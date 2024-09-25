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طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام رطب ليلاً مع انخفاض بدرجات الحرارة

9/25/2024 10:11:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصةً غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية،وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً غرباً نهاراً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والمد الثاني عند الساعة **:**
الجزر الأول عند الساعة 03:18 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:44 والمد الثاني عند الساعة 06:49 و الجزر الأول عند الساعة 11:12 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 38 27 90 40
دبي 36 29 80 35
الشارقة 38 27 85 35
عجمان 37 28 90 35
ام القيوين 35 28 90 50
رأس الخيمة 37 25 80 30
الفجيرة 34 30 80 60
العـين 42 27 80 20
ليوا 41 25 90 35
الرويس 38 27 90 60
السلع 40 28 90 50
دلـمـا 36 31 90 60
طنب الكبرى / الصغرى 34 30 90 75
أبو موسى 34 31 90 75

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