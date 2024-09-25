الإسكان: إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي بالمدن الجديدة بمختلف الأنشطة، طبقاً للآليات المقررة بقرارات مجلس إدارة الهيئة بجلساته أرقام (180) لسنة 2023، ورقم (186) لسنة 2024.

وأوضح شريف الشربينى الإسكان، أن الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالدولار من الخارج، يتم التقدم عليها من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي، وفقاً لما يلى، يقتصر التقديم من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي من خارج البلاد فقط، ويسمح بالتقدم لـ(الشركات الأجنبية المملوكة للأجانب – الشركات الأجنبية المملوكة للمصريين – الشركات المصرية المملوكة بنسبة 60% فأكثر للأجانب و40% للمصريين)، ويكون مر على تأسيسها أكثر من عام على الأقل من خلال فرع الشركه بالخارج.

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وأشار الوزير، إلى أن البوابة تتيح خدمة طلب توفير فرصة استثمارية فقط (كل الأنشطة عدا النشاط الصناعي الورش)، ولا يتم التعامل من خلال طلبات الاستعلام عن الفرص الاستثمارية، وذلك من خلال استقبال طلبات المستثمرين على البوابة من خارج البلاد في الفترة من يوم (1 : 7) من كل شهر، ويتم الرد على الطلبات المقدمة حتي يوم 20 من نفس الشهر بالفرصة الاستثمارية حال توافرها (وفقا لطلبه) وذلك من خلال (الرسائل النصية“S.M.S” أو البريد الإلكتروني) حسب الأحوال طبقا لرقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل من المستثمرين على البرنامج الإلكتروني للتخصيص أو كليهما ولا يعتد بأي إدعاءات بعدم وصول أو استلام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

وأضاف: في حالة توافر الفرصة الاستثمارية، يلتزم المستثمر بسداد قيمة 5% من قطعة الأرض بالدولار الأمريكي تحويلا من الخارج من حساب الشركة أو حساب أحد مؤسسيها خلال الفترة من يوم (21 : يوم 7 من الشهر التالي) الذى تم تقديم الطلب به، مع إرفاق وتقديم مستندات الملاءة المالية والاقتصادية، وسابقة الخبرة للشركة، والمعلن عنها على الموقع الإلكتروني طبقا للنشاط محل الطلب، وفى حالة عدم السداد يتم التعامل على الفرصة الاستثمارية من خلال الآليات المختلفة وفقا لرؤية الهيئة، ويتم سداد جميع القيم المطلوبة (جدية حجز – دفعة مقدمة – سداد أقساط) بالدولار الأمريكى من الخارج من خلال حساب الشركة من الخارج، شريطة تقديم المستندات الدالة على وجود أرصدة دولارية بالحسابات البنكية الخاصة بالشركة، وأن يكون قد مر على تواجدها بالحساب البنكى ما لا يقل عن 6 أشهر، ويتم سداد مصاريف دراسة الطلب بقيمه 500 دولار أمريكي لكل فرصه أثناء التقديم على طلب توفير الفرصة (لا ترد) باستخدام البطاقات الدولية (فيزا و ماستر.. إلخ ) أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.

وقال وزير الإسكان: يقوم القطاع المالي باعتماد السويفتات المقدمة من الشركة خلال 10 أيام عمل، ويتم دراسة مستندات الطلب المقدمة من الشركة (سابقة الخبرة – الملاءة المالية – ....) خلال 10 أيام من خلال اللجنة المختصة (فني – مالي – عقاري – قانوني) حال التأكد من تحصيل السويفت من القطاع المالي، على أن يتم تحديد الضوابط الخاصة بسابقة الخبرة المطلوبة من الشركات من قبل اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات واعتمادها من قبل اللجنة العقارية الرئيسية.

وذكر، أنه يتم عرض الطلبات المستوفاة على مجلس إدارة الهيئة واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد، ويتم إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض وذلك من خلال (الرسائل النصية“S.M.S” أو البريد الإلكتروني) بالإضافة إلى تغير حالة الطلب على البوابة ويعتد ذلك بإخطار رسمي وفي حال عدم الالتزام بالتوقيتات الموضحة للإجراءات المطلوبة أو المستحقات المطلوب سدادها يتم إلغاء التخصيص وخصم كامل قيمه جدية الحجز، ويتم استكمال سداد مقدمات الحجز لجميع قطع الأراضي (الخدمية أو العمرانية.. إلخ) وعملة السداد (بالدولار الأمريكي تحويلا من الخارج) في خلال مدة 30 يوما على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على التخصيص طبقا لوسائل الإخطار المقررة بالموقع الإلكتروني.

وأضاف الوزير: يحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض للشركات الحديثة (شركات لم يمر على تأسيسها 3 سنوات) وأكثر من 3 قطع للشركات القائمة (شركات مر على تأسيسها أكثر من 3 سنوات) أو أي من الشركاء فيها بصفته شريكا في شركة أخرى أو ذات عنوان الشركة الموضح بالسجل مع شركات أخرى بأي نشاط أو مدينة إلا بعد إثبات الجدية للمشروع الأول، ويكون إثبات الجدية على النحو التالي، استصدار قرار وزاري للحالات التي تتطلب استصدار قرار وزاري والبدء في استصدار التراخيص، وصب سقف واحد على الأقل في الحالات التي لا تتطلب استصدار قرار وزاري، وتعتبر الشركات الفائزة بجلسات المفاضلة أو الطلبات الوحيدة بمثابة موافقة مبدئية على التخصيص ويسرى عليها الحظر السابق ذكره.

وأشار، إلى أنه في حال تقديم الشركة أكثر من طلب بذات الشهر على قطع الأراضي، وتم الرد بكونها جميعا متاحة، يتم استكمال الإجراءات على قطعة واحدة أو أكثر في ضوء البند رقم 3 (يتم إتاحة التسجيل والتقدم علي البوابة من خارج البلاد فقط)، والتعامل على باقي القطع طبقا للقواعد، وفي حال تم ترسية قطعة أرض على الشركة وتم ثبوت سبق تخصيص أرض لها أو لأى من الشركاء ولم يتم إثبات الجدية عليها طبقا للبند رقم (3)، يتم مصادرة كامل جدية الحجز وإلغاء التخصيص.