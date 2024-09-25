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الاحتلال يعتقل طالبة جامعية عند حاجز عسكري جنوب بيت لحم

9/25/2024 7:15:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طالبة من جامعة فلسطين الأهلية عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت
مراسلة الوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز النشاش العسكري اعتقلت الطالبة رؤى عودة درابيع (21 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد أن أوقفت مركبة وأنزلت الركاب منها واحتجزتهم، وأجرت فيها تفتيشا دقيقا ودققت في هوياتهم الشخصية.

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