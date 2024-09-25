وقفة تضامنية في نابلس دعما لغزة والمعتقلين في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN- شارك عشرات المواطنين، وأهالي معتقلين، ومحررون، وممثلون عن المؤسسات الرسمية، والأهلية، اليوم الأربعاء، في وقفة تضامنية دعما لأهلنا في قطاع غزة، وللمعتقلين في سجون الاحتلال.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم المعتقلين، ومؤسسات الأسرى، صورا من قطاع غزة، وأخرى للمعتقلين في سجون الاحتلال.
وردد ذوو المعتقلين هتافات مؤيدة وداعمة لأبنائهم في سجون الاحتلال، وأخرى مطالبة بالإفراج عنهم، كما أكد المشاركون في الوقفة وحدة الدم الفلسطيني أمام هذه الإبادة.
وقال محافظ نابلس غسان دغلس، إن الاحتلال يشن هجمة شرسة ضد المعتقلين، إذ تصاعدت الانتهاكات والاعتداءات بحقهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وبتحريض من قادة الاحتلال يواجه المعتقلون أبشع أنواع الاضطهاد والتعذيب.
بدوره، طالب نصر أبو جيش في كلمة التنسيق الفصائلي، بالوحدة والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
وفي كلمة أهالي الأسرى، قالت إحدى والدات المعتقلين: نوجه النداء الأخير إلى كل المؤسسات أن ينقذوا أبناءنا في سجون الاحتلال، ولا نريد أن يخرجوا أكفانا، فإدارة السجون تتفنن في تعذيبهم وانتهاك كل حقوقهم المشروعة.
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