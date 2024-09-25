«القابضة» (ADQ) تتجه لإصدار سندات على شريحتين بحجم قياسي

أظهرت ورقة شروط أن «القابضة» (ADQ)، فتحت سجل أوامر لإصدار سندات على شريحتين بحجم قياسي الأربعاء.

ووفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، حددت «القابضة» (ADQ)، السعر الاسترشادي الأولي عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات لأجل سبع سنوات وعند 150 نقطة أساس فوق المعيار نفسه للسندات لأجل 30 سنة.

وتمتلك «القابضة» (ADQ)، أصولاً كبيرة. وجمع 2.5 مليار دولار في أول إصدار للسندات في أبريل وسط إقبال قوي من مستثمرين عالميين سمح بتسعير أفضل عند الطرح.

وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين أجرت له رويترز مراجعة أن إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق بلغ 225 مليار دولار حتى نهاية يونيو.

واختار الصندوق كلاً من بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وبنك الصين وبي. إن. بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجيه. بي مورجان وميزوهو منسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين لبيع السندات.

وعادة ما يكون الحجم القياسي 500 مليون دولار على الأقل.

وشركة «القابضة» (ADQ) تركز استثماراتها في المقام الأول على الأصول المحلية والإقليمية حتى الآن.

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