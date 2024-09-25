تخصيص أراضى بالدولار الأمريكى فى 22 مدينة جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضى لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد فى 22 مدينة جديدة.
وتخصص الأراضى لتنفيذ أنشطة عُمرانية متكاملة، وعمرانية مختلطة، وإدارية، وتجارية، وفندقية، وصناعية، وترفيهية، وطبية، ومخازن وورش حرفية، وحضانات، ومخابز، ومراكز لصيانة سيارات، ومحطات خدمة وتموين سيارات.
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وتوزعت الأراضى على مدن: حدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبنى سويف الجديدة، و15 مايو، والسادات، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وطيبة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة.
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