وقفة تضامنية في نابلس دعما لغزة والمعتقلين في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN- شارك عشرات المواطنين، وأهالي معتقلين، ومحررون، وممثلون عن المؤسسات الرسمية، والأهلية، اليوم الأربعاء، في وقفة تضامنية دعما لأهلنا في قطاع غزة، وللمعتقلين في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم المعتقلين، ومؤسسات الأسرى، صورا من قطاع غزة، وأخرى للمعتقلين في سجون الاحتلال.

وردد ذوو هتافات مؤيدة وداعمة لأبنائهم في سجون الاحتلال، وأخرى مطالبة بالإفراج عنهم، كما أكد المشاركون في الوقفة وحدة الدم الفلسطيني أمام هذه الإبادة.

وقال محافظ نابلس غسان دغلس، إن الاحتلال يشن هجمة شرسة ضد المعتقلين، إذ تصاعدت الانتهاكات والاعتداءات بحقهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وبتحريض من قادة الاحتلال يواجه المعتقلون أبشع أنواع الاضطهاد والتعذيب.

بدوره، طالب نصر أبو جيش في كلمة التنسيق الفصائلي، بالوحدة والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

وفي كلمة أهالي الأسرى، قالت إحدى والدات المعتقلين: نوجه النداء الأخير إلى كل المؤسسات أن ينقذوا أبناءنا في سجون الاحتلال، ولا نريد أن يخرجوا أكفانا، فإدارة السجون تتفنن في تعذيبهم وانتهاك كل حقوقهم المشروعة.