المشرف على مكتب وزير الإسكان يفتتح النسخة الـ13 لمعرض سيتى سكيب مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) افتتح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير
الإسكان، النسخة الـ13 من معرض
سيتى سكيب مصر، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن معرض سيتى سكيب يمثل فرصة للتواصل بين المطورين والمستثمرين ومتخذى القرار بالدولة، وهو ما يتيح للمسئولين الاطلاع الدائم على مستجدات الأسواق العقارية، والتحديات التى تواجه السوق، ومعرفة رؤية ومتطلبات المطورين، ودراستها، والعمل على تيسير وفتح مجالات وفرص استثمارية بالمجال العقاري، وتقديم فرص استثمار جيدة.
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وأشاد بحجم المشاركة والإقبال الكبير بالنسخة الـ13 من المعرض، مؤكداً أن هذا الإقبال الكبير يجسد قوة سوق العقارات المصري، وهى سوق واعدة، وتتمتع بتوافر الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وبما يتلاءم مع شرائح المستثمرين المصريين والأجانب.
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توفر العديد من الآليات لإتاحة الأراضى بمختلف أنواعها سواءً للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بجانب إتاحة وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم.
جدير بالذكر أن معرض سيتى سكيب تأسس فى 2012، ويُعد من أهم المعارض الإقليمية، حيث يُعقد سيتى سكيب فى مصر، السعودية، البحرين، وقطر، ويستقطب سيتى سكيب مصر أكثر من 80 مطوراً عقارياً، وتجاوز عدد الزائرين فى اليوم الأول للمعرض، 10 آلاف زائر.
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