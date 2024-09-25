"فخر الوطن" : دعم وتمكين أبطال خط الدفاع الأول

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: بمناسبة الاحتفالات العالمية في "اليوم العالمي للمسؤولية المُجتمعية" الذي يُصادف الخامس والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، جدّد مكتب "فخر الوطن" التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية لدعم وتمكين أبطال الخطوط الأمامية.
وأوضح بهذه المناسبة: "إن المسؤولية المُجتمعية هي ركيزة أساسية في استراتيجية القيادة الرشيدة، ويستند التزامنا بالمسؤولية المُجتمعية على ضمان رفاهية وتقدير وتطوير جميع العاملين في خط الدفاع الأول الذين يبذلون جهوداً استثنائية ويُظهرون تفانياً في حماية صحة وسلامة مجتمع الإمارات".
وأضاف مكتب "فخر الوطن": "رؤيتنا تكمن في خلق مُستقبل أفضل وأكثر استدامة لجميع أبطالنا في الخطوط الأمامية مع أسرهم، وهذا يعني إطلاق المزيد من المبادرات المُصمّمة لتحسين حياتهم وتقع على عاتقنا مسؤولية دعمهم وتمكينهم، من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الجهات الحكومية لتطوير وتنفيذ برامج ومبادرات تُلبّي احتياجاتهم".
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