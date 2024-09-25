تشييع جثمان الشهيد يحيى عوض في مخيم الفوار جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في مخيم الفوار جنوب الخليل، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد يحيى دانيال عوض (32 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابة حرجة برصاص قوات الاحتلال في الصدر، خلال اقتحام المخيم في وقت متأخر من مساء يوم أمس الثلاثاء.

وانطلق موكب التشييع من أمام أبو الحسن القاسم في يطا، وصولا إلى منزل عائلته في مخيم الفوار، حيث ألقت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم نُقل الجثمان محمولا على الأكتاف إلى المسجد الكبير وسط المخيم، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في المخيم.

وعم الإضراب الشامل الذي دعت إليه حركة "فتح" وفصائل العمل الوطني المخيم، حيث أغلقت المحلات التجارية والمؤسسات والمدارس أبوابها حدادا على روح الشهيد وأرواح الشهداء جميعا.

كما نعت نقابة العاملين في بلدية الخليل الشهيد عوض أحد موظفي قسم الصحة والبيئة في البلدية، وأعلنت الإضراب الشامل والحداد في دوائر البلدية كافة.

وذكرت مصادر محلية لمراسلنا، أن الشهيد عوض أصيب برصاص قوات الاحتلال في الصدر، أثناء وجوده بالقرب من منزل أنسبائه، بعد أن أوصل طفلتيه وزوجته لزيارتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم في وقت متأخر من يوم أمس، وداهمت عدة منازل، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، بينهم الشهيد عوض الذي أصيب بجروح خطيرة في الصدر، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا.

وقد تمكن الأطباء في مستشفى يطا الحكومي، من إنعاش قلبه بعد توقفه، ونظرا لخطورة حالته الصحية تم نقله إلى مستشفى الأهلي في الخليل، حيث أُعلن فجر اليوم عن استشهاده متأثرا بإصابته.

والشهيد عوض متزوج وأب لطفلتين، الكبرى عمرها عام واحد والصغرى ثلاثة أشهر.