القطاع العقارى بغرب القاهرة يترقب افتتاح المتحف المصرى الكبير

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن افتتاح مشروع المتحف المصرى الكبير المجاور لمنطقة الأهرامات، سوف يساهم فى تنشيط مبيعات العقارات بمنطقة غرب القاهرة، خاصة فى المشروعات التى تضم أنشطة فندقية.
وأكدوا أن الإعلان عن اقتراب التشغيل التجريبى للمتحف المصرى الكبير سيؤدى إلى ارتفاع الإقبال على المشروعات السكنية وزيادة نسبة الإشغال بالمناطق المحيطة، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب لتطوير مشروعات تضم وحدات فندقية أو تنفيذ فنادق جديدة.
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وأشاروا إلى أن اهتمام الدولة بتحسين الخدمات بالمنطقة من طرق وبنية تحتية وتشغيل مترو الأنفاق يساهم فى ربط منطقة المتحف المصرى الكبير بجميع المناطق المحيطة، ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بالمنطقة، وزيادة إيجارات الوحدات السكنية والفندقية.
وأعلن شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم افتتاح قاعات المتحف المصرى الكبير تجريبيًا خلال الفترة المقبلة، ما عدا قاعة الملك توت عنخ آمون. سامى: ارتفاع متوقع بإشغالات الفنادق.. و30% نموًا فى الحركة السياحية
قال أيمن سامى، رئيس مكتب“جيه إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إن افتتاح المتحف المصرى الكبير والمشروعات الجارى تطويرها بالمنطقة المحيطة بالمتحف سيؤدى إلى ازدهار المنطقة بالكامل وزيادة الإقبال عليها.
وتوقع انتعاش معدلات الإشغال بالفنادق نتيجة زيادة الإقبال من السياح، ونمو حركة السياحة بالمنطقة بنسبة 30% تقريبًا، مشيرًا إلى الزيادة المرتقبة فى عدد الغرف الفندقية بمنطقة غرب القاهرة بعد عملية الافتتاح.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال بالمنطقة سوف يتزامن مع إضافة 1300 غرفة فندقية بمنطقة القاهرة الكبرى خلال الفترة القادمة، من أجل استيعاب زيادة عدد السياح بعد افتتاح المتحف.
وأوضح أنه يجب تطوير منطقة ترفيهية بالقرب من المتحف المصرى الكبير، لأنها ستوفر برنامجًا ترفيهيًا ضمن رحلة السائح، بالإضافة إلى إقامة مناطق تسوق لزيادة الخدمات بالمنطقة. العادلى: ارتفاع أسعار العقارات التجارية بنسبة 50% والسياحية والسكنية 30%
وقال رياض العادلى، رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، إن مشروع تطوير المتحف المصرى الكبير يعد محورا مهما تركز عليه الدولة فى الوقت الحالى من أجل زيادة الحركة السياحية بمنطقة غرب القاهرة، وجذب المستثمرين العرب والأجانب.
وأضاف العادلى، أنه فى ظل التطوير الذى يحدث للمنطقة المحيطة بالمتحف، وتطوير الطرق وتحسين المرافق، وتنفيذ أعمال البنية التحتية، والخدمات بالمنطقة، فإنه من المتوقع زيادة الإقبال على المنتجات العقارية بمنطقة غرب القاهرة، بمجرد بدء التشغيل الفعلى للمتحف.
وتوقع العادلى، ارتفاع أسعار العقارات التجارية بمنطقة المتحف المصرى الكبير بنسبة تصل إلى 50%، والعقارات السياحية والسكنية بنسبة 30%، نتيجة زيادة معدلات الإقبال ونسب الإشغال بعد تشغيل المتحف. رئيس الوزراء يؤكد أهمية إقامة فنادق عالمية بمنطقة المتحف المصري الكبير
وأوضح أنه من المتوقع ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات المحيطة بالمتحف بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى زيادة حجم الزوار وزيادة الإقبال على العقارات السياحية بنسبة لا تقل عن 100%.
وقال إن الدولة تعمل الآن على تطوير جميع المناطق التاريخية، ويشمل ذلك تطوير الطرق وخدمات البنية التحتية والمرافق، ما سيؤدى إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية لتلك المناطق سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
وأضاف العادلى، أن تشغيل مترو الأنفاق بمنطقة المتحف المصرى الكبير يعتبر من أهم عوامل زيادة الإقبال على المنطقة، سواء للزوار أو العاملين فى المشروعات الخدمية المحيطة بالمتحف.
وأشار إلى أن قرب المتحف المصرى الكبير من مطار سفنكس، سيزيد من معدلات الحركة السياحية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى زيادة عدد الفنادق والمشروعات التى تضم وحدات فندقية بالمنطقة. حسونة: زيادة اهتمام المستثمرين بمنطقة المتحف لتوفير خدمات متنوعة للسياح
وقال مهاب حسونة، رئيس مجلس إدارة شركة سفن فيجرز للتسويق العقارى، إن افتتاح المتحف المصرى الكبير سيكون له تأثير إيجابى على نمو المناطق المجاورة له والمشاريع التى تقع بالقرب من المتحف بالإضافة إلى مشروعات تطوير المناطق المحيطة.
وأضاف أن افتتاح المتحف الكبير سيؤدى إلى جذب عدد كبير من السياح، وزيادة اهتمام المستثمرين بالمناطق المحيطة بالمتحف للاستثمار بها وتوفير خدمات متنوعة للسياح بأنشطة تجارية وترفيهية.
وأوضح حسونة، أن تشغيل مترو الأنفاق سوف يسهل عملية الوصول لمنطقة المتحف المصرى الكبير وبالتالى زيادة نسبة الإشغال، ما سيؤدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بالمنطقة نتيجة ازدهار السياحة وزيادة عدد السائحين بالمنطقة. جمال: ارتفاع أسعار الأراضى المطروحة بجوار المتحف بنسبة تصل إلى 50%
وقال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة إيرا إيجيبت للتسويق العقارى، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الأراضى المطروحة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير بنسبة تتراوح بين30 % و50% بعد افتتاح المتحف.
وأضاف جمال، أنه من المتوقع أيضًا ارتفاع أسعار الإيجارات بالمنطقة بنسبة 100% بعد افتتاح المتحف، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الشقق الفندقية، وارتفاع أسعارها من الآن وحتى موعد الافتتاح، بل وتضاعفها بعد التشغيل.
وأوضح أنه تم تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى بشكل كبير سواء من حيث الطرق المؤدية، وزيادة معدلات طرح الأراضى ما أدى إلى زيادة عدد المستثمرين بالمنطقة وتطوير مجمعات سكنية فاخرة، لتصبح منطقة جذب للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن عدد الغرف الفندقية بالمنطقة سيرتفع من 2000 إلى 3 آلاف غرفة من خلال إضافة 10 فنادق جديدة خلال الفترة المقبلة.
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