آيفون 16 برو ماكس يخسر المنافسة على صدارة التصوير أمام هواوي غوغل وهونور

رغم الكثير تخصيص أبل لجزء كبير من مؤتمرها السنوي للإعلان عن أجهزة آيفون 16، للحديث عن التحديثات التي طالت الكاميرات ومعالجة الصور، إلا أن تقارير أخيرة كشفت أن هاتف آيفون الرائد iPhone16 Pro Max لم يحصل حتى على مركز من المراكز الثلاثة الأولى في قائمة أفضل تقييم للكاميرات في الهواتف المحمولة الصادرة حتى الآن في 2024.

ورغم عدم قدرة آيفون على الوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى على مستوى التصوير الفوتوغرافي، وتراجعه للمركز الرابع، إلا أنه وفقاً لموقع التقييمات الأبرز «دي إكس أو مارك»، فقد تصدر آيفون القائمة كأفضل هاتف محمول في تصوير الفيديو.

وتصدرت الصينية بجهازها «بيورا 70 ألترا» تقييم «دي إكس أو مارك»

بحصوله على 163 نقطة، تلاه في المركز الثاني هاتف غوغل «بيكسل 9 برو إكس إل» والذي حصد 158 نقطة، متساويا في عدد النقاط مع هاتف هونور «ماجيك 6 برو» الذي حل ثالثاً.

والغريب أن العملاق الكوري سامسونغ قد حل في المركز الـ26 بهاتفه الرائد «إس 24 ألترا»، والذي صدر في بداية العام الجاري، ولم يحصد سوى 144 نقطة فقط في التقييم.

ووفقًا للموقع، الذي يصف نفسه بأنه مختبر التقييم الأبرز عالميًا، يعاني الجهاز من عدم اتساق في التعامل مع الألوان بين عدساته الثلاث الخلفية، وبصفة خالة العدسة العريضة، التي أكد الموقع أنها وفقا للاختبارات تٌخرج ضعفاً في التفاصيل بالصور.

كما جاء من أبرز العيوب الظاهرة وفقاً للتقييم غياب تأثير «البوكه» والذي يعطي عمقاً للصور بفصل العناصر محور التصوير عن الخلفية، وهو العزل الذي اعتبره الموقع ضعيفاً في كاميرات آيفون 16 برو ماكس.

وجاءت أبرز العيوب في كاميرات آيفون ما يسمى بـ«اللينس فلير»، وهو انعكاس حلقات إضاءة خضراء عند التصوير في مواجهة الإضاءة، وهو العيب الذي ليس بجديد على آيفون وظهر منذ الجيل العاشر للجهاز، ولم تستطع أبل علاجه طوال الفترة الماضية.

كما قال «DxOMark» إن الجهاز يتفوق في التقاط الصور ومقاطع الفيديو للأصدقاء والعائلة، حيث يقدم نطاقًا ديناميكيًا واسعًا عبر نطاق التكبير بالكامل، مع توازن دقيق للألوان وتقديم طبيعي للألوان.

وأيضاً يوفر iPhone 16 Pro Max تفاصيل وشكل عام ممتازين في الضوء الساطع، ويتميز بضبط تلقائي سريع ودقيق، ويوفر تثبيت فيديو فعال للغاية، وفقًا لما ذكره الموقع.