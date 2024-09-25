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«المركزي» يرفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات إلى 4%

9/25/2024 9:27:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفع مصرف الإمارات المركزي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% بما يعكس مما يعكس تحسن أداء الاقتصاد المحلي مقارنة بتوقعات المصرف السابقة البالغة 3.9%.

وأوضح المصرف المركزي في تقريره الاقتصادي الربع سنوي عن الربع الثاني من العام الجاري استناد مؤشر النمو لنشاط واضح للقطاعات غير النفطية في مقدمتها قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات.

فيما توقع أن يرتفع النمو في العام المقبل 2025 إلى 6% مع توقع استمرار الزخم في في كلا من القطاعات النفطية وغير النفطية.

ووفق التقرير خفض المصرف المركزي توقعاته للتضخم المحلي في العام الجاري من 2.3% إلى 2.2% مواكبة لما تشهده أسعار السلع الأساسية والأجور والإيجارات متوقعا استمرار نفس المعدل خلال العام المقبل في ظل توازن أسعار الطاقة وأسعار صرف الدولار.

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