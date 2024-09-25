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من نيويورك: الرئيسة السويسرية تدعو إلى تبنّي قرارات بوقف إطلاق النار في غزّة والسودان

9/25/2024 8:12:26 AM
(MENAFN- Swissinfo) أعربت وزيرة الدفاع السويسرية، التي تشغل أيضا رئاسة الكنفدرالية هذا العام، عن بالغ قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، و"التجاهل الصارخ للمعايير المعترف بها دوليا" في جميع أنحاء العالم، وذلك في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تم نشر هذا المحتوى على 25 سبتمبر 2024 - 11:30 3دقائق Keystone-SDA/ ع.ع
  • English en Swiss Minister warns of conflicts and climate change at UN طالع المزيدSwiss minister warns of conflicts and climate change at U
  • Français fr Viola Amherd dénonce à New York l'aggravation des conflits الأصلي طالع المزيدViola Amherd dénonce à New York l'aggravation des conflit

وقالت أمهيرد يوم الثلاثاء خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة:”منذ عام 2002، وهو العام الذي قررت فيه بلادنا الانضمام إلى الأمم المتحدة، تغيّر العالم، ولكن لم تتغيّر مبادئنا”.

وحذرت من أن”القوة تخاطر بأن تكون لها الأسبقية على القانون، وأن استخدامها قد ازداد بشكل كبير“. قبل أن تضيف:”يجب ألاّ ينقسم العالم إلى كتل. وهذا يعني أننا يجب أن نستعدّ للتفاوض مع جميع المناطق الرئيسية في العالم“. وشدّدت على أن يكون القانون الدولي دائمًا أساس الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن.

وأشارت الرئيسة السويسرية إلى النزاعات وانتهاكات القانون الإنساني في ميانمار وأوكرانيا والشرق الأوسط والسودان، موضحة الحاجة الملحّة إلى تبنّي قرارات بوقف إطلاق النار في غزة والسودان على وجه الخصوص.

MENAFN25092024000210011054ID1108713615

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