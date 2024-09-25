سويسرا تعتقل مغربيا متهما بقتل طالبة في باريس

MENAFN - Khaberni) خبرني - أوقفت السلطات السويسرية مغربيا يشتبه بأنه قتل طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 عاما وترك جثّتها في غابة في غرب باريس، وفق ما أفاد مسؤولون.

ووأفاد مصدر مطلع على القضية تحدّث إلى فرانس برس بأن المشتبه فيه مغربي يبلغ من العمر 22 عاما بينما أفاد مدعون بأنه سبق وأدين بالاغتصاب وصدر بحقه أمر بمغادرة فرنسا.

وعُثر على جثة الطالبة في غابة بولونيا في غرب باريس، على مقربة من باريس-دوفين التي كانت ترتادها.

والثلاثاء، تم توقيف رجل يشتبه بارتكابه الجريمة في سويسرا، بحسب مسؤولين فرنسيين.

وأفاد مكتب المدعي العام في باريس الثلاثاء بأنه تم التعرّف على هوية المشتبه به "وتوقيفه اليوم في كانتون جنيف".

وقال مكتب المدعي العام لفرانس برس إن "طلب التسليم سيُرسل إلى السلطات السويسرية".

وبحسب المدعين، أدين الرجل في 2021 بالاغتصاب عام 2019 عندما كان قاصرا.

وأُطلق سراحه في يونيو 2024 بعدما قضى فترة عقوبته. وكان يقيم في فرنسا بشكل غير شرعي.

ولم تنشر السلطات سوى الاسم الأول للضحية فيليبين. وشوهدت آخر مرة في الجامعة الجمعة.

وبحسب مصدر للشرطة، أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا رجلا يحمل فأسا.

ويتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا حيث تعهّد وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو بتعزيز النظام والقانون وتشديد قوانين الهجرة وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بجرائم.