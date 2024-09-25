سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 تقدّم ميزات معزّزة لمراقبة الصحة

(MENAFN
- mslgroup) تتوقع الساعات الذكية اليوم أن تكون متطورة وأنيقة في الوقت نفسه، وسلسلة Huawei
WATCH GT 5 الجديدة من هواوي
تحقق هذا التوقع. متاحة الآن في الامارات العربية المتحدة، تعيد المجموعة الجديدة تعريف مراقبة الصحة مع نظام HUAWEI TruSense الجديد، مع تقديم مجموعة متنوعة من الأساليب لتناسب الأذواق المتنوعة. تدعم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي Android وiOS، مما يتيح لمجموعة واسعة من المستخدمين تجربة ميزاتها المتقدمة.
سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 متاحة الآن للشراء من خلال متجر هواوي الإلكتروني وبعض تجار التجزئة المختارين في الامارات العربية المتحدة بدءًا 899 درهم.
ولتوفير تجربة خالية من القلق، تقدم هواوي خدمة Care+، التي يمكن شراؤها مع سلسلة HUAWEI WATCH GT 5.
تصل سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 في إصدارين—HUAWEI WATCH GT 5 Pro وHUAWEI WATCH GT 5—مع ثلاثة أحجام و12 خيارًا لونيًا. النسخة 46mm من الطراز Pro تحتوي على شاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة مع قرص ثماني الأضلاع مميز وتفاصيل حافة محسنة تخلق خطوطًا حادة وواضحة. مصنوعة من زجاج الياقوت، وصندوق مصنوع من سبيكة التيتانيوم، وظهر من السيراميك النانو-ميكروكريستالي، تتميز الساعة بالمتانة مع الحفاظ على خفة الوزن. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون شكلًا أصغر، يقدم طراز Pro بحجم 42mm هيكلًا من السيراميك النانو-كريستالي مزين بحواف سيراميكية بيضاء ولمسات ذهبية. شاشة AMOLED بحجم 1.32 بوصة محمية بزجاج الياقوت، مما يجعلها مقاومة للخدوش والتآكل اليومي.
هناك أيضًا HUAWEI WATCH GT 5 القياسية بأحجام 41mm و 46mm المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المتين. هذه الإضافات توفر المزيد من الخيارات للمستخدمين.
يُقدَّم نظام HUAWEI TruSense لأول مرة في سلسلة HUAWEI WATCH GT 5، مما يمثل قفزة كبيرة في تتبع الصحة واللياقة البدنية. يحسن هذا النظام الجديد بشكل كبير من الدقة والسرعة والشمولية في مراقبة العلامات الحيوية، حيث تتجاوز دقة قياس معدل ضربات القلب أثناء الجري 98%. بفضل مساعد الصحة العاطفية الجديد، تستطيع الساعة استنتاج الصحة العاطفية للمستخدم من خلال تتبع الأنماط على المدى الطويل. ولإضافة لمسة من المرح، تقدم الساعة واجهة "باندا" التي تتفاعل مع مزاج المستخدم من خلال الرسوم المتحركة، لتعكس شعورك.
بالنسبة للمستخدمات، تقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 إدارة متقدمة للدورة الشهرية، حيث توفر معلومات صحية سهلة الوصول والفهم في تنسيق سهل الإستخدام.
تظل مدة البطارية ميزة رئيسية، حيث تدوم النسخة 46mm لمدة تصل إلى 14 يومًا، بينما تدوم النسخ 41mm و 42mm حتى 7 أيام من الاستخدام. كما تدعم الساعة الشحن اللاسلكي، مما يضمن شحن الجهاز بسرعة وسهولة.
سيجد الرياضيون وعشاق اللياقة البدنية ميزات جديدة لتتبع الرياضات، بما في ذلك أدوات متقدمة لركوب الدراجات وتجربة أكثر شمولاً للجري. باستخدام نظام تحديد المواقع هواوي Sunflower، تقدم الساعة تخطيطًا متقدمًا للمسارات لركوب الدراجات والجري، مع دقة مراقبة معدل ضربات القلب تتجاوز 98% أثناء الجري. تضيف ميزة RouteDraw لمسة من المرح إلى كل جولة، مما يشجع المستخدمين على استكشاف مسارات ومواقع جديدة. بعد الانتهاء من الجري، يمكنك بسهولة مشاركة رسومات المسار الخاصة بك على وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة من تطبيق Huawei Health. تدعم الساعة الآن وظائف متقدمة للجري على المسارات، بما في ذلك الإرشادات الاتجاهية. إذا انحرف العدّاء عن المسار، ستقوم الساعة بتنبيه المستخدم بتقديم بعض الملاحظات لمساعدته على العودة إلى الطريق الصحيح.
أثناء ركوب الدراجات، تُعرض المؤشرات الأساسية تلقائيًا على هاتفك الذكي في الوقت الحقيقي، مما يسمح لك بمتابعة حالة ركوبك في أي لحظة. بشكل أساسي، يحول تطبيق Huawei Health هاتفك إلى جهاز كمبيوتر كامل لركوب الدراجات. لعشاق الغوص، تتمتع الساعة الذكية الآن بعمق مقاومة للماء يصل إلى 40 مترًا للغوص الحر. وأخيرًا، يتميز وضع ملعب الجولف المحدث في HUAWEI WATCH GT 5 Pro بخرائط لأكثر من 15,000 ملعب جولف من جميع أنحاء العالم.
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