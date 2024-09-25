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CBB 2024: على وشك بدء مهرجان البيرة والمياه والمشروبات ومنتجات الألبان ومعدات التوابل

9/25/2024 2:00:09 PM
(MENAFN- TimesNewswire ) شنغهاي، الصين – كحدث عالمي شهير لسلسلة صناعة الأغذية السائلة بالكامل، سيُعقد معرض الصين للبراميل والمشروبات (CBB 2024) من 28 إلى 31 أكتوبر 2024 في مركز شنغهاي الجديد للمعارض الدولية. سيجمع هذا المعرض شركات معروفة وعملاق الصناعة من جميع أنحاء العالم لعرض الإنجازات الابتكارية الرائدة، والتقنيات المتطورة، والحلول الذكية، ومفاهيم الإنتاج الأخضر في صناعة الأغذية السائلة مثل النبيذ والمياه والمشروبات ومنتجات الألبان والتوابل، مما يقود الصناعة إلى ارتفاع جديد.

مع“الابتكار” كقوة دافعة أساسية، جذبت CBB 2024 العديد من العلامات التجارية المعروفة دوليًا والشركات المحلية الشهيرة للمشاركة في المعرض.

في منطقة المعرض الدولي، ظهرت عمالقة الصناعة مثل Krones وGEA وHEUFT وCIMC وSACMI وPall وSMC وTCP وCOPA-DATA، جالبين تقنيات الإنتاج المتطورة والمعدات. لقد حسنت تطبيقات هذه الشركات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، بشكل كبير من مستوى وفعالية الإنتاج الغذائي السائل، مما وضع معيارًا للابتكار في الصناعة.

تتميز منطقة المعرض المحلية أيضًا بالإثارة، حيث تعرض شركات محلية معروفة مثل TECH-LONG وNewamstar وLehui وZhongya وHuayan وPrecise تقنياتها ومنتجاتها المبتكرة التي طورتها ذاتيًا. تعكس هذه العروض القوة التقنية لصناعة الأغذية السائلة في الصين وتوفر أيضًا فرصًا قيمة للتعلم والتبادل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة، مما يعزز التنمية الابتكارية لكامل الصناعة.

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