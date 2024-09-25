MENAFN - Amman Net) منذ بداية جائحة كورونا (COVID-19)في أواخر عام 2019، تأثر القطاع الصحي العالمي بشكل كبير، وكان الأردن جزءًا من هذا التحدي العالمي، وأثرت الجائحة بشكل غير مسبوق على أنظمة الرعاية الصحية، كما كان لها تأثير ملحوظ على الكادر الطبي العامل، وخاصة النساء اللواتي يقدمن خدمات حيوية في القطاع الصحي. في هذا التقرير، سنستعرض أثر الجائحة على القطاع الصحي في الأردن، وتأثيرها على النساء العاملات في الكادر الطبي، مع التركيز على قصص حقيقية وتقديم مقولات من خبراء في الأردن حول هذا الموضوع.

لقد تعرض القطاع الصحي الأردني لضغوط شديدة منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة في مارس 2020. وفرضت الحكومة الأردنية إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك الإغلاق الكامل وحظر التجول لفترات طويلة. رغم أن هذه الإجراءات ساعدت في احتواء الفيروس إلى حد كبير في البداية، إلا أنها أثرت على تقديم الخدمات الصحية الأخرى، مثل الخدمات الطبية الروتينية والرعاية الأولية.

أدى تفشي الجائحة إلى نقص في الموارد الطبية، بما في ذلك أجهزة التنفس والأدوية، فضلاً عن نقص حاد في عدد الكادر الطبي المتاح، وزادت الضغوط على الكوادر الطبية مع تزايد عدد المصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية المكثفة، وهذا الوضع أثر بشكل كبير على جودة الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء.

مع تخصيص جزء كبير من الموارد لمواجهة الجائحة، تأثرت خدمات الرعاية الصحية الأولية في الأردن بشكل كبير، حيث تم تأجيل العديد من العمليات الجراحية الاختيارية، وتعطل نظام تقديم الرعاية الروتينية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

لقد كانت النساء اللواتي يشكلن جزءاً كبيراً من الكادر الطبي في الأردن في الخط الأمامي لمواجهة الجائحة، ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، النساء يمثلن نحو 50% من الكادر التمريضي و30% من الأطباء في الأردن، وهذا جعل تأثير الجائحة على النساء العاملات في الكادر الطبي ملحوظاً بشكل خاص.

النساء العاملات في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية تعرضن لضغوط كبيرة نتيجة طول ساعات العمل والخطر المستمر للإصابة بالفيروس، علماً أن إحداهن، ممرضة تدعى آلاء، أشارت إلى أنها كانت تعمل لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً بدون استراحة كافي، وسارة، التي تعمل في قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات في عمان، قالت: "كنا نواجه ضغطاً نفسياً هائلاً، وكان هناك خوف مستمر من الإصابة بالفيروس ونقله إلى أفراد أسرتنا."





د. مجد سمير هي طبيبة نسائية وتوليد تعمل في أحد المستشفيات في محافظة الزرقاء، وهو أحد المستشفيات التي عالجت حالات كورونا في الأردن، وخلال الجائحة، كانت د. مجد تقضي معظم وقتها في رعاية النساء الحوامل واللواتي معرضات أو مصابات بفيروس كورونا في قسم العناية المركزة، قالت: "كان التعامل مع النساء في كورونا تجربة مرهقة جسدياً وعاطفياً، وفي بعض الأحيان كنا نفقد المرضى الذين حاولنا إنقاذهم بكل طاقتنا، وكان هذا يؤثر علينا بشدة."

قصة الممرضة حنان جابر: حنان هي ممرضة تعمل في أحد المستشفيات الخاصة في عمان، وخلال ذروة انتشار الجائحة، كانت تعمل حنان في قسم العمليات وتتعامل مع عدد كبير من الحالات الحرجة، قالت حنان في مقابلة: "كنت أذهب إلى المنزل مرهقة تماماً بعد انتهاء المناوبة، كان التوتر والخوف يسيطر علينا طوال الوقت، لكن رغم ذلك، كنت أشعر بفخر لأنني أساهم في إنقاذ الأرواح."

إلى جانب الضغط النفسي والجسدي، واجهت النساء العاملات في القطاع الصحي تحديات اجتماعية متزايدة خلال الجائحة، حيث أنه العديد منهن كنّ يواجهن تمييزاً من قبل المجتمع بسبب الخوف من احتمال أن يكنّ ناقلات للفيروس، وبعض النساء تعرضن للعزل الاجتماعي من قبل جيرانهن أو حتى أسرهن خوفاً من نقل العدوى.

إضافة لذلك ومن جانب العمل في الصفوف الأمامية، كان على العديد من النساء التوفيق بين العمل ومسؤولياتهن الأسرية، وإحدى الطبيبات، التي فضلت عدم ذكر اسمها، قالت: "كنت أعود إلى المنزل بعد يوم طويل في المستشفى وأجد نفسي مضطرة للعناية بأطفالي ومساعدة زوجي في أمور المنزل، كان الأمر مرهقاً للغاية."





تحدث العديد من الخبراء عن تأثير الجائحة على القطاع الصحي في الأردن، وخاصة النساء العاملات في الكادر الطبي، قالت الدكتورة مها الربضي، خبيرة في الصحة العامة: "إن النساء العاملات في القطاع الصحي في الأردن قدمن مساهمات هائلة خلال جائحة كورونا، لكنهن أيضاً واجهن تحديات كبيرة تتعلق بالتوازن بين العمل والحياة الشخصية، بالإضافة إلى الضغوط النفسية الناتجة عن العمل في بيئة مليئة بالخطر."

كما أكد الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأسبق، على الدور الحيوي الذي قامت به النساء خلال الجائحة قائلاً: "لقد كن في الخط الأمامي للمواجهة، وأثبتن كفاءتهن في تقديم الرعاية للمصابين رغم جميع التحديات، ويجب أن نقدر هذه الجهود ونعمل على دعمهن بشكل أفضل."

تعد جائحة كورونا اختباراً قاسياً للقطاع الصحي في الأردن، وكان لها تأثيرات كبيرة على النساء العاملات في الكادر الطبي، على الرغم من التحديات الهائلة، أثبتت النساء العاملات في هذا المجال قدرتهن على التحمل والمثابرة في تقديم الرعاية الصحية في ظل ظروف استثنائية، كما ويتطلب المستقبل تحسين دعمهن وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً وتقديراً لجهودهن.

أنتج هذا التقرير بالتعاون مع معهد تضامن النساء الأردني



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