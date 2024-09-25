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الاحتلال يجرف 20 دونما ويقتلع 600 شجرة ويهدم منشآت وآبارا زراعية غرب الخليل

9/25/2024 7:15:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ما يزيد على 20 دونما، واقتلعت أكثر من 600 شجرة مثمرة، وهدمت عددا من المنشآت والآبار الزراعية للمواطنين في بلدة بيت أولا غرب الخليل.

وقال عضو المجلس البلدي في بيت أولا إبراهيم العدم للـوكالة الرسمية إن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من الآليات والجرافات منطقتي "الزمزوزم، وعطوف" الواقعتين غرب البلدة، حيث جرفت ما يزيد على 20 دونما من أراضي المواطنين، واقتلعت ما عليها من أشجار يزيد عددها على 600 شجرة من الزيتون واللوزيات المثمرة.

كما هدمت عددا من المنشآت الزراعية شملت خمس غرف زراعية، وخمس آبار وعددا من
خزانات المياه البلاستيكية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الجدران الاستنادية وسياجات حديدية، تعود ملكيتها لعدد من العائلات، بحجة أنها تقع ضمن ما تعرف بمنطقة "ج".

وأضاف، أن خسائر الأهالي نتيجة هذا الدمار كبيرة جدا، خاصة أنها منشآت ومزروعات ليست بالجديدة، واحتاجت إلى سنوات طويلة من العمل والعناء، وتحملوا تكاليف باهظة لتصل إلى ما هي عليه، ليأتي الاحتلال ويدمرها في لحظة.


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