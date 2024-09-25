الاحتلال يعتقل طالبة جامعية عند حاجز عسكري جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طالبة من جامعة
فلسطين الأهلية عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفادت
مراسلة الوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز النشاش العسكري اعتقلت الطالبة رؤى عودة درابيع (21 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد أن أوقفت مركبة وأنزلت الركاب منها واحتجزتهم، وأجرت فيها تفتيشا دقيقا ودققت في هوياتهم الشخصية.
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