باحثون من جامعة الإمارات يحصلون على براءة اختراع لنظام هوائي مبتكر

حصل باحثون من الإمارات العربية المتحدة على براءة اختراع لابتكارهم نظاماً هوائياً متطوراً للتحكم الدقيق في الإشعاع.

وتم تطوير هذا المشروع، الذي يمثل خطوة كبيرة بمجال الاتصالات، من قبل الدكتور محمود فتحي الأحمد، والدكتور عبد الحليم جلاد، من قسم الهندسة الكهربائية والاتصالات بكلية الهندسة.

وأوضح الدكتور محمود الأحمد أن فكرة المشروع تؤكد التزام أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة بالمساهمة بأبحاث رائدة لدفع عجلة الابتكار التكنولوجي في ضوء ما توفره الجامعة من بيئة محفزة وداعمة للإبداع.

وأشار إلى أن هذا المشروع الحاصل على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، يمتلك دلالات كبيرة على مختلف التطبيقات التي تتطلب إدارة دقيقة لإشعاع الهوائيات، والقدرة على تبديل اتجاه وشدة نقل الإشعاع من خلال استخدام مواد مقاومة قابلة للتحويل والتي من شأنها فتح آفاق جديدة في مجالات التطور الرقمي والاتصالات خاصة في البيئات التي قد تكون فيها الأنظمة الهوائية التقليدية محدودة.

من جهته، أشار الدكتور عبد الحليم جلاد إلى أن هذا المشروع يتضمن هوائيين موجهين في اتجاهين متعاكسين وطرقاً للتحكم في نقل الإشعاع عبر هيكل هوائي متعدد الطبقات، كل منهما موجَّه في اتجاه معاكس.

وأضاف أن ما يميز هذه التكنولوجيا استخدامها لمواد ذات مقاومة قابلة للتحويل للتحكم الدقيق في نقل الإشعاع، من خلال تطبيق جهد تيار مستمر على طبقات الأقطاب الكهربائية الموصلة ويمكن للنظام التبديل بين حالات المقاومة العالية والمنخفضة، ما يتيح نقل الإشعاع في اتجاهين متعاكسين بشكل متزامن أو انتقائي، وهذا النهج المبتكر يوفر تحكماً متطوراً في اتجاه وشدة الإشارة، مما يمهد الطريق لأنظمة اتصالات أكثر كفاءة وقابلية للتكيف.

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