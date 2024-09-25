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المشرف على مكتب وزير الإسكان يفتتح النسخة الـ13 لمعرض سيتى سكيب مصر

9/25/2024 2:10:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) افتتح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، النسخة الـ13 من معرض سيتى سكيب مصر، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن معرض سيتى سكيب يمثل فرصة للتواصل بين المطورين والمستثمرين ومتخذى القرار بالدولة، وهو ما يتيح للمسئولين الاطلاع الدائم على مستجدات الأسواق العقارية، والتحديات التى تواجه السوق، ومعرفة رؤية ومتطلبات المطورين، ودراستها، والعمل على تيسير وفتح مجالات وفرص استثمارية بالمجال العقاري، وتقديم فرص استثمار جيدة.

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وأشاد بحجم المشاركة والإقبال الكبير بالنسخة الـ13 من المعرض، مؤكداً أن هذا الإقبال الكبير يجسد قوة سوق العقارات المصري، وهى سوق واعدة، وتتمتع بتوافر الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وبما يتلاءم مع شرائح المستثمرين المصريين والأجانب.



وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توفر العديد من الآليات لإتاحة الأراضى بمختلف أنواعها سواءً للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بجانب إتاحة وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم.

جدير بالذكر أن معرض سيتى سكيب تأسس فى 2012، ويُعد من أهم المعارض الإقليمية، حيث يُعقد سيتى سكيب فى مصر، السعودية، البحرين، وقطر، ويستقطب سيتى سكيب مصر أكثر من 80 مطوراً عقارياً، وتجاوز عدد الزائرين فى اليوم الأول للمعرض، 10 آلاف زائر.

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