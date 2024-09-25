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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية

9/25/2024 10:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية،
برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة،
وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، نائباً للرئيس.

كما نص المرسوم على أن يضم المجلس في عضويته الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جـريـر، ومحمد حسن الشحـي، ووليد سعيد العوضي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة، وممثل عن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

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