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6.38 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

9/25/2024 10:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أكثر من 6.38 مليارات درهم، بنهاية تعاملات الأربعاء، والتي تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 3.39 مليارات درهم، بعد تنفيذ 1420 صفقة.

كما سجل السوق العقاري في دبي، رهن قطعة أرض ضمن منطقة مقطرة، بقيمة إجمالية بلغت 2.23 مليار درهم، حيث وصلت المساحة الإجمالية للأرض 80 مليون قدم مربعة، حسب بيانات «دبي ريست».

وبلغ إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال اليوم، أكثر من 2.73 مليارات درهم، بعد تنفيذ 148 صفقة، فيما بلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 138.34 مليون درهم، بعد تنفيذ 22 صفقة، نتجت عن رهن قطعة أرض، ثم برج خليفة ثانية بـ 173 مليون درهم (4 رهون)، تلتها الحمرية ثالثة بنحو 47 مليون درهم، من خلال إجراء واحد.

هذا، وسجل القطاع العقاري في دبي صفقة بيع شقة سكنية ضمن مشروع سيكس سينسز ريزيدنسز في نخلة جميرا، بنحو 56 مليون درهم.

فيما بلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 138.34 مليون درهم، بعد تنفيذ 22 صفقة.

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