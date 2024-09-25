CBB 2024: على وشك بدء مهرجان البيرة والمياه والمشروبات ومنتجات الألبان ومعدات التوابل

(MENAFN
- TimesNewswire )
شنغهاي، الصين – كحدث عالمي شهير لسلسلة صناعة الأغذية السائلة بالكامل، سيُعقد معرض
الصين للبراميل والمشروبات (CBB 2024) من 28 إلى 31 أكتوبر 2024 في مركز شنغهاي الجديد للمعارض الدولية. سيجمع هذا المعرض شركات معروفة وعملاق الصناعة من جميع أنحاء العالم لعرض الإنجازات الابتكارية الرائدة، والتقنيات المتطورة، والحلول الذكية، ومفاهيم الإنتاج الأخضر في صناعة الأغذية السائلة مثل النبيذ والمياه والمشروبات ومنتجات الألبان والتوابل، مما يقود الصناعة إلى ارتفاع جديد.
مع“الابتكار” كقوة دافعة أساسية، جذبت CBB 2024 العديد من العلامات التجارية المعروفة دوليًا والشركات المحلية الشهيرة للمشاركة في المعرض.
في منطقة المعرض الدولي، ظهرت عمالقة الصناعة مثل Krones وGEA وHEUFT وCIMC وSACMI وPall وSMC وTCP وCOPA-DATA، جالبين تقنيات الإنتاج المتطورة والمعدات. لقد حسنت تطبيقات هذه الشركات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، بشكل كبير من مستوى وفعالية الإنتاج الغذائي السائل، مما وضع معيارًا للابتكار في الصناعة.
تتميز منطقة المعرض المحلية أيضًا بالإثارة، حيث تعرض شركات محلية معروفة مثل TECH-LONG وNewamstar وLehui وZhongya وHuayan وPrecise تقنياتها ومنتجاتها المبتكرة التي طورتها ذاتيًا. تعكس هذه العروض القوة التقنية لصناعة الأغذية السائلة في الصين وتوفر أيضًا فرصًا قيمة للتعلم والتبادل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة، مما يعزز التنمية الابتكارية لكامل الصناعة.
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