مركز دبي للتحكيم الدولي يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة باريس-بانتيون-أساس

كشف مركز دبي للتحكيم الدولي، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع باريس-بانتيون-أساس، بهدف تعزيز في مجال فض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، وتبادل المعرفة ودعم المبادرات البحثية المتعلقة بالتحكيم الدولي.

وتتيح الاتفاقية للطرفين فرصة التعاون في مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير برامج تدريب التحكيم وتنظيم الفعاليات المشتركة في هذا المجال، والتعاون لإجراء الأبحاث الرامية إلى تعزيز وعي المجتمع القانوني بمفهوم التحكيم كوسيلة لفض المنازعات.

وتحتضن جامعة باريس-بانتيون-أساس، وهي عضو في تحالف الأوروبية +4EU، أكثر من 23 ألف طالب و1,500 أستاذ موزعين على 4 فروع دولية في فرنسا والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وموريشيوس. ومن المتوقع أن يلعب هذا التعاون دوراً بارزاً في دفع جهود المؤسستين للارتقاء بالتحكيم وتحقيق التميز القانوني على نطاق عالمي، بفضل التاريخ العريق للجامعة وخبرة المركز ومكانته الرائدة في فض المنازعات الدولية عن طريق الوسائل البديلة على مدى ثلاثة عقود.

وقال الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي: يسعدنا التعاون مع جامعة باريس-بانتيون-أساس، باعتبارها إحدى المؤسسات العالمية الرائدة والتي تتمتع بإرث غني في مجال التعليم والأبحاث القانونية. ونحن ملتزمون معاً بتحسين واقع التحكيم وفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، من خلال تنشيط مسارات تبادل المعرفة وتأهيل الجيل الجديد من القادة. وتعكس هذه الشراكة حرص مركز دبي للتحكيم الدولي على الارتقاء بمستوى الخبرات في مجال فض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، وتعزيز الروابط داخل المجتمع القانوني الدولي.

ومن جهته، صرّح البروفيسور جيوم ليت، رئيس جامعة باريس-بانتيون-أساس في دبي: «نحن فخورون بالتعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي، مما يعكس اهتمامنا المشترك في تطوير التحكيم وفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة. وأثق بتحقيق نتائج مثمرة من خلال هذا التعاون، لا سيما وأنه يجمع أول وأقدم أكاديمية لدراسة القانون في فرنسا مع مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد رموز المشهد الحيوي لإمارة دبي والإمارات العربية المتحدة. وتعبّر الجامعة، سواء في باريس أو في حرمها داخل دولة الإمارات، عن سعادتها بالآفاق التي تفتحها هذه الشراكة على صعيد التعليم والبحث العلمي؛ كما تثمّن حفاوة الاستقبال التي حظيت بها من قيادة مركز دبي للتحكيم الدولي».

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