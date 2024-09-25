جزائري يورط نفسه في قضية مخدرات.. ليهرب من مشاكل زوجته!

MENAFN - Khaberni) خبرني -صدمت محاكمة جرت أطوارها في محكمة الجنح بالدار البيضاء (شرق العاصمة الجزائر) الرأي العام في الجزائر، بعد أن صرح المتهم بأنه سلم نفسه للشرطة ليدخل إلى السجن ويسلم من مشاكل زوجته.





وبدأت أحداث القضية، عندما تنقل رجل (ن.رياض) يشتغل ميكانيكيا إلى أقرب مركز شرطة من بيته، واعترف بتناوله الأقراص المهلوسة (التي تندرج تحت المخدرات)، حيث تم القبض عليه وتسليمه للمحاكمة.





غير أنه خلال المحاكمة أقر بتفاصيل غريبة صدمت الحضور، حيث قال إنه حصل على تلك الأقراص واتجه إلى مركز الشرطة فقط للهروب من المشاكل الزوجية وكثرة الخلافات، وأن زوجته "كثيرة المشاكل"، وأنه "لم يجد سوى هذه الطريقة للتخلص منها".





وأضاف المتهم بأنه لم يتعاطَ المخدرات في حياته من قبل، ولكنه لم يعثر على سيناريو آخر يمكنه من دخول السجن سوى هذه الحيلة.





والتمست المحكمة عقوبة السجن لمدة 6 أشهر، عن جنحة حيازة المخدرات بتهمة التعاطي الشخصي، في حين قال القاضي للمتهم إن ما فعله ليس الحل الأمثل للتخلص من المشاكل الزوجية، بل قد يزيد الأمر سوءا وتعقيدا.





وتراوحت تعليقات المتابعين بين الحزن والسخرية، كون "شر البلية ما يضحك"، حيث قال أحدهم: ".. مؤسف جدا ما وقع لهذا الشخص، ألهذه الدرجة زوجته نكدية؟"، وعلق آخر: ".. على زوجته أن تراجع نفسها، فعلا بعض النساء أسوأ من السجن".





وفضل آخرون أن يجعلوا من قصة الرجل مادة لسخرية: ".. هذا الشخص طبق كلمات أغنية الراي: السجن ولا نتيا.. جدوا له حلا".





في حين اعتبرت إحدى السيدات أن: "الرجل يهرب من ضغط المسؤولية، وعند مواجهته بمسؤولياته يرمي المنشفة ويحاول الفرار، قد تكون زوجته امرأة عادية وهو غير قادر على تحمل الحياة الزوجية".