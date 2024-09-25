رسالة من الملك لولي العهد السعودي

MENAFN - Khaberni) خبرني - تلقى السعودي الأمير محمد بن سلمانرسالة خطية، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المملكة الأردنية الهاشمية، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك في أثناء استقباله، في مقر الوزارة بالرياض، سفير الأردن لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول.

وجرى أثناء الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.