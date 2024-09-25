مهلة أخيرة من جمرك عمان لمالكي بضائع ومركبات

مهلة أخيرة من جمرك عمان لمالكي بضائع ومركبات
التاريخ
9/25/2024 9:27:13 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
دعا مركز جمرك عمان اليوم الاربعاء، من لديهم بضائع ومركبات محجوزة لدى المركز، ضرورة مراجعته لتصويب أوضاعهم.
وأوضح المركز، أن المدة ستكون أسبوعين من تاريخ الإعلان في الصحف اليومية وإلا سيتم طرح البضاعة في المزاد العلني.
وتاليا الأسماء :
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