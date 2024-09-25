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محمد بن زايد ووزيرة التجارة الأمريكية يبحثان العلاقات الاقتصادية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي

9/25/2024 10:00:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله"،
جينا ريموندو وزيرة التجارة في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

تناول اللقاء ما تشهده العلاقات الإماراتية ــ الأميركية من تطور في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا التي تخدم رؤية البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وتطرق اللقاء إلى أهمية الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً وتنمية واستدامة للجميع، إضافة إلى "الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" التي أعلنتها مؤخراً شركة "إم جي إكس" الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا مع عدد من الشركات الأميركية المتخصصة في هذا المجال الحيوي المستقبلي والذي يتوافق مع رؤية دولة الإمارات التنموية التي تمثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي محوراً رئيساً فيها.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة.

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