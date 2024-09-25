«القابضة» (ADQ) تتجه لإصدار سندات على شريحتين بحجم قياسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت ورقة شروط أن «القابضة» (ADQ)، فتحت سجل أوامر لإصدار سندات على شريحتين بحجم قياسي الأربعاء.
ووفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، حددت «القابضة» (ADQ)، السعر الاسترشادي الأولي عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات لأجل سبع سنوات وعند 150 نقطة أساس فوق المعيار نفسه للسندات لأجل 30 سنة.
وتمتلك «القابضة» (ADQ)، أصولاً كبيرة. وجمع 2.5 مليار دولار في أول إصدار للسندات في أبريل وسط إقبال قوي من مستثمرين عالميين سمح بتسعير أفضل عند الطرح.
وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين أجرت له رويترز مراجعة أن إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق بلغ 225 مليار دولار حتى نهاية يونيو.
واختار الصندوق كلاً من بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وبنك الصين وبي. إن. بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجيه. بي مورجان وميزوهو منسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين لبيع السندات.
وعادة ما يكون الحجم القياسي 500 مليون دولار على الأقل.
وشركة «القابضة» (ADQ) تركز استثماراتها في المقام الأول على الأصول المحلية والإقليمية حتى الآن.
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