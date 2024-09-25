«المركزي» يرفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات إلى 4%

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفع مصرف الإمارات المركزي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% بما يعكس مما يعكس تحسن أداء الاقتصاد المحلي مقارنة بتوقعات المصرف السابقة البالغة 3.9%.
وأوضح المصرف المركزي في تقريره الاقتصادي الربع سنوي عن الربع الثاني من العام الجاري استناد مؤشر النمو لنشاط واضح للقطاعات غير النفطية في مقدمتها قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات.
فيما توقع أن يرتفع النمو في العام المقبل 2025 إلى 6% مع توقع استمرار الزخم في في كلا من القطاعات النفطية وغير النفطية.
ووفق التقرير خفض المصرف المركزي توقعاته للتضخم المحلي في العام الجاري من 2.3% إلى 2.2% مواكبة لما تشهده أسعار السلع الأساسية والأجور والإيجارات متوقعا استمرار نفس المعدل خلال العام المقبل في ظل توازن أسعار الطاقة وأسعار صرف الدولار.
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