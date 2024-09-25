الاحتلال يقتحم بلدتي يطا والظاهرية جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدتي يطا والظاهرية جنوب الخليل.
وذكر مراسل الوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة يطا جنوبا، وانتشرت في شوارع البلدة وأحيائها، في ظل وجود مكثف لتلك القوات على بوابة زيف المدخل الشمالي للبلدة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي "خلة الدخان، وقنان الصوان" جنوب بلدة الظاهرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وسيرت دوريات راجلة في الشوارع ومحيط منازل الأهالي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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