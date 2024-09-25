تشييع جثمان الشهيد يحيى عوض في مخيم الفوار جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في مخيم الفوار جنوب الخليل، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد يحيى دانيال عوض (32 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابة حرجة برصاص قوات الاحتلال في الصدر، خلال اقتحام المخيم في وقت متأخر من مساء يوم أمس الثلاثاء.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا، وصولا إلى منزل عائلته في مخيم الفوار، حيث ألقت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم نُقل الجثمان محمولا على الأكتاف إلى المسجد الكبير وسط المخيم، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في المخيم.
وعم الإضراب الشامل الذي دعت إليه حركة "فتح" وفصائل العمل الوطني المخيم، حيث أغلقت المحلات التجارية والمؤسسات والمدارس أبوابها حدادا على روح الشهيد وأرواح الشهداء جميعا.
كما نعت نقابة العاملين في بلدية الخليل الشهيد عوض أحد موظفي قسم الصحة والبيئة في البلدية، وأعلنت الإضراب الشامل والحداد في دوائر البلدية كافة.
وذكرت مصادر محلية لمراسلنا، أن الشهيد عوض أصيب برصاص قوات الاحتلال في الصدر، أثناء وجوده بالقرب من منزل أنسبائه، بعد أن أوصل طفلتيه وزوجته لزيارتهم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم في وقت متأخر من يوم أمس، وداهمت عدة منازل، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، بينهم الشهيد عوض الذي أصيب بجروح خطيرة في الصدر، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا.
وقد تمكن الأطباء في مستشفى يطا الحكومي، من إنعاش قلبه بعد توقفه، ونظرا لخطورة حالته الصحية تم نقله إلى مستشفى الأهلي في الخليل، حيث أُعلن فجر اليوم عن استشهاده متأثرا بإصابته.
والشهيد عوض متزوج وأب لطفلتين، الكبرى عمرها عام واحد والصغرى ثلاثة أشهر.
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