مستوى شركة بيتا للتطوير العقارى، أوضح فكرى أن الشركة تستعد لطرح أحدث مشروعاتها بمدينة حدائق أكتوبر والمقرر إقامته على مساحة 20 فدانًا، وأشار إلى أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى وتحرص على التوسع الدائم بمنتجات تقدم قيمة مضافة للسوق العقارى.