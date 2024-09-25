Wednesday, 25 September 2024 10:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تخصيص أراضى بالدولار الأمريكى فى 22 مدينة جديدة

9/25/2024 2:10:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضى لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد فى 22 مدينة جديدة.

وتخصص الأراضى لتنفيذ أنشطة عُمرانية متكاملة، وعمرانية مختلطة، وإدارية، وتجارية، وفندقية، وصناعية، وترفيهية، وطبية، ومخازن وورش حرفية، وحضانات، ومخابز، ومراكز لصيانة سيارات، ومحطات خدمة وتموين سيارات.

موضوعات متعلقة انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لكنها أفضل من التوقعات المشرف على مكتب وزير الإسكان يفتتح النسخة الـ13 لمعرض سيتى سكيب مصر “الإسكان”: إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي

وتوزعت الأراضى على مدن: حدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبنى سويف الجديدة، و15 مايو، والسادات، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وطيبة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة.

MENAFN25092024000202011048ID1108714997

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث