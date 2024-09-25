محاكم دبي توقع مذكرة تفاهم مع غرف دبي لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتسوية المنازعات التجارية

أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع غرف دبي بهدف تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً موثوقاً لتسوية المنازعات التجارية عن طريق الوساطة والصلح، وتطوير مبادرات وبرامج وأنشطة تعزز فرص تسوية النزاعات التجارية من خلال الوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة.

وبموجب مذكرة التفاهم سوف يتم منح قوة السند التنفيذي للاتفاقيات المعتمدة في نظام محاكم دبي لتكون ملزمة لأطرافها مما يزيد من ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم منح غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، صلاحية التسجيل الإلكتروني لاتفاقيات الصلح التي تتم من خلالها في النظام الالكتروني الخاص بمحاكم دبي. كما ستتمكن الغرفة من متابعة اعتماد محاكم دبي لهذه الاتفاقيات من خلال النظام وإدراج بيانات أطراف النزاع في نظام محاكم دبي حسب أصول التسجيل المعتمد.

وتنص مذكرة التفاهم على تطوير قنوات تواصل ثنائية لتعزيز تبادل البيانات القانونية والمعلومات الأساسية لتطوير الخدمات والعمليات المتعلقة بالوسائل الودية لتسوية المنازعات، وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والرقمية من أجل التميز في الخدمات، بالإضافة إلى التعاون لتوعية أعضاء غرفة تجارة دبي باللجوء إلى الوسائل الودية لتسوية المنازعات، إلى جانب إعداد الدراسات والمقارنات المعيارية لأفضل الممارسات العالمية بشأن الوساطة والصلح وتبادلها بين الأطراف.

وبمناسبة توقيع الاتفاقية، قال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: "يسرنا في محاكم دبي توقيع مذكرة التفاهم مع غرف دبي، التي تمثل خطوة جوهرية في مساعينا لتعزيز مكانة امارة دبي كمركز عالمي رائد ومرموق لتسوية المنازعات التجارية، هذه الشراكة الاستراتيجية تعد جزءاً من جهودنا المتواصلة لتعزيز البنية التحتية القانونية، وتكثيف جهود التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ دبي كوجهه أولى للعدالة، ويعزز من قدرتنا على تقديم نموذج عالمي متميز في القضاء البديل".

وتابع: "من خلال هذه الاتفاقية، تلتزم محاكم دبي بتعزيز التعاون لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق أعلى معايير العدالة، وإننا نعمل جاهدين على تطوير آليات العمل القضائي مستندين في ذلك إلى أفضل الممارسات العالمية، لضمان تقديم خدمات قضائية سريعة ودقيقة تواكب احتياجات مجتمع الاعمال المتنامي في دبي، وبفضل هذا التعاون المثمر نطمح إلى رفع مستوى القضاء البديل إلى آفاق جديدة، حيث نؤكد حرص محاكم دبي على توفير بيئة قانونية متكاملة تدعم الابتكار وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ونؤكد على التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون والشراكة مع جميع الجهات الفاعلة لتحقيق أهدافنا المشتركة في أن تكون دبي نموذجاً يحتذى به في العدالة".

وأضاف: "يعتبر توقيع مذكرة التفاهم مع غرف دبي، لحظة فارقة تعزز من قدرتنا على تقديم قيمة مضافة للأعمال التجارية وللمجتمع بشكل عام، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على جميع الأطراف، وسيساهم في ترسيخ مكانة دبي عالمياً كمركز اقتصادي يتميز بقضاء رائد عالمياً".

ومن جانبه قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تعتبر البيئة التشريعية والقانونية المنظمة لبيئة الأعمال في دبي، بما تتميز به من تطور وكفاءة ومرونة، في صدارة المقومات الداعمة لجاذبية دبي بالنسبة للمستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم. وتشكل مذكرة التفاهم مع محاكم دبي خطوة استراتيجية للارتقاء بخدمات تسوية المنازعات التجارية في الإمارة وتعزيز فعاليتها وتنافسيتها عالمياً، بما ينعكس إيجاباً على منظومة الأعمال المحفزة للنمو والازدهار في الإمارة، بالإضافة إلى مواكبتها استراتيجية دبي الرقمية لبناء منظومة رقمية موثوقة وقوية تعزز الاقتصاد الرقمي وتمكّن المجتمع الرقمي، وذلك من خلال تعزيز الربط الإلكتروني في مجال تسوية المنازعات التجارية".

وتتيح خدمة الوساطة التي تقدمها غرفة تجارة دبي العديد من المزايا المهمة خصوصاً مع تمتعها بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والمال. كما تساهم الوساطة في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.

وتلعب غرفة تجارة دبي دوراً مهماً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي، واستكشاف سبل جديدة لتلبية احتياجاته المتغيرة، كما وتسعى الغرفة في هذا السياق إلى خلق بيئة مناسبة لنمو الشركات المحلية والترويج للإمارة كمركز عالمي للأعمال. وتتوافق جهود كل من محاكم دبي والغرفة مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية.

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