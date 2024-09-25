توجيه 5 تهم للمشتبه به في محاولة اغتيال ترامب

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت السلطات القضائية الأميركية أنّ راين روث، المشتبه بمحاولته إطلاق النار على المرشح الرئاسي دونالد في فلوريدا، وجّهت إليه الثلاثاء تهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق.

وكان روث (58 عاما) مثُل الإثنين أمام قاض في جنوب فلوريدا حيث وجّهت إليه تهمتا حيازة سلاح خلافا للقانون وحيازة سلاح تمّ محو رقمه التسلسلي.

ويومها، أعلن الادّعاء العام أنه يعتزم طلب توجيه تهمة إضافية لروث هي محاولة اغتيال الملياردير الجمهوري.

واعتقل روث أثناء محاولته الفرار بسيارة من ملعب ترامب الدولي للغولف في وست بالم بيتش في 15سبتمبر.

وكان عنصر في جهاز الخدمة السرية أطلق النار عليه بعد رصده فوهة بندقية بين الأشجار المحيطة بملعب الغولف، وفق وثائق قدّمتها الحكومة للمحكمة.

وقالت وزارة العدل في بيان إنّ لائحة الاتّهام الجديدة صدرت في وقت متأخر من عصر الثلاثاء من قبل "هيئة محلّفين كبرى" في ميامي بولاية فلوريدا (جنوب شرق).

وأحيلت القضية عشوائيا إلى القاضية إيلين كانون، التي أصدرت في يوليو قرارا لصالح الرئيس الجمهوري السابق في قضية أخرى.

وأضيفت إلى التهمتين الأوليان ثلاث تهم أخرى هي محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية، وحيازة سلاح ناري بهدف ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فدرالي.

وأمر قاض فدرالي الإثنين بإبقاء روث رهن الاحتجاز.