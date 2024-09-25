الاحتلال يقتحم بلدتي يطا والظاهرية جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدتي يطا والظاهرية جنوب الخليل.

وذكر مراسل الوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة يطا جنوبا، وانتشرت في شوارع البلدة وأحيائها، في ظل وجود مكثف لتلك القوات على بوابة زيف المدخل الشمالي للبلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي "خلة الدخان، وقنان الصوان" جنوب بلدة الظاهرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وسيرت دوريات راجلة في الشوارع ومحيط منازل الأهالي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.