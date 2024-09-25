مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومؤسسة دبي للمستقبل

وقَّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومؤسسة دبي للمستقبل مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز قدرات كوادر الوزارة في مجالات الاستشراف والقيادة الاستراتيجية والابتكار الرقمي، وتبني منهجية التفكير التصميمي، بما ينعكس إيجاباً على خدمات الوزارة الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وستركز الشراكة على تبادل المعرفة والخبرات بين الجهتين، وستقدم "أكاديمية دبي للمستقبل" لموظفي الوزارة مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في مجالات الاستشراف والقيادة الاستراتيجية والابتكار الرقمي، وتبني منهجية التفكير التصميمي والمستقبلي بما يتماشى مع الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية لتعزيز الجاهزية للمستقبل.

وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "انطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وضمن رؤية الوزارة لتعزيز دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة، يركز التعاون مع مؤسسة دبي المستقبل على تعزيز قدرات كوادرنا لتطوير حلول مبتكرة تدعم التوقعات المستقبلية للشركاء والمتعاملين، وتحقق رؤية الوزارة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة.

ومن جهته أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تسهم بتمكين ثقافة الإبداع والابتكار وتبادل المعرفة بين الفرق الحكومية في مختلف مجالات تصميم مستقبل العمل الحكومي، وتنفيذ الرؤى والخطط المستقبلية، وتطوير آليات التعاون المشترك تنفيذاً لتوجيهات القيادة بأهمية تعزيز الشراكات الحكومية لتنفيذ المستهدفات الحكومية المستقبلية.

بناء القدرات وتبادل المعرفة

كما ستركز الشراكة على تبادل المعرفة والخبرات وإتاحة الفرصة لفرق العمل للمشاركة في مختلف الأحداث والمنتديات والمؤتمرات العالمية التي تنظمها مؤسسة دبي للمستقبل، وتوفير فرصة الانضمام إلى مختلف المشاريع الوطنية والمعرفية والبرامج التعليمية، ودعم تطوير مجالات البحث والتطوير وتبني أفضل الممارسات والتطبيقات والتقنيات المتقدمة بما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في مختلف المؤشرات التنموية.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر "أكاديمية دبي للمستقبل"، حيث وقعها الدكتور راشد خلفان النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين.

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