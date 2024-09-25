من نيويورك: الرئيسة السويسرية تدعو إلى تبنّي قرارات بوقف إطلاق النار في غزّة والسودان

(MENAFN
- Swissinfo)
أعربت وزيرة
الدفاع السويسرية، التي تشغل أيضا رئاسة الكنفدرالية هذا العام، عن بالغ قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، و"التجاهل الصارخ للمعايير المعترف بها دوليا" في جميع أنحاء العالم، وذلك في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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25 سبتمبر 2024 - 11:30
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Keystone-SDA/ ع.ع
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Swiss Minister warns of conflicts and climate change at UN
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Viola Amherd dénonce à New York l'aggravation des conflits
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طالع المزيدViola Amherd dénonce à New York l'aggravation des conflit
وقالت أمهيرد يوم الثلاثاء خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة:”منذ عام 2002، وهو العام الذي قررت فيه بلادنا الانضمام إلى الأمم المتحدة، تغيّر العالم، ولكن لم تتغيّر مبادئنا”.
وحذرت من أن”القوة تخاطر بأن تكون لها الأسبقية على القانون، وأن استخدامها قد ازداد بشكل كبير“. قبل أن تضيف:”يجب ألاّ ينقسم العالم إلى كتل. وهذا يعني أننا يجب أن نستعدّ للتفاوض مع جميع المناطق الرئيسية في العالم“. وشدّدت على أن يكون القانون الدولي دائمًا أساس الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن.
وأشارت الرئيسة السويسرية إلى النزاعات وانتهاكات القانون الإنساني في ميانمار وأوكرانيا والشرق الأوسط والسودان، موضحة الحاجة الملحّة إلى تبنّي قرارات بوقف إطلاق النار في غزة والسودان على وجه الخصوص.
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