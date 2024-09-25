القطاع العقارى بغرب القاهرة يترقب افتتاح المتحف المصرى الكبير

MENAFN - Al-Borsa News) أكد خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن افتتاح مشروع المتحف المصرى الكبير المجاور لمنطقة الأهرامات، سوف يساهم فى تنشيط مبيعات العقارات بمنطقة غرب القاهرة، خاصة فى المشروعات التى تضم أنشطة فندقية.

وأكدوا أن الإعلان عن اقتراب التشغيل التجريبى للمتحف المصرى الكبير سيؤدى إلى ارتفاع الإقبال على المشروعات السكنية وزيادة نسبة الإشغال بالمناطق المحيطة، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب لتطوير مشروعات تضم وحدات فندقية أو تنفيذ فنادق جديدة.

موضوعاتالأسهم القيادية تدفع مؤشرات للصعود أعلى مقاومة 31200 نقطة انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لكنها أفضل من التوقعات مدبولى: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع والإنتاج والتسويق

وأشاروا إلى أن اهتمام الدولة بتحسين الخدمات بالمنطقة من طرق وبنية تحتية وتشغيل مترو الأنفاق يساهم فى ربط منطقة المتحف المصرى الكبير بجميع المناطق المحيطة، ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بالمنطقة، وزيادة إيجارات الوحدات السكنية والفندقية.

وأعلن شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم افتتاح قاعات المتحف المصرى الكبير تجريبيًا خلال الفترة المقبلة، ما عدا قاعة الملك توت عنخ آمون.

قال أيمن سامى، رئيس مكتب“جيه إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إن افتتاح المتحف المصرى الكبير والمشروعات الجارى تطويرها بالمنطقة المحيطة بالمتحف سيؤدى إلى ازدهار المنطقة بالكامل وزيادة الإقبال عليها.

وتوقع انتعاش معدلات الإشغال بالفنادق نتيجة زيادة الإقبال من السياح، ونمو حركة السياحة بالمنطقة بنسبة 30% تقريبًا، مشيرًا إلى الزيادة المرتقبة فى عدد الغرف الفندقية بمنطقة غرب القاهرة بعد عملية الافتتاح.

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال بالمنطقة سوف يتزامن مع إضافة 1300 غرفة فندقية بمنطقة القاهرة الكبرى خلال الفترة القادمة، من أجل استيعاب زيادة عدد السياح بعد افتتاح المتحف.

وأوضح أنه يجب تطوير منطقة ترفيهية بالقرب من المتحف المصرى الكبير، لأنها ستوفر برنامجًا ترفيهيًا ضمن رحلة السائح، بالإضافة إلى إقامة مناطق تسوق لزيادة الخدمات بالمنطقة.

وقال رياض العادلى، رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، إن مشروع تطوير المتحف المصرى الكبير يعد محورا مهما تركز عليه الدولة فى الوقت الحالى من أجل زيادة الحركة السياحية بمنطقة غرب القاهرة، وجذب المستثمرين العرب والأجانب.

وأضاف العادلى، أنه فى ظل التطوير الذى يحدث للمنطقة المحيطة بالمتحف، وتطوير الطرق وتحسين المرافق، وتنفيذ أعمال البنية التحتية، والخدمات بالمنطقة، فإنه من المتوقع زيادة الإقبال على المنتجات العقارية بمنطقة غرب القاهرة، بمجرد بدء التشغيل الفعلى للمتحف.

وتوقع العادلى، ارتفاع أسعار العقارات التجارية بمنطقة المتحف المصرى الكبير بنسبة تصل إلى 50%، والعقارات السياحية والسكنية بنسبة 30%، نتيجة زيادة معدلات الإقبال ونسب الإشغال بعد تشغيل المتحف.

وأوضح أنه من المتوقع ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات المحيطة بالمتحف بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى زيادة حجم الزوار وزيادة الإقبال على العقارات السياحية بنسبة لا تقل عن 100%.

وقال إن الدولة تعمل الآن على تطوير جميع المناطق التاريخية، ويشمل ذلك تطوير الطرق وخدمات البنية التحتية والمرافق، ما سيؤدى إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية لتلك المناطق سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.

وأضاف العادلى، أن تشغيل مترو الأنفاق بمنطقة المتحف المصرى الكبير يعتبر من أهم عوامل زيادة الإقبال على المنطقة، سواء للزوار أو العاملين فى المشروعات الخدمية المحيطة بالمتحف.

وأشار إلى أن قرب المتحف المصرى الكبير من مطار سفنكس، سيزيد من معدلات الحركة السياحية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى زيادة عدد الفنادق والمشروعات التى تضم وحدات فندقية بالمنطقة.

وقال مهاب حسونة، رئيس مجلس إدارة شركة سفن فيجرز للتسويق العقارى، إن افتتاح المتحف المصرى الكبير سيكون له تأثير إيجابى على نمو المناطق المجاورة له والمشاريع التى تقع بالقرب من المتحف بالإضافة إلى مشروعات تطوير المناطق المحيطة.

وأضاف أن افتتاح المتحف الكبير سيؤدى إلى جذب عدد كبير من السياح، وزيادة اهتمام المستثمرين بالمناطق المحيطة بالمتحف للاستثمار بها وتوفير خدمات متنوعة للسياح بأنشطة تجارية وترفيهية.

وأوضح حسونة، أن تشغيل مترو الأنفاق سوف يسهل عملية الوصول لمنطقة المتحف المصرى الكبير وبالتالى زيادة نسبة الإشغال، ما سيؤدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بالمنطقة نتيجة ازدهار السياحة وزيادة عدد السائحين بالمنطقة.

وقال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة إيرا إيجيبت للتسويق العقارى، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الأراضى المطروحة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير بنسبة تتراوح بين30 % و50% بعد افتتاح المتحف.

وأضاف جمال، أنه من المتوقع أيضًا ارتفاع أسعار الإيجارات بالمنطقة بنسبة 100% بعد افتتاح المتحف، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الشقق الفندقية، وارتفاع أسعارها من الآن وحتى موعد الافتتاح، بل وتضاعفها بعد التشغيل.

وأوضح أنه تم تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى بشكل كبير سواء من حيث الطرق المؤدية، وزيادة معدلات طرح الأراضى ما أدى إلى زيادة عدد المستثمرين بالمنطقة وتطوير مجمعات سكنية فاخرة، لتصبح منطقة جذب للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أن عدد الغرف الفندقية بالمنطقة سيرتفع من 2000 إلى 3 آلاف غرفة من خلال إضافة 10 فنادق جديدة خلال الفترة المقبلة.

بقلم: