6 مناسبات معتمدة للاحتفال بالمدارس

حددت وزارة والتعليم قائمة بالمناسبات المعتمدة التي يسمح بتنظيمها في جميع المدارس بمشاركة الطلبة والكوادر التربوية، كما تم توجيه المدارس إلى الالتزام بالفعاليات المعتمدة وتقديم طلبات مسبقة لتنظيم أي أنشطة إضافية تتوافق مع أهداف الوزارة التربوية، وفي الوقت ذاته أصدرت دليلاً يشرح كيفية الاحتفاء بالمناسبات المحددة بهدف ترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلبة.

وشملت القائمة الرسمية للمناسبات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، والتي يمكن تنظيمها في المدارس: «عيد الاتحاد، يوم العلم، يوم الشهيد، يوم زايد للعمل الإنساني، المولد النبوي الشريف، يوم عهد الاتحاد».

كما شدد التعميم على أهمية احترام المناسبات الدينية الكبرى مثل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى، حيث أوضحت الوزارة أن المدارس يمكنها تنظيم الأنشطة التي تتناسب مع هذه المناسبات، على أن تكون ضمن الأطر التعليمية والثقافية المتبعة في الدولة.



وأشارت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالتقاليد والقيم الإسلامية والمجتمعية في دولة الإمارات، بحيث تكون الأنشطة متوازنة ومتوافقة مع رؤية الدولة التربوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في التعميم على أنه في حال رغبت أي مدرسة في تنظيم احتفالات أو فعاليات لم ترد في القائمة المعتمدة، يتعين عليها تقديم طلب رسمي للحصول على الموافقة المسبقة، و يمكن تقديم الطلبات إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني للجهة التعليمية المختصة، في حال كانت مدرسة خاصة، أما المدارس الحكومية يتم تقديمها إلى قطاع الفرع المدرسي الأول أو قطاع العمليات المدرسية، على أن يتضمن الطلب توضيحاً لطبيعة الفعالية وأهدافها ومدى توافقها مع الأهداف التربوية، ومن ثم تخضع الطلبات للدراسة من قبل الجهات المختصة، وسيتم النظر فيها بعناية لضمان أن تكون جميع الفعاليات المتقدمة متوافقة مع القيم التربوية المعتمدة في الإمارات.



دليل الاحتفالات



وفي إطار دعم الوزارة للمدارس في تنظيم هذه المناسبات، أصدرت وزارة التربية والتعليم دليلاً شاملاً

للاحتفالات المدرسية، يتضمن توجيهات مفصلة حول كيفية الاحتفال بكل مناسبة من المناسبات المذكورة في القائمة، ويأتي هذا الدليل كجزء من جهود الوزارة لتوحيد الأساليب والطرق التي تعتمدها المدارس في تنظيم الاحتفالات، وضمان أن تكون جميع الأنشطة التعليمية فعالة وتلبي الأهداف التربوية.

ويحتوي الدليل على إرشادات دقيقة توضح مراحل التحضير والتنظيم لكل فعالية، بداية من التخطيط وحتى التنفيذ، مع توصيات حول إشراك الطلاب وأولياء الأمور والهيئة التدريسية في تنظيم وإدارة هذه الأنشطة. ويشمل أيضًا توجيهات حول نوعية الأنشطة التي يمكن للمدارس اعتمادها في كل مناسبة، بما يعزز الفهم والمعرفة لدى الطلاب بقيم وأهمية كل مناسبة.

وحدد الدليل مدة فعالية يوم العلم ويوم الشهيد بواقع 15 دقيقة، مؤكدة على ضمان انتظام سير العملية التعليمية بكافة الصفوف الدراسية، خلال أيام الاحتفال بهذه الفعاليات، مع وضع ضوابط محددة لتلك الاحتفالات، ومنحت الوزارة المدارس المرونة في تحديد يوم الاحتفال المناسب باليوم الوطني خلال الفترة من 25 الي 28، و تحديد مدة الفعالية من قبل المدرسة بما يتناسب مع طبيعة الاحتفالية، ما تركت للمدارس تحديد مدة فعالية الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني الموافق 19 رمضان من كل عام.

ومنحت وزارة التربية والتعليم المدارس مرونة في الاحتفال بالطرق التي تتناسب مع كل مدرسة مع ضمان الالتزام بقواعد الاحتفال المتعارف عليها في دولة الإمارات لفعاليات الإسراء والمعراج، وحق الليلة واليوم العالمي للمعلم، واليوم العالمي لمهارات الشباب، وشهر الإمارات للابتكار، وشهر القراءة، ويوم الطفل الإماراتي، ويوم المرأة الإماراتية، واليوم الدولي للتسامح، ويوم الأم، إضافة إلى يوم السعادة واليوم العالمي للبيئة وساعة الأرض.

وأكدت وزارة التربية والتعليم من خلال تعميمها ودليل الاحتفالات على أهمية التزام المدارس بالقيم الوطنية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها في أذهان الطلاب، حيث تتطلع الوزارة إلى أن تكون هذه المناسبات والأنشطة جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية، وأن تساهم بشكل فعال في تطوير شخصية الطلاب وزيادة وعيهم بالتحديات والإنجازات الوطنية.

كما شددت الوزارة على أن الأنشطة المدرسية ليست مجرد فعاليات للاحتفال بالمناسبات، بل هي جزء من منظومة تعليمية تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وتنمية حس المسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة