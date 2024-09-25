ديوان أبناء الكرك يشيد بالكلمة التاريخية للملك عبد الله الثاني أم

MENAFN - Khaberni) خبرني -يشيد ديوان أبناء الكرك / عمّان بالكلمة التاريخية التي ألقاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء.

وجاء خطاب جلالته ليؤكد مجددًا على الدور المحوري للمملكة الأردنية الهاشمية في دعم القضايا العربية والدولية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي لطالما كانت على رأس أولويات جلالته، حيث شدد جلالته في كلمته على أن وهم الوطن البديل لن يحدث أبداً، ولن يكون مقبولاً تحت أي ظرف من الظروف وأن تهجير الفلسطينين بمثابة إعلان حرب، مؤكداً جلالته على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن هذه المواقف الثابتة والراسخة تعكس التزام الأردن بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضاياه في جميع المحافل الدولية.

كما كان لخطاب جلالته بالغ الأثر في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإقليمية الملحّة، التي تقود المنظقة إلى منزلق حرب إقليمية لا ترحم، حيث دعا جلالته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته المشتركة، مشيرًا إلى أن التضامن الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا وفي العالم.

كما ويؤكد ديوان أبناء الكرك على أن موقف الأردن مع أهلنا في لبنان الشقيق، ليس بجديد على نهج الهاشميين الأردنيين الذين لم يؤولوا جهداً في الوقوف مع محن الأشقاء والإصرار على أن الإنسان العربي قيمة رفيعة في مدرسة السياسة الأردنية التي يقودها جلالته، إيماناً بالدور القيادي والريادي للمملكة الأردنية الهاشمية.

وفي هذا السياق، يثني ديوان أبناء الكرك على الحكمة والحنكة السياسية التي أظهرها جلالة الملك في إيصال رسالة الأردن للعالم أجمع، وتجديد التأكيد على مبادئ المملكة القائمة على العدالة، وحقوق الإنسان، والتعايش السلمي بين الشعوب.

ويشدد ديوان أبناء الكرك على ولاء الأردنيين المطلق والتفافهم حول قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده والأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ، داعياً الله أن يحفظهم

ويديم عليهم الصحة والعافية، وأن يوفق الأردن بقيادته الهاشمية الرشيدة في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.